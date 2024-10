Test du Oppo Reno12 FS 5G : l'intelligence artificielle accessible à tous

Fiche technique

Écran AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2412 pixels, 120 Hz

Chipset MediaTek Dimensity 6300

12 Go de mémoire vive extensibles (+12 Go)

512 Go de stockage interne extensible (microSD jusqu'à 2 To)

Triple capteur photo 50+8+2 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels

Lecteur d'empreinte digitale sous l'écran

Batterie 5000 mAh compatible charge 45 watts

Certification : IP64

Système d'exploitation : Android 14 avec ColorOS 14

Design

Le smartphone Oppo Reno12 FS 5G arbore un design élégant et moderne qui le distingue de la concurrence dans sa gamme de prix. Avec des dimensions de 163,05 x 75,75 x 7,76 mm pour un poids de 187 grammes, ce smartphone offre un bon compromis entre grand écran et maniabilité. Le dos totalement lisse et les bords plats lui confèrent une allure premium, bien que le cadre soit en plastique pour maîtriser les coûts. Le mobile est proposé en finition vert ou orange. C’est cette dernière que nous avons pu tester. Elle profite d’un très beau dégradé avec quelques motifs.

L'élément le plus marquant du design est sans conteste le module photo circulaire à l'arrière. Celui-ci intègre les trois capteurs photo disposés de manière originale, à la fois horizontalement et verticalement. La particularité de ce cercle réside dans son contour lumineux, capable de s'illuminer pour signaler les notifications. Cette fonction personnalisable apporte une touche de fantaisie bienvenue.

Le revêtement du dos est traité pour limiter les traces de doigts, mais nous avons constaté qu'il n'était pas totalement immunisé contre ce problème. Néanmoins, la prise en main reste agréable grâce à des bords bien arrondis et un bon équilibre général.

L'Oppo Reno12 FS 5G bénéficie d'une certification IP64, ce qui lui assure une protection contre la poussière et les éclaboussures. Cette résistance, sans être totale, permet une utilisation sereine au quotidien, même sous une pluie légère par exemple.

Côté connectique, on trouve un port USB-C en bas, accompagné d'un haut-parleur. Le tiroir pour cartes SIM accepte deux nano-SIM, mais pas d'eSIM. La compatibilité 5G est bien présente, tout comme le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3. Malheureusement, la prise jack 3,5 mm est aux abonnés absents, suivant la tendance actuelle du marché. Notez au passage que les options audio sont nombreuses et pertinentes.

Écran

L'Oppo Reno12 FS 5G est doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces affichant une définition Full HD+ de 1080 x 2412 pixels. Cette dalle offre une densité de 394 pixels par pouce, assurant une bonne netteté des textes et des images. Le taux de rafraîchissement peut monter jusqu'à 120 Hz, garantissant une fluidité appréciable dans la navigation et certains jeux compatibles. Il est toutefois possible de bloquer la fréquence dans les paramètres pour conserver une cadence de 60 Hz et limiter la consommation d’énergie afin d’obtenir une plus grande autonomie.

La luminosité maximale annoncée est intéressante, avec un pic à 2000 cd/m² dans certaines conditions. Lors de notre test en extérieur, nous avons constaté une excellente lisibilité, même en plein soleil. L'écran s'adapte efficacement aux conditions d'éclairage, offrant un confort visuel constant.

La technologie AMOLED permet d'obtenir des contrastes infinis et des noirs profonds, ce qui est particulièrement appréciable pour le visionnage de contenus multimédias. Les couleurs sont vives et bien calibrées par défaut, avec la possibilité de les ajuster selon ses préférences dans les paramètres. Il y a un mode « confort des yeux ».

Comparé à d'autres modèles de sa gamme de prix, l'écran du Reno12 FS 5G se positionne très favorablement. On regrette toutefois l'absence de certification HDR, qui aurait apporté une plus-value pour le visionnage de contenus compatibles.

L'expérience visuelle globale est très satisfaisante. La fluidité apportée par le 120 Hz se ressent particulièrement dans la navigation au sein de l'interface et dans le défilement des pages web. Les angles de vision sont excellents, et nous n'avons pas constaté de problème de rémanence.

Système et applications

Le Oppo Reno12 FS 5G fonctionne sous Android 14, agrémenté de la surcouche ColorOS 14 développée par Oppo. Lors de notre test, le smartphone disposait des correctifs de sécurité datant du mois précédent, ce qui témoigne d'un suivi relativement à jour. Oppo promet deux ans de mises à jour majeures d'Android et trois ans de mises à jour de sécurité, une durée correcte mais qui reste en deçà des meilleurs élèves du marché.

