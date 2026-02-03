Derniers jours des soldes : 3 modèles faciles à trouver avec une grosse remise avant ce soir

D’un point de vue esthétique, ces trois smartphones n’adoptent pas exactement les mêmes partis pris, même s’ils évoluent tous dans l’univers du haut de gamme. Ainsi, le Samsung Galaxy S25 Ultra affiche un gabarit imposant, dicté par son grand écran et par une conception orientée vers la polyvalence. Son dos accueille plusieurs capteurs photo disposés de manière structurée, intégrés dans un module discret mais dense. Les tranches sont légèrement arrondies, ce qui contribue à améliorer la prise en main malgré un poids élevé.

Le Xiaomi 15T Pro appartient aussi à la catégorie des grands smartphones. Il adopte des lignes plus droites, avec un bloc photo rectangulaire bien marqué à l’arrière, intégrant trois capteurs distincts. Son design se veut moderne et sobre, tout en restant immédiatement identifiable.

Le Google Pixel 10, enfin, propose un format plus compact, centré autour d’un écran plus petit que les deux autres. Plus léger et moins encombrant, il mise sur une approche minimaliste, avec une barre horizontale accueillant les capteurs photo, signature visuelle de la gamme Pixel.

En termes de dimensions, le Galaxy S25 Ultra est logiquement le plus grand et le plus lourd des trois, tandis que le Pixel 10 se révèle être le plus petit et le plus léger, ce qui peut constituer un avantage pour une utilisation à une main. Le Xiaomi 15T Pro occupe une position intermédiaire. Par ailleurs, notez que les trois modèles bénéficient d’une certification d’étanchéité IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière adaptée aux aléas du quotidien.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le terrain des performances, ces trois smartphones jouent clairement dans la cour des modèles les plus puissants du marché, même si certaines différences subsistent. Le Galaxy S25 Ultra s’appuie sur un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, épaulé par 12 Go de mémoire vive, voire davantage avec de la mémoire vive virtuelle. Cette plateforme assure une grande fluidité en toutes circonstances, qu’il s’agisse de multitâche intensif, de jeux exigeants ou de traitement vidéo.

Le stockage interne peut atteindre des capacités très élevées, ce qui conviendra aux utilisateurs les plus gourmands en données, même si aucune extension par carte microSD n’est proposée. Le Xiaomi 15T Pro repose quant à lui sur une puce MediaTek Dimensity 9400+, associée elle aussi à 12 Go de mémoire vive. Cette combinaison offre un excellent niveau de performances globales et une gestion efficace de l’énergie, avec un stockage interne rapide et généreux, mais là encore sans possibilité d’extension externe.

Le Google Pixel 10 adopte une approche différente avec le processeur Tensor G5 conçu par Google, accompagné de 12 Go de mémoire vive. Si ses performances brutes sont légèrement en retrait par rapport à celles de ses concurrents sur certains usages intensifs, il reste parfaitement fluide au quotidien, notamment grâce à une intégration logicielle très optimisée. En revanche, son stockage interne, plus limité, pourra constituer une contrainte pour certains profils d’utilisateurs.

Les écrans constituent un autre critère déterminant. Samsung propose une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces, affichant une définition très élevée et un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 120 Hz, avec une luminosité particulièrement confortable en extérieur. Il supporte l'utilisation d'un stylet (fourni) pour prendre des notes et dessiner.

Le Xiaomi 15T Pro mise sur une dalle AMOLED de 6,83 pouces, avec un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 144 Hz, ce qui séduira les amateurs de grande fluidité visuelle. Le Pixel 10, de son côté, embarque un écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz, plus compact mais parfaitement lisible et bien calibré.

En matière de qualité globale d’affichage, le Galaxy S25 Ultra conserve une légère avance, suivi de près par le Xiaomi, tandis que le Pixel privilégie l’équilibre et le confort d’utilisation.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie est vraiment devenue un élément de différenciation entre les smartphones et ceux ne font pas exception. Le Galaxy S25 Ultra se montre particulièrement complet, avec un capteur principal de très haute résolution, accompagné de plusieurs modules dédiés à l’ultra grand-angle et au téléobjectif, permettant de couvrir une large variété de situations, du paysage au zoom longue distance. Cette polyvalence en fait un outil particulièrement adapté aux utilisateurs exigeants en matière de photo et de vidéo.

Le Xiaomi 15T Pro propose une configuration plus simple mais néanmoins solide, articulée autour d’un capteur principal performant, d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif destiné aux portraits et aux prises de vue à distance modérée. Il offre ainsi une qualité d’image homogène et cohérente dans la plupart des conditions.

Le Pixel 10, fidèle à la philosophie de Google, mise davantage sur le traitement logiciel et l’intelligence artificielle que sur la multiplication des capteurs. Ses capteurs, y compris celui dédié aux selfies, sont exploités de manière optimale par les algorithmes maison, ce qui permet d’obtenir des images équilibrées, naturelles et bien exposées, même en basse lumière.

En matière de connectivité, les trois modèles sont très proches. Tous prennent en charge la 5G, le Wi-Fi de dernière génération, le Bluetooth et le NFC pour les paiements sans contact. Aucun ne dispose de prise audio jack, un choix désormais courant sur les smartphones haut de gamme. Les lecteurs d’empreintes digitales sont intégrés sous l’écran sur l’ensemble des modèles, offrant un accès rapide et discret à la sécurité biométrique. Aucun des trois n’intègre d’émetteur infrarouge, ce qui pourra être regretté par certains utilisateurs habitués à cette fonctionnalité.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère déterminant pour de nombreux utilisateurs, et sur ce point, le Xiaomi 15T Pro prend un léger avantage sur le papier grâce à une batterie de 5500 mAh. Cette capacité généreuse laisse entrevoir une endurance confortable, notamment pour les usages intensifs, même si, comme toujours, l’autonomie réelle dépend fortement des habitudes de chacun.

Le Galaxy S25 Ultra intègre pour sa part une batterie de 5000 mAh, qui, combinée à une gestion énergétique efficace, permet de tenir une journée complète, voire davantage, dans la majorité des scénarios d’utilisation. Le Pixel 10, avec une batterie d’environ 4970 mAh, offre une autonomie correcte, favorisée par l’optimisation logicielle propre à l’écosystème Google, sans toutefois rivaliser totalement avec ses deux concurrents en usage soutenu.

En ce qui concerne la recharge, les trois smartphones prennent en charge la charge rapide filaire, avec des puissances variables selon les constructeurs. Le Galaxy S25 Ultra et le Pixel 10 proposent également la recharge sans fil, une fonctionnalité pratique pour un usage quotidien au bureau ou à domicile.

Les vitesses de recharge sans fil restent toutefois plus modestes que celles de la recharge filaire, et peuvent varier sensiblement selon les conditions d’utilisation et les accessoires employés.

