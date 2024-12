Test du Oppo Find X8 Pro : l'excellence à tous les niveaux

Fiche technique

Écran : OLED 6,78 pouces, 1264 x 2780 pixels, 120 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 9400

16 Go de mémoire vive extensibles

512 Go d’espace de stockage non extensibles

Capteurs photo 50+50+50+50 mégapixels

Capteur à l’avant : 32 mégapixels

Batterie : 5910 mAh, charge filaire 80W, sans fil 50W

Système : Android 14 avec surcouche logicielle ColorOS 15

Protection : IP69

Design

Le Find X8 Pro marque une évolution significative dans le design des smartphones Oppo. Dès la première prise en main, on est frappé par la qualité de fabrication exceptionnelle de l'appareil. Le constructeur chinois a opté pour un design à la fois élégant et fonctionnel, avec un cadre en aluminium brossé et un dos en verre traité anti-traces de doigts particulièrement efficace. Les finitions marbrées, disponibles en noir ou blanc, confèrent au smartphone une identité unique qui le démarque nettement de la concurrence.

L'élément le plus distinctif reste sans conteste le module photo circulaire à l'arrière. Cette disposition symétrique des quatre capteurs 50 mégapixels dans un cercle légèrement cranté témoigne d'une recherche esthétique poussée. Le flash LED, placé à l'extérieur du cercle, s'intègre harmonieusement à l'ensemble. Cette approche rappelle celle du Xiaomi 14 Ultra, tout en proposant une signature visuelle unique.

Les tranches plates et fines du smartphone, associées aux bords légèrement arrondis du dos, assurent une excellente préhension malgré les dimensions imposantes de l'appareil. Avec ses 162,3 mm de hauteur et 76,7 mm de largeur, le Find X8 Pro reste manipulable d'une seule main, bien que son poids de 215 grammes se fasse sentir en utilisation prolongée.

L'ergonomie a fait l'objet d'une attention particulière. Le bouton d'alimentation et les touches de volume sont idéalement positionnés sur la tranche droite. L'ajout d'un bouton sensitif dédié à l'appareil photo, permettant également de zoomer par simple glissement, constitue une innovation bienvenue. Toutefois, selon nous, il n’est pas assez à l’extérieur, pas assez proche du coin, ce qui aurait permis de s’en servir sans masquer une partie de l’écran.

Sur la tranche gauche, le commutateur trois positions (sonnerie/vibreur/silencieux) identique à celui que l’on trouve sur les modèles OnePlus, s'avère très pratique au quotidien.

La face avant est dominée par un écran incurvé sur les côtés, offrant une impression d'immersion totale. Les bordures, bien que visibles, restent suffisamment fines pour ne pas dénaturer l'expérience visuelle. Le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, placé à seulement 2 cm du bord inférieur, tombe bien sous le pouce, mais nous préférons une position légèrement plus haute, malgré tout.

En termes de connectivité, le Find X8 Pro fait figure de référence avec le support du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4 et de la 5G. La présence d'un émetteur infrarouge permet d'utiliser le smartphone comme télécommande universelle, tandis que la certification IP69 assure une étanchéité maximale pouvant résister à la pression aquatique. Le smartphone prend en charge deux cartes SIM physiques et intègre la technologie eSIM, offrant une flexibilité maximale aux utilisateurs.

La partie audio n'est pas en reste avec ses haut-parleurs stéréo particulièrement performants. Les basses sont présentes sans être envahissantes, les médiums bien définis et les aigus clairs. Le volume maximal impressionne, sans distorsion notable. L'absence de prise jack 3,5 mm est compensée par une excellente qualité audio en Bluetooth et un DAC USB-C performant pour les audiophiles.

L'écran

L'Oppo Find X8 Pro arbore une dalle OLED de 6,78 pouces qui établit de nouveaux standards dans l'industrie mobile. Sa définition de 1264 x 2780 pixels offre une finesse d'affichage remarquable, avec une densité de pixels qui rend impossible la distinction des pixels à l'œil nu. La légère courbure sur les bords latéraux contribue à une sensation d'immersion totale, même si elle peut occasionnellement générer quelques reflets parasites.