L'interface ColorOS 14 se révèle fluide et intuitive. Les paramètres sont bien organisés, permettant de personnaliser en profondeur l'expérience utilisateur. On apprécie notamment les nombreuses options de personnalisation de l'écran d'accueil, des icônes et même de l'écran Always-On.

Parmi les fonctionnalités spécifiques à ce modèle, on trouve le « Smart Sidebar », un menu latéral personnalisable donnant accès rapide à certaines applications et fonctions. Le mode « Flexible Windows » permet quant à lui d'ouvrir des applications en fenêtres flottantes pour faciliter le multitâche. On peut également diviser l’écran en deux, dans le sens de la hauteur pour afficher deux applications simultanément.

L'intelligence artificielle est au cœur de l'expérience proposée par l'Oppo Reno12 FS 5G. Il s’agit des mêmes fonctions qui sont disponibles sur le Reno 12 Pro que nous avons déjà pu tester. Plusieurs d’entre elles concernent la photographie avec la « gomme magique » permettant d'effacer facilement des éléments indésirables sur les photos. Il y a aussi la possibilité d’améliorer les photos en les rendant parfaitement nettes et le fait de pouvoir prendre plusieurs photos d’un groupe et de les combiner pour ne garder que les visages souriants. Notez également la fonction AI Studio qui utilise l’intelligence artificielle pour transformer n’importe quel portrait en avatar.

Côté productivité, on trouve un assistant de rédaction IA pour aider à la création de contenus, ainsi qu'un outil de résumé automatique pour les articles web et les enregistrements audio.

Malheureusement, le smartphone n'échappe pas à la présence de nombreuses applications préinstallées, les fameux bloatwares. On trouve ainsi des jeux, des applications de réseaux sociaux et des services tiers qui ne seront pas forcément utiles à tous les utilisateurs. Heureusement, la plupart peuvent être désinstallées ou désactivées. Du coup, le système et toutes les applications préinstallées par défaut occupent un peu plus de 30 Go. Heureusement qu'il y a une base de 512 Go théoriquement disponible.

Dans l'ensemble, l'expérience logicielle est positive. ColorOS 14 apporte une réelle valeur ajoutée à Android 14, avec des fonctionnalités utiles et une interface agréable à utiliser au quotidien. Les outils d'IA, bien qu'encore perfectibles, offrent un avant-goût intéressant des possibilités futures dans cette gamme de prix.

Performances

Le Oppo Reno12 FS 5G est équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 6300, accompagné de 12 Go de mémoire vive et de 512 Go de stockage interne. Cette configuration, sans être haut de gamme, offre des performances correctes pour un usage quotidien.

La mémoire vive peut être étendue virtuellement de 12 Go supplémentaires, portant le total à 24 Go. Bien que cette extension virtuelle ne soit pas aussi efficace que de la RAM physique, elle permet d'améliorer la gestion du multitâche et de garder plus d'applications en mémoire.

Côté stockage, les 512 Go offerts sont généreux pour cette gamme de prix. De plus, il est possible d'étendre cette capacité via une carte micro SD jusqu'à 2 To, ce qui est appréciable pour les utilisateurs ayant besoin de beaucoup d'espace.

En termes de performances brutes, le Dimensity 6300 se positionne dans la moyenne de sa catégorie. Il permet une navigation fluide dans l'interface et une ouverture rapide des applications courantes. Pour le jeu, les titres peu exigeants tournent sans problème, mais les jeux 3D gourmands nécessiteront de réduire les détails graphiques pour obtenir une expérience fluide.

Lors de notre test, nous avons pu lancer Genshin Impact avec des graphismes réglés sur « Faible » et une fréquence d'images à 30 FPS. Le jeu reste jouable, mais on est loin des performances des smartphones gaming. Des titres moins exigeants comme Call of Duty Mobile ou PUBG Mobile tournent de manière plus satisfaisante avec des réglages moyens.

Au quotidien, l'expérience utilisateur est fluide et agréable. Le smartphone répond promptement aux sollicitations, et le multitâche est géré efficacement grâce à la quantité généreuse de RAM. Nous n'avons pas constaté de ralentissements notables, même après plusieurs jours d'utilisation intensive. Dans le temps, le chipset se débrouille très bien afin de garder son efficacité proche du maximum.

