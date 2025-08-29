Test du Google Pixel 10 : compact, puissant, et accent sur l’IA

Fiche technique

Écran OLED 6,3 pouces, 120 Hz

Processeur : Google Tensor G5

12 Go de mémoire vive (non extensibles)

128 ou 256 Go d’espace de stockage (non extensible)

Triple capteur photo dorsal : 48 + 13 + 10,8 mégapixels

Capteur photo frontal : 10,5 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 4 970 mAh, recharge filaire 30W et sans fil

Certification : IP68

Système d’exploitation Android 16

Design

Le Pixel 10 arbore un format compact qui tranche radicalement avec les tendances XXL. Ça, c’est pour le Pixel 10 Pro XL sachant qu’il y a aussi dans la gamme le Pixel 10 Pro, qui a exactement les mêmes dimensions que le Pixel 10. Celles-ci permettent une prise en main naturelle, facilitant l’utilisation au quotidien même pour les petites mains. Google opte pour des bords plats, rappelant subtilement le design des derniers iPhone, mais en apportant une personnalité propre grâce à l’alignement soigné des modules photo et une finition en verre mat au dos. En fait, en termes de design, il ressemble énormément à son prédécesseur, le Pixel 9. C’est aussi le cas des autres Pixel 10.

Côté coloris, le Pixel 10 est proposé en noir, vert citron, grive et indigo (notre préféré).

À l’arrière, le fabricant veut que les traces de doigts soient limitées mais dans la réalité, ce n’est pas tout à fait le cas. Sinon, le contour en aluminium poli renforce le sentiment de robustesse sans alourdir le téléphone, grâce à un poids contenu de 204 g. Comme le Pixel 9, la disposition du bloc photo est tout en largeur, sous une pilule et intègre trois capteurs alignés verticalement. La technologie Gorilla Glass Victus 2 assure une résistance supérieure à la rayure et aux chutes, gage de durabilité. Notez la certification IP68 le rendant totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière.

En matière de connectivité, la présence du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 6.0, et d’un port USB-C met le produit au diapason des standards actuels, même si le passage au Wi-Fi 7 reste privilège des versions Pro. L’absence de prise jack s’explique par la volonté d’affiner le châssis, tandis que la double SIM et l’eSIM autorisent une flexibilité bienvenue. Le lecteur d’empreintes digitales, intégré sous l’écran, offre une reconnaissance quasi-instantanée, comparable aux meilleurs modèles du marché. D’après notre test, cette solution se montre fiable et accessible, même en mouvement.

Côté audio, la qualité des haut-parleurs stéréo progresse, avec un son ample pour le format, une spatialisation correcte et peu de distorsion à volume élevé. Regarder une vidéo ou jouer reste une expérience agréable, même si le Pixel 10 conserve la tendance à des basses discrètes. Les vibrations en réponse aux fréquences basses sont perceptibles, ce qui n’est pas toujours le cas sur les concurrents issus de Samsung ou Xiaomi. La compacité du Pixel 10 fait immédiatement penser à ses rivaux comme le Galaxy S25 ou l’iPhone 16, tout en rivalisant sur le plan des finitions et de l’ergonomie.

L’écran

L’écran OLED Actua de 6,3 pouces impressionne par son équilibre entre format et qualité visuelle. La technologie LTPO permet au Pixel 10 d’adapter finement sa fréquence de rafraîchissement entre 60 et 120 Hz, offrant une fluidité remarquable lors de la navigation tout en conservant l’autonomie lorsque la dalle reste statique. Les versions Pro peuvent descendre jusqu’à 1 Hz, le cas échéant. Ici, avec une luminosité record annoncée à 3000 cd/m² (3300 cd/m² pour les versions Pro), lire en plein soleil ne pose aucune difficulté, surpassant nombre de modèles concurrents. La définition Full HD+, couplée à une densité de pixels élevée, garantit des images nettes et des couleurs nuancées, rehaussées par un support HDR10+ qui sublime les contenus compatibles.