La luminosité maximale annoncée de 4500 cd/m² place ce smartphone dans une catégorie à part. Attention, cette luminosité n’est possible que dans certaines conditions. En effet, dans nos tests quotidiens, l'écran atteint facilement 1600 cd/m² en usage typique. Cette puissance lumineuse garantit une lisibilité parfaite, même en plein soleil, tandis que la gradation descend suffisamment bas pour un confort optimal en environnement sombre.

La fréquence de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, couplé à un échantillonnage tactile de 240 Hz, assure une fluidité exemplaire. La réactivité aux interactions tactiles est instantanée, que ce soit dans la navigation système ou les jeux mobiles exigeants. Le Find X8 Pro propose plusieurs modes de rafraîchissement : 60 Hz pour économiser la batterie, 120 Hz fixe pour les performances maximales, ou un mode automatique intelligent qui adapte la fréquence selon le contenu affiché.

La calibration colorimétrique mérite tous les éloges. Les trois modes Vif, Naturel et Pro, offrent des rendus distincts, mais également convaincants. Le mode Naturel reproduit fidèlement l'espace colorimétrique sRGB, idéal pour la photo, tandis que le mode Vif sublime les couleurs sans tomber dans l'excès. La température des couleurs peut être ajustée finement via un curseur RGB, une fonction appréciable pour les plus exigeants.

Le support du HDR10+ et du Dolby Vision enrichit considérablement l'expérience multimédia. Les contenus compatibles bénéficient d'une plage dynamique étendue, avec des noirs profonds caractéristiques de l'OLED et des highlights éclatants. La protection Gorilla Glass 7 assure une excellente résistance aux rayures et aux chocs, même si elle n'égale pas encore le Ceramic Shield d'Apple.

Les paramètres d'affichage sont particulièrement complets, avec des options de personnalisation poussées : mode sombre avancé, filtres de lumière bleue personnalisables, amélioration vidéo par IA, et même un mode « Mode Coucher » qui adapte automatiquement la température des couleurs selon l'heure de la journée. L'écran du Find X8 Pro se distingue également par son excellent traitement antireflet, même s’il n’est pas du niveau du Samsung Galaxy S24 Ultra.

Face à la concurrence, cet écran fait figure de référence. Si le Galaxy S24 Ultra propose une définition légèrement supérieure et un traitement antireflet exceptionnel, le pic de luminosité maximum théorique du Find X8 Pro reste l’une de ces forces d’autant qu’il propose de nombreuses fonctions de confort visuel pour limiter la fatigue oculaire.

Le système et les applications

L'Oppo Find X8 Pro est livré avec ColorOS 15, basé sur Android 15, marquant l'engagement d'Oppo dans l'innovation logicielle. La politique de mise à jour est particulièrement généreuse, avec cinq années de mises à jour majeures promises (jusqu'à Android 20) et six ans de correctifs de sécurité. Cette politique place Oppo pas encore tout à fait au même niveau que Samsung et Google, qui offrent 7 ans de mises à jour pour leurs smartphones haut de gamme.

ColorOS 15 apporte une refonte significative de l'interface avec plus de 800 nouvelles animations et une fluidité accrue. Les optimisations système, notamment grâce aux technologies Aurora Engine et Tide Engine, permettent une amélioration de 18% de la réactivité des applications et une accélération de 26% du processus d'installation. L'interface sépare désormais le volet de notifications du centre de contrôle, s'inspirant d'iOS tout en conservant sa propre identité. La personnalisation est poussée à l'extrême, permettant d'ajuster finement chaque aspect de l'interface, des animations du lecteur d'empreintes jusqu'aux icônes de la barre de statut. Le nouveau thème Flux offre des options de personnalisation de l'écran de verrouillage particulièrement élégantes.

En matière d'intelligence artificielle, le Find X8 Pro intègre plusieurs fonctionnalités avancées :

- Circle to Search, permettant la recherche contextuelle

- Retouche photo IA avec suppression d'éléments indésirables

- Résumé et formatage automatique des notes

- Transcription et résumé des enregistrements vocaux

- Assistant IA pour la rédaction de textes

L'AI Toolbox est accessible depuis n'importe quelle application via une barre latérale, offrant des fonctionnalités comme AI Summary pour générer des résumés, AI Speak pour la lecture à voix haute, et AI Writer pour l'assistance à la rédaction. Ces outils placent le Find X8 Pro au niveau des meilleurs smartphones en termes de fonctionnalités d'IA, rivalisant directement avec le Pixel 9 Pro XL et le Galaxy S24 Ultra.

