Test du OnePlus Nord CE5 : l'essentiel maîtrisé sans flamboyance

Fiche technique

Écran OLED 6,77 pouces, 120 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 8350 Apex

8 Go de mémoire vive (extensibles)

128 ou 256 Go d’espace de stockage (extensible)

Double capteur dorsal : 50 + 8 mégapixels

Capteur photo frontal : 16 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 5200 mAh, recharge filaire 80W

Certification : IP65

Système d’exploitation : Android 15 avec OxygenOS 15

Design

Le OnePlus Nord CE5 propose un design qui fait état de la maturité de la marque dans ce segment de marché. Avec des dimensions de 163,58 x 76,02 x 8,27 mm pour la finition Marble Mist et 8,17 mm pour la version Black Infinity, ce smartphone se positionne dans la moyenne du marché en termes d'encombrement. Le poids de 199 grammes offre un équilibre satisfaisant entre robustesse perçue et confort d'utilisation, permettant une manipulation aisée lors des sessions prolongées.

La construction privilégie un cadre en plastique renforcé, contrairement aux matériaux premium que l'on retrouve sur certains concurrents. Cette approche permet à OnePlus de maîtriser les coûts tout en maintenant une qualité de finition convenable. Le dos du téléphone, disponible en deux coloris principaux (Marble Mist et Black Infinity), présente une texture mate qui limite efficacement les traces de doigts. Cette finition rappelle celle adoptée sur d'autres appareils de la gamme Nord, créant une cohérence visuelle appréciable dans l'écosystème de la marque. La finition Marble Mist est de toute beauté avec des effets magnifiques sur la surface dorsale.

L'agencement des éléments suit les codes habituels de OnePlus, avec un module photo intégré dans un cadre ovoloïde positionné dans l'angle supérieur gauche. Ce design reprend les influences du Nord 5, créant une harmonie visuelle entre les différents modèles de la gamme. Le flash est déporté, installé sur la surface principale du dos. En comparaison avec les Xiaomi Poco X7 Pro ou Nothing Phone (3a), le Nord CE5 privilégie la discrétion plutôt que l'originalité, ce qui peut séduire les utilisateurs recherchant une esthétique intemporelle.

La certification IP65 permet de garantir une protection contre la poussière et les projections d'eau, bien que cette norme reste en deçà des IP67 ou IP68 proposées par des concurrents comme le Samsung Galaxy A36. Il n’est donc pas totalement étanche et il faudra donc faire attention aux potentiels plongeons dans l’eau douce.

En matière de connectivité, le smartphone intègre la 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.4 et la technologie NFC. La compatibilité double SIM physique s'avère pratique pour les utilisateurs professionnels, même si l'absence de support eSIM peut décevoir certains segments d'utilisateurs. Le positionnement du tiroir SIM, qui peut accueillir alternativement une seconde SIM ou une carte microSD, c’est pratique pour qui veut plus de mémoire interne.

Le lecteur d'empreintes digitales intégré sous l'écran s’est révèlé réactif lors de nos essais, bien que sa position relativement basse sur la dalle puisse nécessiter un temps d'adaptation. La technologie employée offre une reconnaissance fiable, même si elle ne rivalise pas avec les solutions ultrasoniques des smartphones haut de gamme. Cette technologie demeure tout à fait satisfaisante pour un usage quotidien standard. En outre, le smartphone est doté d'un émetteur infrarouge, ce qui permet de le transformer en une télécommande universelle.

Concernant l'audio, le OnePlus Nord CE5 fait le choix d'un haut-parleur mono positionné en partie basse. Cette configuration limite naturellement l'expérience sonore par rapport aux solutions stéréo adoptées par de nombreux concurrents, notamment le Honor Magic 7 Lite ou certains modèles Realme. Le rendu acoustique s'avère correct pour les appels ou le visionnage occasionnel de contenu multimédia, mais les amateurs de musique mobile pourront ressentir cette limitation. L'absence de prise jack 3,5 mm s'inscrit dans la tendance actuelle du marché, imposant l'usage d'adaptateurs ou d'écouteurs USB-C/Bluetooth.

