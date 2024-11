Voici les smartphones avec les meilleurs écrans au monde selon Dxomark

Les designs des smartphones sélectionnés sont marqués par des identités visuelles distinctes, reflétant des choix esthétiques soignés et des fonctionnalités bien pensées. Le Honor Magic6 Pro se distingue par son dos orné d’un large cercle doré abritant les capteurs photo, un design inspiré des codes de l’horlogerie. Ce modèle est disponible en deux finitions : verre noir et similicuir vert. Les bords incurvés sur les quatre côtés de son écran lui confèrent une prise en main premium. En comparaison, les Google Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL adoptent un design reconnaissable avec leurs capteurs photo intégrés dans une bande horizontale s’étendant sur toute la largeur du dos. L’esthétique est minimaliste. Les deux modèles Pixel sont disponibles en coloris porcelaine, rose, vert sauge et noir volcanique, avec un cadre en verre.

Tous les modèles ici comparés sont certifiés étanches à un niveau IP68, garantissant leur résistance à l’eau et à la poussière. Ce détail rassure pour une utilisation quotidienne sans compromis.

Quel est le meilleur écran et lequel est le plus puissant ?

Selon DxOMark, les trois smartphones proposent les meilleurs écrans au monde. Ils sont tous équipés de dalles AMOLED de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Cependant, le Honor Magic6 Pro brille particulièrement grâce à un pic de luminosité record de 5000 cd/m², surpassant les 3000 cd/m² des Pixel dans des conditions spécifiques. Cet avantage le rend idéal pour une utilisation en plein soleil ou pour les amateurs de vidéos HDR. Le Pixel offre toutefois une meilleure définition d’écran (1344x2992 pixels) contre 1280x2800 pixels pour le Honor.

De plus, l’écran incurvé sur quatre côtés du Honor ajoute une touche premium, tandis que les écrans des Pixel sont plats, convenant mieux à certains usages comme les jeux. En outre, il est compatible avec les technologies HDR10+ et Dolby Vision, offrant une expérience visuelle riche en contrastes et en couleurs. L'écran est protégé par la technologie Ultra-Bounce Anti-Drop développée par Honor, augmentant sa résistance aux chocs. Pour les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, La protection est assurée par le Corning Gorilla Glass Victus 2, reconnu pour sa robustesse.

Côté processeur, le Honor Magic6 Pro repose sur le dernier Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, soutenu par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Les Google Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL partagent le Tensor G4 de Google, couplé à 16 Go de RAM. Ils offrent des capacités de stockage variées, allant de 128 Go à 1 To, mais aucun des modèles ne permet l’ajout d’une carte microSD.

En termes de puissance brute, le Snapdragon 8 Gen 3 du Honor Magic6 Pro le place en tête grâce à sa supériorité reconnue en traitement des données et des jeux. Les Pixel 9 Pro et Pro XL suivent avec des performances légèrement en retrait mais optimisées pour l’écosystème Android et les applications Google.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Honor Magic6 Pro se démarque avec son capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 50 mégapixels avec mode macro et un impressionnant téléobjectif de 180 mégapixels, capable d’un zoom optique 2,5x. En face, les Pixel 9 Pro et Pro XL proposent une configuration solide : capteur principal de 50 mégapixels, ultra grand-angle de 48 mégapixels et téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 5x. Le Pixel excelle en zoom longue portée, tandis que le Magic6 Pro offre une meilleure résolution globale.

Pour les selfies, le Honor, avec ses 50 mégapixels, devance les 42 mégapixels des Pixel. Il conviendra davantage aux amateurs de portraits détaillés.

Tous les modèles supportent le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3 et la technologie NFC. Cependant, le Honor Magic6 Pro se distingue avec un émetteur infrarouge permettant de l’utiliser comme télécommande universelle, une fonction absente des Pixel. Pour la biométrie, les trois smartphones intègrent un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, combinant sécurité et ergonomie.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Honor Magic6 Pro surpasse ses rivaux avec une batterie de 5600 mAh, contre 5060 mAh pour les Pixel. Bien que l’autonomie varie selon les usages, la capacité supérieure du Honor est un atout. En matière de recharge, le Magic6 Pro domine également avec une puissance de 80 W en filaire et 60 W sans fil. Les Pixel se limitent à 30 W (Pro) et 37 W (Pro XL) en filaire, avec 23 W sans fil. Le Honor prend aussi en charge la charge inversée.