Pour un téléphone haut de gamme, nous avons été étonnés de voir plusieurs applications tierces préinstallées. En effet, c’est plutôt le cas de mobiles de milieu de gamme qui cherchent à proposer un prix des plus compétitifs. En plus des applications Google et de certains développées par Oppo, il y a Amazon Music, Booking.com, Facebook, LinkedIn, Netflix, Temu, TikTok.

Les performances

Le Find X8 Pro embarque le nouveau processeur MediaTek Dimensity 9400, épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0. La RAM peut être étendue virtuellement jusqu'à 12 Go supplémentaires, portant le total à 28 Go. L'absence de slot micro SD est compensée par la généreuse capacité de stockage interne. Comptez sur un espace occupé d’un peu plus de 32 Go par le système et les applications préinstallées.

Le Dimensity 9400 se révèle particulièrement impressionnant en performances graphiques, surpassant le Snapdragon 8 Gen 3 du Galaxy S24 Ultra dans plusieurs benchmarks 3D. Les scores sur 3DMark Wild Life Extreme atteignent des sommets, plaçant le Find X8 Pro devant le Honor Magic6 Pro. Seul l'A18 Pro d'Apple conserve l'avantage en performances CPU pures.

Au quotidien, la fluidité est exemplaire. Les applications s'ouvrent instantanément, le multitâche est parfaitement géré même avec une dizaine d'applications en arrière-plan. La navigation dans l'interface est d'une fluidité remarquable, sans le moindre ralentissement ou micro-saccade. Le système de refroidissement VC Liquid Cooling assure une dissipation thermique efficace, même si une chauffe notable se fait sentir après 30 minutes de jeu intensif.

En gaming, le Find X8 Pro excelle. Genshin Impact tourne en qualité maximale avec une stabilité parfaite à 60 FPS. PUBG Mobile et Call of Duty Mobile profitent pleinement du taux de rafraîchissement de 120 Hz. La gestion thermique reste correcte, même si une baisse de performances peut survenir après une heure de jeu intense, un comportement également observé sur le Magic6 Pro.

L'expérience utilisateur bénéficie également des optimisations logicielles de ColorOS 15, avec des temps de chargement réduits et une gestion intelligente des ressources qui maintient les performances optimales même après plusieurs heures d'utilisation intensive.

Le multimédia

Le Find X8 Pro impressionne avec sa configuration photo exceptionnelle composée de quatre capteurs de 50 mégapixels. Le module principal utilise un capteur 1/1,4 pouce avec une ouverture f/1.6 et stabilisation optique. Le module ultra grand-angle f/2.0 offre également des capacités macro, tandis que deux téléobjectifs périscopiques proposent des zooms optiques 3x (f/2,6) et 6x (f/4,3), tous deux stabilisés optiquement. On peut ainsi monter jusqu’à 120x en mode numérique.

L'interface de l'appareil photo bénéficie d'une ergonomie soignée, enrichie par les modes Hasselblad incluant le Portrait avec Soft Lighting et le mode XPAN pour des prises de vue au format 21:9. Il y a plusieurs modes de prise de vue immédiatement disponibles : Maître, Vidéo, Photo, Portrait et Plus. Le mode Vidéo permet de sélectionner, le cas échéant : Scène ou Feux d’artifice. Le mode Photo y ajoute les préréglages pour une silhouette.

L'application AI Studio permet de modifier des portraits avec l'aide de l'intelligence artificielle. On choisit un style, un thème et le téléphone génère des portraits exceptionnels. Pour d'autres types d'image, il est possible d'obtenir des rendus dans différents styles : crayon, peinture à l'huile, manga, comics, Picasso, réaliste, zombie, Van Gogh, Pixel et bien d'autres. Les résultats sont bluffants. Reste que ces fonctions sont soumises à l'utilisation de crédits. La génération d'une image consomme entre 5 et 10 crédits. Vous en avez 5000 au départ. Ensuite, il faut payer mais cela laisse de quoi s'amuser.