L'écran

Le OnePlus Nord CE5 embarque une dalle AMOLED de 6,77 pouces affichant une définition de 1080 x 2392 pixels, soit une densité de 387 ppp qui assure une netteté satisfaisante pour la majorité des usages. Cette technologie d'affichage permet de bénéficier des avantages habituels de l'OLED : contrastes infinis, noirs profonds et reproduction colorimétrique étendue. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz apporte la fluidité attendue pour la navigation et les animations, positionnant ce smartphone au niveau des standards actuels du segment.

Selon notre test, la luminosité maximale se révèle suffisante pour la plupart des conditions d'éclairage, bien qu'elle reste en deçà des performances des flagships actuels qui dépassent souvent celle du Nord CE5. En usage extérieur par forte luminosité, cette limitation peut occasionnellement se faire sentir, nécessitant de rechercher des zones d'ombre pour une lisibilité optimale. La calibration colorimétrique est satisfaisante permettant de dire que le smartphone se place dans la moyenne haute de sa catégorie.

L'interface utilisateur bénéficie pleinement de la fluidité 120 Hz, offrant une expérience de navigation particulièrement agréable. Les transitions entre applications, le défilement dans les menus et la réactivité tactile s'avèrent à la hauteur des attentes, sans saccades perceptibles. Cette fluidité permet d’avoir une impression de qualité générale de l'appareil, masquant en partie les limitations techniques d'autres composants.

Les possibilités de personnalisation de l'affichage sont assez nombreuses et plutôt habituelles : modification de la température des couleurs, de la saturation et de la luminosité automatique. Le mode sombre s'intègre harmonieusement au système, permettant d'économiser la batterie tout en réduisant la fatigue oculaire lors des sessions nocturnes. La fonction Always On Display, bien qu'énergivore, offre un accès rapide aux notifications et informations essentielles sans déverrouiller l'appareil.

En comparaison directe avec le Xiaomi Poco X7 Pro ou le Nothing Phone (3a), l'écran du Nord CE5 est tout à fait satisfaisant en termes de qualité d'affichage.

Le système et les applications

Le OnePlus Nord CE5 fonctionne sous Android 15 avec la surcouche OxygenOS 15, offrant une expérience logicielle épurée qui respecte la philosophie de simplicité de la marque. La politique de mise à jour garantit quatre années de support Android et cinq années de correctifs de sécurité, positionnant ce smartphone favorablement face à la concurrence en termes de longévité logicielle. Lors de notre test, les mises à jour étaient suffisamment récentes : début août 2025 pour un mobile testé courant septembre.

L'interface OxygenOS conserve sa réputation de fluidité et d'intuitivité, avec une organisation logique des paramètres qui facilite la prise en main. Les menus sont structurés de manière cohérente, permettant un accès rapide aux fonctions essentielles sans multiplication excessive des sous-menus. La personnalisation reste étendue, autorisant la modification des thèmes, icônes et comportements du système selon les préférences individuelles.

Le système occupe environ 38,6 Go de stockage une fois toutes les mises à jour réalisées, laissant un espace disponible raisonnable sur les configurations 128 Go et 256 Go. Cette occupation mémoire se situe dans la moyenne du marché, sans excès de bloatwares qui caractérisent parfois d'autres constructeurs. Les applications préinstallées se limitent essentiellement aux services Google et aux outils système indispensables, mais il y a tout de même AliExpress, Amazon Music, Block Blast !, Booking.com, Netflix, TikTok, par exemple.

Les fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées incluent des outils de traitement photo et d'optimisation système, bien que leur implémentation demeure perfectible. Le support français de certaines fonctions IA reste en cours de développement, limitant temporairement l'accessibilité de ces outils pour les utilisateurs francophones. Cette situation devrait s'améliorer avec les futures mises à jour logicielles, OnePlus ayant confirmé son engagement sur ce point. Notez la présence d’un mode Maintenance pour que le réparateur de votre appareil ne puisse pas accéder à vos données, le cas échéant.

