Test Honor Magic4 Pro : un retour réussi sur le segment des smartphones haut gamme

Après un Honor 50 plutôt réussi, la marque chinoise revient sur le segment du haut de gamme avec le Magic4 Pro. Pour l’occasion, le constructeur a mis tout ce qui se fait de mieux en matière de composants dont le chipset le plus puissant du moment, une batterie capable de charger à 100 watts, un écran remarquable et une configuration photo parmi les plus avancées du marché. Est-ce que cela sera suffisant pour faire oublier les autres smartphones haut de gamme des autres marques ? C’est ce que nous avons voulu savoir en le testant pleinement pendant un moment. En voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques du Honor Magic4 Pro :

Écran AMOLED de 6,81 pouces, 1312x2848 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 Go de mémoire vive

256 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 50+50+64 mégapixels

Capteurs frontaux 12 mégapixels + capteur 3D

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4600 mAh compatible charge 100 watts, charge sans fil 100 watts

Système d’exploitation : Android 12 avec une surcouche Magic UI 6.0

Design du Honor Magic4 Pro

Le smartphone Honor Magic4 Pro profite d’un design à la hauteur de son rang, le haut de gamme. En effet, il propose un dos en verre qui bénéficie d’un excellent toucher, très agréable. Le mobile est décliné en noir ou en cyan. C’est ce dernier que nous avons pu tester. Sa surface à l’arrière est extrêmement réfléchissante, presque autant qu’un miroir avec un effet bleuté très joli. Attention aux traces de doigts qui viennent immédiatement lorsqu’on le prend en main. Les lignes de l’appareil sont plutôt fines avec un dos qui revient sur les profils, tout comme l’écran. Nous y reviendrons, mais celui-ci est incurvé vers les parties latérales comme c’est le cas sur les autres smartphones haut de gamme, mais aussi, et c’est beaucoup plus rare, il profite également de deux autres côtés incurvés, les parties supérieures et inférieures. Elles ne le sont pas autant que les côtés, mais cela permet notamment d’éviter d’accrocher les bords haut et bas lorsqu’on veut réaliser des gestes de navigation, par exemple. Les Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra mais aussi le Huawei P40 Pro utilisent également une dalle incurvée sur les 4 côtés.

Le Honor Magic4 Pro est un grand smartphone. Il fait 162,9 mm de haut pour 75,5 mm de largeur et 9,1 mm de profil. C’est donc loin d’être le plus fin du marché, figurant même parmi les mobiles les plus épais actuellement disponibles. Le Honor Magic4 Pro entre en concurrence avec d’autres mobiles haut de gamme comme le Samsung Galaxy S22 Plus, le Xiaomi 12 Pro, le Oppo Find X5 Pro, le realme GT 2 Pro, le Poco F4 GT, le Motorola edge 30 Pro, le OnePlus 10 Pro ou le Sony Xperia 1 IV. Le mobile Honor accuse un poids de 215 grammes ce qui le place parmi les plus lourds du marché, seul le Oppo Find X5 Pro le dépassant avec ses 218 grammes, tous les autres, précédemment cités, sont plus légers variant entre 210 et 185 grammes ce qui est beaucoup plus acceptable en main et en poche.

Les profils du Honor Magic4 Pro sont en métal laissant les antennes visibles sur tout le tour de l’appareil pour assurer une connectivité maximale, quelle que soit la position du smartphone.

Revenons au dos un moment pour signaler la présence d’un énorme cercle en haut, parfaitement centré qui accueille les capteurs photo et le flash LED. Il dépasse légèrement du reste de l’arrière du smartphone ce qui provoque un petit déséquilibre lorsqu’on le pose à plat sur un bureau, par exemple. Les capteurs sont placés assez haut pour ne pas gêner lorsqu’on tient le smartphone en mode portrait et qu’on veut prendre une photo. La tenue en mode paysage peut être un peu plus délicate, car il peut arriver que les doigts passent devant l’objectif.