Selon notre expérience, l’écran propose une calibration précise des couleurs, avec la possibilité de régler la température et la saturation dans les paramètres. La dalle Gorilla Glass Victus 2 se montre robuste face aux rayures et aux chocs, renforçant la durabilité de l’ensemble. Les reflets sont contenus, offrant une lecture confortable en extérieur, bien que le Galaxy S25 Ultra conserve une légère avance sur la filtration anti-reflet en situation extrême.

La navigation tactile ne souffre d’aucune latence, même lors de sessions de jeux rapides ou d’édition photo. Les angles de vision, très ouverts, permettent une consultation sous tous les axes sans perte de fidélité. L’interface propose un mode nuit et un filtre de lumière bleue, facilitant la lecture prolongée et le confort oculaire. Globalement, le Pixel 10 se place parmi les meilleurs élèves du marché en matière de qualité d’affichage, rejoignant l’iPhone 16 et devançant le OnePlus 13 sur ce terrain, tout en assurant des réglages accessibles, même pour les novices.

Le système et les applications

Embarquant Android 16 dès la sortie de boîte, le Pixel 10 bénéficie de la dernière version du système de Google, assortie d’une politique de mise à jour logicielle et sécurité garantie pendant sept ans. Ce choix permet de faire jeu égal avec Samsung sur ses Galaxy S25 haut de gamme. Notre essai confirme une interface fluide, limpide, et un niveau de personnalisation élevé, avec des icônes adaptatives, des thèmes variés et une organisation logique des paramètres.

L’espace occupé par le système et les applications préinstallées reste juste acceptable (31 Go d’utilisés tout de même), permettant de retrouver l’essentiel sans encombrement. Les services Google, tels que Gmail, Maps ou Photos, s’intègrent harmonieusement, alors que l’absence totale de bloatwares est à noter.

Le Pixel 10 tire bien évidemment et pleinement parti de la nouvelle IA Gemini Live, omniprésente pour la transcription des discussions, la recherche contextuelle et la gestion avancée des photos. L’abonnement AI Pro offert la première année sur les modèles Pro enrichit encore l’expérience grâce à des fonctionnalités comme la traduction simultanée ou la création d’images assistée par IA. Un VPN est également intégré. On apprécie.

Les réglages sont intuitifs, donnant accès facilement aux modes d’affichage, fonctions d’accessibilité et gestion de la sécurité. Ainsi, le Pixel 10 se montre à la fois rapide, transparent et personnalisable, rivalisant avec les iPhone et surpassant de nombreux Android concurrents sur ce point. Les usages quotidiens, qu’il s’agisse de la communication ou du multimédia, en ressortent fluides et agréables, même après plusieurs semaines d’utilisation.

Les performances

Le fleuron de Google intègre le SoC Tensor G5 gravé en 3 nm, épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.0 ultra rapide. Selon notre analyse et les benchmarks réalisés, le Pixel 10 se hisse parmi les meilleurs en réactivité dans sa gamme. L’ouverture des applications s’effectue en un instant, le multitâche reste parfaitement fluide, et la navigation dans l’interface tire profit de la gestion dynamique de la mémoire.

Si le Pixel 10 n’atteint pas tout à fait les sommets du Snapdragon 8 Elite ou de l’A18 Pro d’Apple sur le plan du calcul brut, il compense par une très forte optimisation sur les traitements IA. La reconnaissance vocale, la retouche photo et la création d’images assistée se font localement et sans latence perceptible. Pour le gaming, ce modèle assure une expérience fiable, sans baisse de fréquence même sur les titres les plus gourmands. La gestion thermique s’avère efficace : le smartphone chauffe peu, même lors de longues sessions de jeu ou de vidéos en haute définition. On peut regretter que l’appareil, du moins celui qui nous a été prêté par la marque pour réaliser ce test, limite ses performances comme le montre le graphique ci-dessous.