L'expérience utilisateur quotidienne bénéficie d'optimisations spécifiques au processeur Dimensity 8350 Apex, permettant une gestion efficace des ressources et une réactivité constante. La navigation entre applications s'effectue sans latence perceptible, même lors de multitâches intensives impliquant des applications gourmandes en ressources.

Les performances

La configuration technique du OnePlus Nord CE5 repose sur le processeur MediaTek Dimensity 8350 Apex gravé en 4 nm, une puce positionnée dans le haut du segment milieu de gamme. Cette solution offre des performances satisfaisantes pour la majorité des usages, bien qu'elle ne rivalise pas avec les flagships équipés de Snapdragon 8 Gen 3 ou Apple A17 Pro. La puce s'accompagne de 8 Go de RAM au format LPDDR5X, permettant un multitâche fluide et une gestion optimale des applications en arrière-plan.

Le stockage UFS 3.1 de 128 Go ou 256 Go assure des vitesses de lecture et d'écriture convenables pour les transferts de fichiers et le lancement d'applications. L'absence de possibilité d'ajout de mémoire vive virtuelle constitue une limitation par rapport à certains concurrents, bien que les configurations proposées restent suffisantes pour un usage standard. L'extension par carte microSD compense partiellement cette limitation pour les utilisateurs nécessitant un stockage étendu.

En matière de gaming, le Dimensity 8350 Apex se montre capable de faire fonctionner les titres exigeants avec des paramètres graphiques moyens à élevés. Les jeux populaires comme PUBG Mobile ou Call of Duty Mobile tournent sans accrocs majeurs, bien que des baisses ponctuelles de fréquence d'images puissent survenir lors de scènes particulièrement chargées. La gestion thermique s'avère efficace, limitant les phénomènes de throttling lors des sessions prolongées comme le montre le graphique ci-dessous. L’appareil chauffe peu lorsqu’il est lourdement sollicité.

L'expérience utilisateur quotidienne reste très agréable, que ce soit pour la navigation web, la consultation de réseaux sociaux ou l'usage d'applications productives. Les temps de lancement d'applications restent raisonnables, sans attentes excessives qui pourraient nuire à l'expérience globale. Cette réactivité contribue significativement à l'impression de qualité perçue de l'appareil.

Face à la concurrence directe comme le Poco X7 Pro équipé du Dimensity 8400 Ultra, le Nord CE5 accuse un léger retard en performances brutes, sans que cela impacte significativement l'usage quotidien. Le Nothing Phone (3a) ou le Samsung Galaxy A36 proposent des configurations similaires avec des variations selon les optimisations logicielles spécifiques de chaque constructeur.

Le multimédia

La configuration photographique du OnePlus Nord CE5 repose sur un double module arrière combinant un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le capteur Sony LYT-600 du module principal, ouvert à f/1.8, constitue le point fort de cette configuration, offrant des performances honorables dans diverses conditions d'éclairage. La stabilisation optique améliore sensiblement la qualité des clichés en conditions de faible luminosité et limite les flous de bougé lors des prises de vue à main levée.

L'interface de l'application appareil photo conserve la simplicité caractéristique d'OxygenOS, avec un accès direct aux modes de prise de vue essentiels (Pro, Vidéo, Photo, Portrait et Plus avec, pour ce dernier les modes Nuit, Haute Résolution, Panoramique, Ralenti, Time-Lapse, Vidéo double vue, Scanner de documents et Inclinaison). Il est toujours possible d’intégrer l’un de ces modes dans l’interface principale, ce qui est pratique si vous avez une préférence pour ceux-ci.

Les options de zoom numérique jusqu'à 20x permettent de se rapprocher des sujets distants, bien que la qualité se dégrade progressivement au-delà du zoom 2x. Les modes Portrait, Nuit et Panorama complètent l'arsenal photographique, offrant une polyvalence appréciable pour diverses situations de prise de vue.