Si on fait le tour du smartphone, on note la présence du bouton de mise en veille et de celui qui permet de gérer le volume sur le côté droit du mobile, avec un léger décrochage du profil pour les intégrer. Sur le profil supérieur, il y a un émetteur infrarouge, comme sur les mobiles Xiaomi, qui permet de transformer le téléphone en une télécommande universelle, via l’application qui va bien. Il y a également un microphone et un haut-parleur. Sur le profil inférieur, il y a un deuxième haut-parleur, le connecteur USB-C, un autre microphone et le tiroir à cartes. Celui-ci peut accepter simultanément deux cartes SIM, mais pas de carte mémoire pour étendre la capacité de stockage interne.

Le smartphone Honor Magic4 Pro profite d’une certification IP68, ce qui le rend totalement étanche à l’eau et à la poussière. C’est aussi le cas des Sony Xperia 1 IV, Oppo Find X5 Pro, Samsung Galaxy S22 Plus alors que les autres peuvent résister aux éclaboussures, mais sans plus.

Concernant la connectivité, pour faire honneur à son rang, le Magic4 Pro profite de la 5G, du NFC, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth. Certains peuvent aller un peu plus loin en proposant du Wi-Fi 6E, plus performant en débit et en portée comme c’est notamment le cas sur le Samsung Galaxy S22 Plus, le Xiaomi 12 Pro, le Poco F4 GT, le Motorola edge 30 Pro, par exemple. Encore faut-il avoir un routeur compatible à la maison ou au bureau, ce qui n’est pas encore très courant. Notez également la compatibilité UWB (Ultra Wide Band), comme les iPhone 13, iPhone 12 et Samsung Galaxy S22 Ultra permettant de détecter des objets connectés à proximité.

Le son délivré par le Magic4 Pro est stéréo et nous l’avons trouvé plutôt dynamique et assez puissant pour un tel appareil. Le son est relativement équilibré et on profite d’une assez belle harmonie même si une écoute au casque permet vraiment d’en profiter au maximum.

Le lecteur d’empreinte digitale du Magic4 Pro est installé sous l’écran. Son extrémité basse est située à 4 cm du bord inférieur du smartphone ce qui est une position très naturelle pour poser son pouce dessus, bien plus pratique sur le Honor 50 où le lecteur est placé à seulement 1,3 cm du bord, ce qui peut demander une petite gymnastique pour l’atteindre. Le lecteur du Magic4 Pro s’est révélé extrêmement réactif et assez précis pour refuser toute autre empreinte que celle de notre testeur. Rappelons qu’il s’agit d’un capteur Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2 qui offrirait, selon le fabricant, la meilleure réactivité au monde et force est de constater qu’il est particulièrement prompt.

Un magnifique écran incurvé sur les 4 côtés et compatible IMAX Enhanced

L’écran du Magic4 Pro est l’un des plus grands du marché puisqu’il s’étire sur une diagonale de 6,81 pouces contre 6,6 pouces pour le Samsung Galaxy S22 Plus, 6,73 pouces sur le Xiaomi 12 Pro, 6,7 pouces sur les Oppo Find X5 Pro, realme GT 2 Pro, Motorola edge 30 Pro et OnePlus 10 Pro. L’écran du Sony Xperia 1 IV fait 6,5 pouces au format 21:9 et sans gêne pour l’affichage des films ou des vidéos. C’est un peu moins le cas sur l’écran du Magic4 Pro car celui-ci a un poinçon en forme de pilule qui accueille deux capteurs frontaux. Sinon, les caractéristiques de l’écran sont alléchantes vu qu’il s’appuie sur une dalle AMOLED 10bits incurvée sur les 4 côtés affichant une définition élevée de 1312x2848 pixels et profitant d’une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz. Notez également la compatibilité HDR10+ et beaucoup plus rare, le support du format IMAX Enhanced pour les personnes qui souhaitent profiter du meilleur des films compatibles. C’était déjà le cas sur le Honor Magic3 et sur le smartphone pliant Honor Magic V. Les bords de l’écran sont quasi-inexistants sur les côtés. Ils sont extrêmement fins sur les parties supérieures et inférieures permettant ainsi de profiter d’une très grande surface d’affichage.

