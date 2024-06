Test du POCO F6 : d’excellentes performances, un très bel écran et la charge sans fil

Principales caractéristiques techniques :

Écran AMOLED de 6,67 pouces, 1220x2712 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

8 ou 12 Go de mémoire vive extensibles

256 ou 512 Go de stockage interne non extensibles

Double capteur photo 50+8 mégapixels

Capteur frontal 20 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 5160 mAh compatible charge 90 watts et sans fil

Système d’exploitation : Android 14 avec une surcouche logicielle MIU 14

Design

Le nouveau smartphone POCO F6 a été annoncé en même temps que le POCO F6 Pro, lors d’un événement exceptionnel. Le design du POCO F6 conserve une allure sobre et conventionnelle. Le châssis en plastique et les profils ultraplats évoquent les tendances actuelles chez les géants du smartphone comme Apple et Samsung. Néanmoins, ce modèle se distingue par son dos légèrement arrondi sur les bords, optimisant la prise en main qui se révèle à la fois agréable et sécurisante. Les finitions sont impeccables, et le modèle testé ne présentait aucun défaut de fabrication.

Le POCO F6 est légèrement plus compact que son prédécesseur, le POCO F5, mesurant 160,5 mm en hauteur et 74,4 mm en largeur, avec une épaisseur de 7,8 mm et pèse 179 grammes, ce qui est relativement léger. Il est disponible en noir, vert ou beige et chaque modèle offre une finition arrière dotée d’un revêtement extrêmement lisse qui ne retient pas les empreintes digitales, un détail apprécié pour sa propreté et son esthétique. Les capteurs photo, positionnés à la verticale sur la partie supérieure du dos du téléphone, sont logés dans deux cercles saillants, ajoutant un élément design distinctif tout en restant fonctionnel. Le flash est sur le même plan que le reste du dos de l’appareil.

Comparé à des modèles concurrents comme le Samsung Galaxy A55 5G ou le Redmi Note 13 Pro 5G, le POCO F6 se positionne avantageusement, notamment avec une finition qui évite les traces de doigts, un point souvent critiqué sur d'autres appareils similaires dans cette gamme de prix.

Le POCO F6 offre une ergonomie bien pensée avec ses touches de mise en veille et de gestion du volume situées sur le profil droit. Contrairement aux modèles précédents comme le POCO X4 Pro et le POCO X5 Pro, ce modèle intègre un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, position jugée plus naturelle bien qu'un peu basse, nécessitant une petite gymnastique pour y poser naturellement le pouce. Comme certains mobiles haut de gamme de POCO ou de Xiaomi, ce lecteur a la particularité de mesurer également la fréquence cardiaque, une fonctionnalité avancée qui nécessite toutefois d’être activée depuis les paramètres et non pas en passant par une application dédiée, ce que nous aurions préféré.

Sur la tranche supérieure, on retrouve l'émetteur infrarouge permettant de transformer le smartphone en télécommande universelle, un microphone et un haut-parleur. Le POCO F6 fait une croix sur le port jack 3,5 mm, suivant ainsi la tendance actuelle. La tranche inférieure accueille le second haut-parleur stéréo, le connecteur USB-C, un autre microphone et le tiroir à cartes SIM pouvant accueillir deux cartes SIM simultanément, sans possibilité d'ajouter une carte mémoire micro SD.

En matière de connectivité, le POCO F6 est à la pointe avec la prise en charge de la 5G, du Wi-Fi 6 et de la technologie Bluetooth 5.4, ainsi que la présence de la technologie NFC pour les paiements sans contact. Bien que le téléphone ne supporte pas la technologie eSIM, il bénéficie d'une certification d'étanchéité IP54, le rendant résistant aux éclaboussures, mais pas complètement étanche, un point qui pourrait être amélioré comparativement à d'autres modèles de milieu de gamme offrant une étanchéité totale.

Un grand écran lumineux

Le POCO F6 est doté d’un écran plat de type AMOLED de 6,67 pouces, similaire en taille au POCO F6 Pro, son « grand-frère ». Cet écran affiche une définition de 1220x2712 pixels, offrant une qualité d'image améliorée. Comme les modèles antérieurs, il propose une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, avec une option pour ajuster cette fréquence dynamiquement entre 60 Hz et 120 Hz pour optimiser la fluidité des mouvements tout en minimisant la consommation d'énergie.

