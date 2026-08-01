Xiaomi 17T Pro : 2e de notre classement algorithmique, on lui a mis la note maximale

L'intérêt d'un modèle haut de gamme réside bien souvent dans sa capacité à apporter de vraies différences d'usage plutôt que des évolutions à la marge. Quitte à dépenser des centaines d'euros dans un appareil, autant qu'il change radicalement nos pratiques.

Eh bien, on pourrait dire que c'est réussi pour le Xiaomi 17T Pro, qui, au sein de notre classement des smartphones, se hisse sur le podium grâce à des choix particulièrement judicieux.

Les caractéristiques du Xiaomi 17T Pro

Une puissance de calcul qui a du mordant

Si le nombre d'années de mises à jour d'Android reste l'argument le plus mis en avant par les constructeurs, la véritable limite d'un téléphone dans le temps est bien plus souvent sa puissance de calcul. Un smartphone qui a 7 ans de mises à jour, mais qui arrive à bout de souffle en trois ans ne vous sera plus d'une grande aide.

Ici, l'intégration de la puce MediaTek Dimensity 9500 sur le Xiaomi 17T Pro permet d'anticiper le poids croissant des futures versions du système sans risquer de ramer.

Un écran de 144 Hz, rien que ça !

Côté affichage, le choix d'une dalle de 6,83 pouces grimpant à 144 Hz tranche avec le plafond habituel des 120 Hz proposé par la majorité des rivaux de la marque, hormis par quelques spécialistes du gaming mobile comme Nubia ou Asus.

Rares sont les hauts de gamme avec une autonomie de ce calibre

Là où l'industrie plafonne généralement autour des 5 000 mAh pour contenir l'épaisseur des téléphones haut de gamme, en réservant les autonomies véloces à des modèles bien moins chers (Honor 400 Smart, Magic 8 Lite, etc.), ce modèle fait le choix d'intégrer une batterie de 7 000 mAh.

Ce volume permet d'utiliser le Xiaomi 17T Pro en usage intensif continu sur près de deux jours complets sans mode d'économie d'énergie. Associé à un bloc filaire de 100 W, le smartphone a non seulement une énorme cuve de carburant, mais en plus, elle se recharge bien plus vite que chez Samsung ou Apple qui ne proposent que très rarement des charges à plus de 50 W.

Leica, un collaborateur historique qui n'en finit pas de surprendre

Du côté photo, l'appareil propose à nouveau une collaboration entre Xiaomi et Leica, l'un des constructeurs phares du monde de la photographie. Cela permet à l'appareil d'éviter le piège désormais éculé des capteurs ultra grand-angle trop dégradés pour être utiles, ou des objectifs macro un peu trop secondaires.

Ici, le module mise sur la présence d'un téléobjectif dédié proposant un vrai zoom optique 5x adossé à un capteur principal ouvrant à f/1,6 avec OIS. Cette configuration fondée principalement sur de l'optique plutôt que sur du tout numérique préserve la structure des détails et la dynamique de la scène, comme le détaille le test du Xiaomi 17T Pro.

À qui nous le conseillons ?

Les Xiaomi de la gamme T sont des appareils particulièrement appréciés en France, mais Apple et Samsung ont tendance à les éclipser grâce à des écosystèmes beaucoup plus appréciés.

Toutefois, ici, Xiaomi propose une fiche technique bien plus boostée à un tarif moindre puisqu'il peut se trouver sous les 800 € là où Apple et Samsung sont systématiquement au-dessus, le fameux rapport qualité/prix est donc meilleur !

C'est le meilleur haut de gamme actuel des smartphones Xiaomi et le meilleur grand public, notre numéro 1 étant l'Oppo Find X9 Ultra, un appareil d'exception, mais proposé à un prix doublé.

✅ Les points forts Réserve de puissance du Dimensity 9500 face aux exigences futures d'Android.

face aux exigences futures d'Android. Fréquence d'affichage à 144 Hz supérieure au standard du marché.

supérieure au standard du marché. Format de batterie 7 000 mAh modifiant la gestion de la charge.

modifiant la gestion de la charge. Téléobjectif zoom optique 5x Leica sans recadrage numérique. ⚠️ À garder en tête Gabarit marqué de 219 grammes lié à la capacité de la batterie.

Traitement vidéo en léger retrait face aux performances en photo fixe.

En combinant une autonomie de rupture, une fréquence d'affichage au-dessus de la norme et un appareil photo puissant, ce modèle confirme la pertinence de ses choix.