Le bouton Quick Button sur la tranche, bien que perfectible dans son positionnement comme nous l’avons évoqué plus haut, permet un contrôle rapide et progressif du zoom. L'application propose également des outils d'édition IA comme l'effacement intelligent et la suppression des reflets. Cette dernière fonction est similaire à celle que l’on trouve au sein des smartphones Samsung haut de gamme. Elle est très efficace et arrive vraiment à gommer les reflets que l’on peut avoir sur certaines photos prises derrière une vitre. Notez également la possibilité de prendre des sujets qui bougent très rapidement avec une netteté assez impressionnante.

En termes de qualité photo, le Find X8 Pro excelle dans toutes les conditions. Le capteur principal produit des clichés remarquablement détaillés grâce au HyperTone Image Engine qui combine 9 images RAW. Les couleurs sont naturelles et la plage dynamique impressionnante. En basse lumière, le bruit numérique est parfaitement maîtrisé, surpassant même le Google Pixel 9 Pro XL dans certaines situations.

Les deux téléobjectifs périscopiques offrent une polyvalence rare. Le zoom 3x se distingue particulièrement en basse lumière, surpassant les performances du Galaxy S24 Ultra et du Pixel 9 Pro XL sous certaines conditions. Le zoom 6x, bien que légèrement moins performant en conditions difficiles, rivalise avec le module périscopique 5x du Galaxy S24 Ultra. Comparé en 10x face au Pixel 9 Pro XL, les résultats se montrent moins lumineux et quelques détails peuvent toutefois se perdre, mais comparativement au modèle Google, le Oppo peut aller beaucoup plus loin (30x pour le Pixel 9 Pro XL contre 120x pour le Find X8 Pro).

Face au Honor Magic6 Pro, le Find X8 Pro se démarque par sa cohérence colorimétrique entre les différents capteurs et sa meilleure gestion des basses lumières. Si le Magic6 Pro dispose d'un impressionnant capteur périscopique de 180 mégapixels, l'approche plus équilibrée d'Oppo avec ses quatre capteurs 50 mégapixels offrent des résultats plus homogènes.

En outre, la capacité du Find X8 Pro à filmer en 4K60 HDR Dolby Vision sur tous ses capteurs, y compris jusqu'à 12x de zoom, constitue également un avantage significatif. On peut ensuite apprécier les résultats sur l’écran du mobile ou sur un téléviseur compatible. C’est un vrai plus.

L'autonomie

L'Oppo Find X8 Pro embarque une impressionnante batterie silicium-carbone d’une capacité de 5910 mAh, une prouesse technique qui permet d'augmenter la capacité de 20% tout en réduisant l'épaisseur du smartphone. Cette technologie innovante porte ses fruits avec une autonomie exceptionnelle de plus de deux jours en usage standard.

La recharge est tout aussi impressionnante avec la technologie SuperVOOC 80W en filaire et AirVOOC 50W en sans-fil. Une charge complète s'effectue en 53 minutes seulement. La charge inversée 10W est également disponible pour alimenter des accessoires. Bien que le chargeur ne soit plus fourni, le smartphone est compatible avec les chargeurs Power Delivery standards.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Oppo Find X8 Pro est livré avec un câble USB-C vers USB-C et un outil d’extraction pour le tiroir de carte SIM.

Notre avis

Après plusieurs semaines de test, le Find X8 Pro s'impose comme une réussite majeure de la part de Oppo. Le constructeur a su créer un smartphone premium qui excelle dans tous les domaines. L'écran OLED, avec son pic de luminosité et sa qualité d’affichage, offre une expérience visuelle exceptionnelle, tandis que le système photo à quatre capteurs 50 mégapixels délivre des clichés remarquables en toutes conditions. La puissance du Dimensity 9400 assure une fluidité constante, même si une légère chauffe se fait sentir en gaming intensif.

L'autonomie record de deux jours et la charge rapide 80W compensent largement l'absence de chargeur dans la boîte. ColorOS 15 apporte une expérience utilisateur raffinée, enrichie par des fonctionnalités d'IA pertinentes. Malgré un prix élevé de 1199 euros, le Find X8 Pro justifie son positionnement premium par des prestations haut de gamme et une polyvalence rare sur le marché. C'est sans conteste l'un des meilleurs smartphones de cette fin d'année 2024.