En termes de luminosité, l'écran du POCO F6 peut atteindre un pic de 2400 cd/m² sous certaines conditions, surpassant les 1800 cd/m² du Redmi Note 13 Pro et les 1200 cd/m² du Honor Magic6 Lite, ce qui garantit une excellente visibilité même dans des conditions de forte luminosité extérieure. Le taux d'échantillonnage tactile du POCO F6 est également impressionnant à 480 Hz, ce qui améliore considérablement la réactivité lors des sessions de jeu vidéo ou de l'utilisation quotidienne intensive.

L'écran est également renforcé par la technologie Corning Gorilla Glass Victus, assurant une résistance accrue contre les rayures et les chocs. De plus, il prend en charge le HDR10+ et Dolby Vision, offrant une expérience visuelle enrichie et des couleurs plus dynamiques pour tous types de contenus dont le streaming des plateformes. Notez également que les bords de l’écran ne sont pas très épais, ce qui est toujours une bonne chose.

Dans les paramètres, on peut changer les schémas de couleurs : Couleur original Pro, Vif, Saturé, Paramètres avancés : P3 ou sRGB.

Android 14 avec l’interface personnalisable MIUI et son lot d’applications

Le POCO F6 offre une expérience utilisateur riche et personnalisable sous Android 14, complétée par sa surcouche logicielle HyperOS 1.0.3. Lors de notre test, la mise à jour de sécurité était parfaitement à jour, datant du 1er mars 2024, assurant ainsi une protection plutôt récente contre les vulnérabilités. Cette politique de mise à jour, garantie pour trois ans, promet une longévité et une sécurité renforcées pour l'appareil.

L'interface du POCO F6 est largement personnalisable, offrant un choix varié de thèmes et de fonds d'écran, ainsi que la possibilité de modifier la mise en page selon les préférences de l'utilisateur. Bien que cette surcouche HyperOS rappelle beaucoup MIUI, ses paramètres restent intuitifs et familiers pour ceux qui sont habitués aux interfaces Xiaomi. Des fonctionnalités comme les options de bien-être numérique, le contrôle parental, les fenêtres flottantes et un « second espace » pour les applications sensibles enrichissent l'expérience. Comptez sur un espace d'un peu plus de 38 Go déjà occupé.

La gestion multitâche est efficace, bien que simplifiée par rapport à des versions antérieures ; elle se concentre désormais sur l'affichage des applications actives en tâche de fond. Des applications comme Xiaomi Home sont particulièrement mises en avant, avec des boutons de raccourcis volumineux qui facilitent l'utilisation et réduisent les erreurs de manipulation. L'interface permet également un accès rapide aux notifications et aux raccourcis fonctionnels par des balayages simples depuis les côtés de l'écran.

Cette expérience est renforcée par des publicités et des applications préinstallées qui sont malheureusement habituelles pour la marque. Pour être relativement épargné par les publicités jaillissantes, il faut plonger dans les paramètres de confidentialité et désactiver certaines options. Au sujet des applications, on a AliExpress, Amazon Music, App Mail, Block Puzzle, Booking.com, Boutique Amazon, Bubble S hooster, Crazy Juicer, Dust Settle, Facebook, Fitbit, Jewels Blast, LinkedIn, Netflix, Opera, POCO Community, POCO Store, Snake Zone.io, Spotify, Télécommande MI, TikTok, Tile Fun et Word Trip.

De très belles performances

Le POCO F6 est propulsé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, un choix robuste pour un smartphone de milieu de gamme qui promet des performances supérieures à celles de son prédécesseur. Avec des options de mémoire vive de 8 ou 12 Go, extensible de manière virtuelle pour ajouter jusqu'à 8 Go supplémentaires, le POCO F6 se montre particulièrement compétent dans le traitement multitâche et les applications exigeantes.

L'appareil est disponible avec des capacités de stockage non extensibles de 256 ou 512 Go, offrant ainsi amplement d'espace pour stocker applications, jeux et médias sans compromis. Cette configuration garantit non seulement une excellente fluidité dans l'usage quotidien, mais permet aussi de jouer à des jeux gourmands en ressources avec une grande fluidité et un haut niveau de détail graphique.