Il convient de noter que les performances du Reno12 FS 5G sont adaptées à un usage courant, mais qu'elles ne rivaliseront pas avec celles de smartphones plus haut de gamme. Pour les utilisateurs ayant des besoins modérés en termes de puissance, cette configuration sera amplement suffisante.

Multimédia

Le Oppo Reno12 FS 5G est équipé d'une configuration photo polyvalente, composée de trois capteurs à l'arrière. Le module principal arbore un capteur de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8, stabilisé optiquement. Il est accompagné d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2) offrant un champ de vision de 112 degrés, ainsi que d'un capteur macro de 2 mégapixels (f/2.4). À l'avant, on trouve un capteur selfie de 32 mégapixels logé dans un poinçon central.

L'interface de l'application Appareil photo se révèle intuitive et bien pensée. Les différents modes de prise de vue sont facilement accessibles par un simple balayage horizontal. On retrouve les modes classiques tels que Pro, Vidéo, Photo et Portrait, mais aussi le menu Plus. Ce dernier permet d’accéder à d’autres modes de prises de vue : Nuit, Haute résolution, Pano, Macro, Ralenti, Time-lapse, Vidéo Dual-View, Sticker et Scanner de texte. Ceux-ci peuvent être importé sur l’interface principal pour un accès plus rapide.

Les résultats obtenus avec le capteur principal sont globalement satisfaisants. En conditions de luminosité favorable, les clichés offrent un bon niveau de détail et des couleurs naturelles. Le mode HDR, activé par défaut, permet de bien gérer les scènes à fort contraste. En basse lumière, le mode Nuit entre en action et parvient à produire des images exploitables, bien que le bruit numérique soit plus présent.

L'ultra grand-angle, malgré sa définition plus modeste, se révèle utile pour capturer des paysages ou des scènes larges. On note cependant une perte de détails par rapport au capteur principal, ainsi qu'une légère distorsion sur les bords de l'image, phénomène courant sur ce type d'objectif. Le capteur macro de 2 mégapixels permet de réaliser des gros plans, mais sa faible définition limite son utilité à des conditions d'éclairage optimales. Il s'agit plus d'un bonus que d'une réelle plus-value photographique.

En façade, le capteur selfie de 32 mégapixels produit des autoportraits détaillés et bien exposés. Le mode Portrait, disponible pour les deux modules (avant et arrière), offre un effet de flou d'arrière-plan convaincant, bien que le détourage ne soit pas toujours parfait.

Enfin, le zoom (uniquement numérique) est très loin d'être exceptionnel. Il lisse tous les détails.

Les capacités vidéo du Reno12 FS 5G sont correctes, avec la possibilité de filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. La stabilisation électronique fait un travail honorable pour compenser les mouvements, mais on reste loin des performances des meilleurs photophones du marché.

Disons que par rapport à la concurrence dans cette gamme de prix, l'Oppo Reno12 FS 5G se positionne de manière correcte en photo. Sans révolutionner le genre, il offre une polyvalence appréciable et des résultats satisfaisants pour un usage courant sur les réseaux sociaux ou pour conserver des souvenirs.

Autonomie

Le Oppo Reno12 FS 5G est équipé d'une batterie de 5000 mAh, ce qui lui confère une excellente autonomie. Cette capacité généreuse permet au smartphone de tenir facilement entre 1,5 et 2 jours en utilisation normale.

La charge rapide est compatible avec une puissance de 45W via la technologie SuperVooc d'Oppo. Cela permet de recharger complètement la batterie en environ 74 minutes. Il est à noter que le chargeur n'est pas fourni dans la boîte, mais le smartphone est compatible avec le standard PD 3.0 et le PPS, ce qui offre une certaine flexibilité pour la recharge.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Oppo Reno 12 FS 5G est livré avec un câble USB-A vers USB-C et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Dans l'ensemble, l'Oppo Reno12 FS 5G se positionne comme un smartphone milieu de gamme équilibré, offrant une expérience globale satisfaisante pour son prix. Il se distingue par ses fonctionnalités IA et son design original, tout en proposant une autonomie confortable et un écran de qualité. Cependant, il fait quelques compromis sur les performances même si son usage reste tout à fait agréable et sans anicroche au quotidien et dans le domaine de la photographie pour maintenir un tarif attractif. On apprécie sa grande capacité de stockage et son étanchéité. Notez que la durée des mises à jour est vraiment minimale.