L’écran est parfaitement lisible en pleine lumière et en journée, dehors par beau temps. Il se montre effectivement très lumineux lorsque cela est nécessaire, mais sait aussi réduire son éclat pour s’adapter à nos yeux en cas d’obscurité. Dans les paramètres, il y a deux modes de couleur : normales et vives et il est possible de jouer sur la température des couleurs pour une teinte plus chaude ou plus froide. Un algorithme d’optimisation des vidéos est intégré ainsi qu’une fonction qui permet de booster la fréquence d’images lors de la lecture d’un média vidéo. La définition de l’écran peut être réglée sur 984x2136 pixels, 1148x2492 pixels, ou la meilleure, mais aussi celle qui consomme le plus de ressources, 1312x2848 pixels. Il est possible d’activer la fonction de « résolution intelligente » qui va automatiquement adapter la définition pour économiser de l’énergie. Pour la fréquence de rafraîchissement de l’écran, là aussi, il y a un mode dynamique qui laisse faire le smartphone en fonction des applications utilisées, mais on peut aussi le bloquer sur une fréquence au choix : 60, 90 ou 120 Hz.

De très belles performances avec quelques risques de chauffe en cas extrêmes

Comme les autres smartphones haut de gamme, le Magic4 Pro de Honor profite de la puce la plus performante du moment pour les mobiles sous Android, à savoir un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (en attendant le Snapdragon 8+ Gen 1). Le Soc est ici associé à 8 Go de mémoire vive ce qui suffit largement pour les applications du quotidien et pouvoir profiter d’une certaine fluidité même s’il y a beaucoup de programmes lancés simultanément. Il y a 256 Go d’espace de stockage au format UFS 3.1 soit le plus rapide actuellement disponible. À l’usage, le mobile se révèle très agréable, ne souffrant d’aucun ralentissement et répondant toujours présent. Contrairement à certains appareils, il n’est pas possible de profiter de quelques Go supplémentaires pour la mémoire vive. Malgré cela, la configuration permet de bénéficier de très belles performances pour la vie de tous les jours, mais aussi dans les jeux vidéo. Il est à noter toutefois que nous avons constaté une petite surchauffe à l’arrière de l’appareil lorsque celui-ci est soumis à rude épreuve notamment à la suite de plusieurs tests de performance. Lorsque nous avons joué, la surchauffe semble mieux maîtrisée, offrant une bonne expérience malgré tout.

Un système très agréable à utiliser au quotidien avec accès au Google Mobile Services

Le Honor Magic4 Pro est animé par Android en version 12 avec une surcouche Magic UI 6.0. La mise à jour de sécurité de notre modèle de test au moment de l’écriture de ces lignes datait du 1er avril, ce qui est assez récent. Nous avons droit à une interface assez familière avec plusieurs applications préinstallées, toutes de Honor et basiques ainsi que les applications Google. Les applications préinstallées sont : TrainPal, Trip.com, WPS Office, Netflix, Booking.com et TikTok.

La barre des fonctions raccourcis est très étoffée avec de nombreuses possibilités, dont celle de personnaliser les options disponibles. Les paramètres sont très bien organisés et permettent de gérer entièrement le mobile avec un maximum de précision pour qu’il réponde aux besoins de tous les utilisateurs aussi bien en termes de sécurité que d’interface. On peut accéder aux services Google ainsi qu’à la plateforme Google Play Store.

Il y a une application permettant d’optimiser la réactivité du smartphone en nettoyant ce qui doit l’être dont les fichiers temporaires, le cache de l’appareil et d’autres éléments pertinents. On profite également d’une application qui permet de transformer le téléphone en une télécommande universelle pour piloter une télévision ou d’autres appareils. Le gestionnaire multitâche est réduit ici à sa plus simple expression ne proposant que les applications en cours d’utilisation sans aucune autre fonction alors sur d’autres marques, on peut faire plus de choses. Pour tout supprimer, il suffit d’utiliser le bouton portant un symbole de corbeille et les cartes représentant les applications s’échappent avec un joli mouvement de retournement vers l’arrière.

Notez que le Magic4 Pro intègre une puce spécialement dédiée à la sécurité des données de l’utilisateur, comme sur les modèles les plus haut de gamme chez Samsung, par exemple. Le mobile profite d’une fonction baptisée AI Privacy Call qui permet de configurer automatiquement le haut-parleur afin que la conversation par téléphone reste confidentielle, évitant à vos voisins de train ou situés à proximité d’entendre tout ce que vous dites. Cette fonction se déclenche si le volume est inférieur à 60%.