Selon notre test, la qualité des images produites par le capteur principal s’est révèlée satisfaisante en conditions d'éclairage favorable, avec une reproduction colorimétrique naturelle et un niveau de détail correct. Le traitement logiciel de OnePlus privilégie un rendu réaliste plutôt qu'une saturation excessive, approche qui peut séduire ceux qui recherchent une esthétique authentique. Les performances en basse lumière, bien qu'améliorées par la stabilisation optique, restent perfectibles face aux meilleurs capteurs de la catégorie.

L'ultra grand-angle de 8 mégapixels offre une polyvalence bienvenue pour les paysages ou les photos de groupe, malgré une qualité d'image en retrait par rapport au module principal. Cette différence de performances entre les deux capteurs, courante dans cette gamme tarifaire, nécessite une adaptation des habitudes de prise de vue selon les situations. La cohérence colorimétrique entre les deux modules demeure acceptable, évitant les variations chromatiques trop marquées lors des changements de focale.

La caméra frontale de 16 mégapixels se montre intéressante pour les selfies et la visioconférence, avec un traitement adapté aux codes esthétiques actuels. Les fonctions de retouche en temps réel permettent d'ajuster l'apparence selon les préférences personnelles, bien que leur utilisation excessive puisse nuire au naturel des images produites.

En comparaison avec les concurrents directs, le Nord CE5 se positionne dans la moyenne de sa catégorie, sans se démarquer particulièrement mais en évitant les écueils majeurs. Le Xiaomi Poco X7 Pro ou le Nothing Phone (3a) proposent des approches différentes avec leurs propres avantages et limitations selon les priorités photographiques de chaque utilisateur.

L'autonomie

Le OnePlus Nord CE5 intègre une batterie de 5200 mAh en version européenne, une capacité qui se situe dans la moyenne haute du segment sans atteindre les performances des champions d'autonomie. Cette différence avec la version indienne équipée d'une batterie de 7100 mAh est regrettable pour les utilisateurs européens, particulièrement face à des concurrents comme le Honor Magic 7 Lite qui propose 6600 mAh.

L’appareil tient une journée complète sans rechargement, même avec une utilisation soutenue. En mode économie d'énergie ou en limitant la fréquence de rafraîchissement à 60 Hz, il étend significativement sa durée d'utilisation.

La technologie de charge rapide SuperVOOC 80W permet de récupérer 70% de batterie en environ 30 minutes. Un vrai atout.

La gestion intelligente des applications en arrière-plan limite les consommations parasites, prolongeant l'autonomie lors des périodes d'inactivité. Ces optimisations permettent de tirer le meilleur parti de la capacité disponible, même si elles ne peuvent compenser entièrement la limitation matérielle.

La charge sans fil n'est pas supportée par ce modèle.

Le contenu de la boîte

Le smartphone est livré avec un câble USB-A vers USB-C ainsi qu'un outil d'extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le OnePlus Nord CE5 est donc, selon nous, un smartphone équilibré qui remplit efficacement son rôle sans prétendre révolutionner le marché du milieu de gamme. Selon notre test, ce modèle convainc par sa cohérence générale et sa capacité à proposer une expérience utilisateur fluide au quotidien. L'écran offre une qualité d'affichage satisfaisante, tandis que le processeur assure des performances suffisantes pour la majorité des usages, y compris le gaming occasionnel.

En revanche, certaines limitations tempèrent l'enthousiasme, notamment la batterie de plus limitée en Europe que la version indienne. L'audio mono et l'absence de téléobjectif sont également des concessions par rapport à une concurrence de plus en plus agressive. La qualité photo, bien qu'honorable grâce au capteur Sony stabilisé, ne suffit pas à se démarquer dans un segment où l'excellence multimédia devient la norme.

Le rapport qualité-prix demeure l'atout principal de ce Nord CE5, avec un tarif à partir de 319 euros, au moment de l’écriture de ces lignes, cela le place bien face aux Poco X7 Pro ou Samsung Galaxy A36. Pour les utilisateurs recherchant un smartphone fiable sans exigences particulières, ce OnePlus est un choix sensé qui privilégie la durabilité logicielle.