Durant les tests, le POCO F6 a démontré une stabilité remarquable, même sous forte charge, grâce à des performances de refroidissement efficaces qui maintiennent l'appareil à une température optimale. Les benchmarks à froid ont révélé que le smartphone conserve au moins 85% de sa performance maximale, même lors de sollicitations intenses, un score qui surpasse de nombreux concurrents dans cette gamme de prix.

Des photos cohérentes

Pour la visualisation, le smartphone prend en charge les formats Full HD et il est compatible avec le standard Widevine L1, permettant un visionnage optimal des films et séries sur les plateformes de streaming. L'écran prend en charge le HDR10 et le Dolby Vision, assurant une qualité d'image exceptionnelle avec des détails précis dans les zones sombres ainsi que les zones lumineuses, rendant chaque scène plus immersive.

Le POCO F6 offre des performances de visualisation et de photographie intéressantes. En effet, au niveau de la photographie, le téléphone est équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement (Sony IMX882), garantissant des photos nettes et détaillées même dans des conditions de faible luminosité. Il intègre également un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, offrant une perspective plus large pour les prises de vue panoramiques. Le capteur à selfie de 20 mégapixels promet des autoportraits de haute qualité avec des détails affinés et une bonne gestion de la lumière.

Les modes photographiques disponibles incluent Pro, Documents, Vidéo, Photo, Portrait, Nuit et Plus, avec des options supplémentaires telles que 50MP, Panorama, Court métrage, Ralenti, Accéléré, et Exposition longue, enrichissant les possibilités créatives et personnalisables.

L'interface de l'appareil photo, identique à celle du Redmi Note 13 Pro, est conçue pour une utilisation intuitive, avec des options facilement accessibles et une personnalisation permettant d'ajouter ou de réarranger les modes selon les préférences de l'utilisateur. Les principaux réglages sont aisément accessibles en tapant sur le chevron vers le bas.

Les images produites par le POCO F6 sont généralement satisfaisantes, avec une bonne netteté, une colorimétrie fidèle et une dynamique assez étendue. Les performances en basse lumière sont cohérentes, grâce en partie à la stabilisation optique qui aide à réduire le flou et à améliorer la clarté. Toutefois, ce n’est pas pour cela qu’on peut choisir ce modèle, car d’autres, notamment chez Samsung, offrent des clichés globalement supérieurs. Disons que le POCO F6 fait le job.

Une bonne autonomie et une charge rapide

Le POCO F6 est équipé d'une batterie d’une capacité de 5000 mAh, identique en capacité à celle de son prédécesseur et du POCO F6 Pro. Ce modèle peut supporter une puissance de 90 watts contre 67 watts précédemment. Cette amélioration permet une recharge plus rapide et efficace, ce qui est particulièrement utile dans un contexte d'usage intensif. On peut ainsi passer de 5% à 42% en 15 minutes.

Grâce à son nouveau chipset plus puissant et plus efficient en termes de consommation d'énergie, le POCO F6 offre une autonomie légèrement supérieure à celle de son prédécesseur, même en jouant avec la fréquence de rafraîchissement de l'écran, qui peut être ajustée pour optimiser soit la fluidité de l'interface, soit la durée de la batterie.

Le contenu de la boîte

Le smartphone POCO F6 est livré avec une coque de protection en silicone opaque grise foncée, un outil d’extraction pour le tiroir à carte SIM, un bloc d’alimentation et un câble USB-A vers USB-C.

Notre avis sur le POCO F6

Le POCO F6 mise sur ses performances grâce à son chipset qui offre une excellente expérience aussi bien pour les applications de tous les jours que pour les jeux. La puce se montre également très efficiente, ce qui permet d’obtenir une autonomie satisfaisante avec une grosse batterie qui supporte la charge rapide. La connectivité est au rendez-vous et nous avons également apprécié, pour le prix, la qualité générale des photos, fidèles en couleur. Son écran est lumineux et compétent pour le multimédia. Proposant un très bon rapport qualité/prix, il faut malheureusement faire avec une bonne quantité de boatwares préinstallés faisant du POCO F6, un mobile très intéressant dans son segment de marché.