Une configuration très musclée pour les photos et des formats pro pour les vidéos

La lecture de médias au format HD est possible depuis les différentes plateformes de streaming sur le Magic4 Pro. Pour la partie photo, le smartphone ne fait pas dans la demi-mesure. En effet, il est équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels avec 7 lentilles pour une très grande netteté. Il profite également d’un capteur secondaire de 50 mégapixels qui gère les prises de vue en mode ultra grand-angle et macro jusqu’à 2,5 cm du sujet. Il y a également un troisième capteur, de 64 mégapixels, cette fois qui bénéficie d’une double stabilisation optique et numérique et qui permet de zoomer optiquement à 3,5x et numériquement jusqu’à 100x. À cela, ajoutez un dernier module, ToF qui permet d’aider au calcul de la profondeur de champ et donc à l’optimisation des portraits.

Les résultats des photos que nous avons pu produire avec les Magic4 Pro sont particulièrement satisfaisants. En effet, avec le module principal, les couleurs sont fidèles à la réalité même si on peut regretter une très légère tendance à surexposer les parties de la scène qui sont les plus claires. On apprécie les nombreux détails présents sur les clichés, sans trop lisser même en cas de faibles conditions d’éclairage. Notez que le mobile fournit des images nettes, même sur les bords ce qui n’est pas évident pour tous les autres mobiles de son rang. Les prises de vue en mode ultra grand-angle sont très belles avec une colorimétrie maîtrisée et un bon piqué. Enfin, on apprécie le niveau du zoom qui livre des détails, mais des images toutefois pas aussi contrastées que sur le Samsung Galaxy S22 Plus, par exemple. Les photos prises avec le capteur frontal sont particulièrement nettes et profitent d’une belle colorimétrie.

L’interface de l’application Appareil photo propose le niveau de zoom sur la droite de l’écran, ce qui est finalement un bon emplacement et permet ainsi d’être relativement précis. Plusieurs modes sont immédiatement disponibles : Ouverture, cliché nocturne, portrait, photo, vidéo, film, pro et Plus qui permet d’accéder à d’autres modes : ralenti, panoramique, time-lapse, filigrane, documents, super macro, multi-vidéo, haute résolution et storia. Ces modes peuvent rejoindre les autres pour une interface plus personnelle.

Pour les vidéos, le Magic4 Pro est capable d’enregistrer des séquences avec une définition maximale Ultra HD à 60 images par seconde. Il peut également enregistrer au format LOG, soit l’équivalent RAW pour la photo. Il s’agit d’un format sans aucun traitement vidéo permettant une postproduction plus aisée. Le format LUT également applicable ici depuis une image étalonnée au préalable, les spécialistes apprécieront.

Une bonne autonomie, mais surtout une charge rapide avec ou sans fil

Avec sa batterie de 4600 mAh, le Magic4 Pro offre, à l’usage, une autonomie suffisante pour un usage pendant une bonne journée voire un peu plus si on prend soin de gérer les options les plus gourmandes en énergie, soit autant que la concurrence. Pour faire la différence, Honor l’a doté d’une capacité à supporter la charge à 100 watts. L’appareil est livré avec le bloc d’alimentation qui va bien avec et, ainsi branché, le mobile gagne 55% en seulement 15 minutes de charge. Mais ce n’est pas tout puisque le Magic4 Pro supporte également la charge sans fil à 100 watts. Nous avons pu tester une telle configuration grâce à la fourniture par la marque du chargeur idoine et d’un bloc d’alimentation spécifique vendu séparément (qui est à 135 watts pour pouvoir livrer du 100 watts au chargeur). Là aussi, nous avons gagné 55% en seulement 15 minutes de charge.

Notre avis

Avec le Magic4 Pro, Honor rend une copie extrêmement sérieuse qui n’a pas grand-chose à envier aux meilleurs du secteur. Son design est particulièrement réussi, ses performances sont bel et bien au rendez-vous, son écran est sublime, ses capacités en photo sont très hautes et on apprécie la possibilité d’une charge aussi rapide avec ou sans fil.