À l’usage, malgré tout et au-delà des chiffres, le Pixel 10 inspire confiance par sa constance et sa stabilité, que ce soit pour la navigation, la communication ou le multimédia. En comparaison, il se place au niveau du Galaxy S25, tout en profitant d’une optimisation maison qui lui permet de se démarquer sur le terrain de l’IA. Le stockage non extensible pourra décevoir les gros consommateurs de photos et vidéos, mais reste dans les standards de la plupart des concurrents haut de gamme actuels.

Le multimédia

Google poursuit son avancée dans la photographie mobile avec un triple capteur d’une grande polyvalence. Le module principal de 48 mégapixels assure une définition précise, des couleurs naturelles et une plage dynamique ample, notamment grâce au nouveau traitement logiciel IA. L’ultra grand-angle de 13 mégapixels capture des scènes larges sans distorsion marquée, tandis que le téléobjectif 10,8 mégapixels propose un zoom optique x5 très efficace, même si sa résolution reste en deçà des modèles Pro.

L’application Appareil Photo, fidèle à la philosophie Google, concentre ses réglages sur la simplicité : les modes Portrait, Nuit, Panorama et vidéo sont accessibles en un geste. L’IA permet en outre d’effacer les objets gênants, de retoucher les arrière-plans et de générer des créations inédites à partir des clichés pris. Les possibilités de modification offerte en post-production séduisent les amateurs comme les profils plus exigeants. On adore !

La caméra frontale de 10,5 mégapixels avec autofocus apporte une amélioration notable pour les selfies et appels vidéo, avec une mise au point rapide et précise.

Dépourvu de téléobjectif, les résultats sont (nettement) moins bons que sur les versions Pro, ici comparé au Pixel 9 Pro XL.

Les modes vidéo, jusqu’en 4K à 60 fps (8K pour les versions Pro), confèrent au Pixel 10 une place de choix pour la captation et le montage rapide sur smartphone. En comparant à l’iPhone 16 et au Galaxy S25, le Pixel 10 s’en sort avec un bilan très positif, particulièrement sur la restitution des tons naturels et la précision des détails.

L’autonomie

Doté d’une batterie de 4 970 mAh, le Pixel 10 assure plus d’une journée d’autonomie en usage soutenu, selon notre test. La recharge est plutôt rapide malgré ses 30W (55% en 30 minutes), ce qui est deçà des modèles chinois qui offre la possibilité de se recharger bien plus rapidement. Faute de matériel adéquat lors de notre test, nous n’avons pas pu tester la recharge sans fil Qi2 Pixelsnap, se voulant magnétique et plus efficace. La charge inversée est disponible mais reste limitée en puissance.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Google Pixel 10 est livré avec un câble USB-C vers USB-C et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le Google Pixel 10 s’impose comme une proposition très cohérente pour tous ceux qui recherchent un smartphone compact, performant et axé sur l’intelligence artificielle. Sa prise en main agréable, son écran lumineux et calibré, et ses capacités photo remarquables en font un choix pertinent face à une concurrence toujours plus relevée. La stabilité de l’interface, la fluidité des usages et la polyvalence photo sont autant d’atouts qui séduisent tout au long de l’essai, tandis que la longévité logicielle garantit une pérennité rare à ce niveau de prix.

Même si le modèle affiche quelques concessions, notamment par rapport aux modèles Pro (capteurs photo, fréquence d’affichage, enregistrement vidéo 8K, l’expérience globale reste très satisfaisante. Selon notre test, le Pixel 10 se démarque surtout par son travail sur l’IA et la photographie, tout en assurant la continuité avec les valeurs de Google : simplicité, efficacité et suivi logiciel. Pour un tarif de lancement situé aux alentours de 899 €, il rejoint le peloton des appareils haut de gamme avec une identité affirmée et un réel intérêt pour tous ceux qui souhaitent goûter à l’écosystème Google sans compromis majeur.