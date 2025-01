Test du realme 12+ 5G : un design très raffiné avec une fiche technique intéressante

La marque realme propose le smartphone realme 12+ qui est un modèle de milieu de gamme. Il veut offrir un design des plus alléchants avec un dos particulièrement soigné tout en proposant une fiche technique intéressante. Est-ce que cela suffira à concurrencer les meilleurs mobiles dans ce segment de marché où la concurrence est particulièrement rude ? Nous l’avons testé pendant un petit moment et en voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques :

Écran AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

Chipset MediaTek Dimensity 7030

8 ou 12 Go de mémoire vive extensibles

256 ou 512 Go de stockage interne extensibles

Triple capteur photo 50+8+2 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 5000 mAh compatible charge 67 watts

Système d’exploitation : Android 14 avec une surcouche logicielle realme UI

Design

Alors que le realme C67 propose un design assez soigné, le realme 12+ 5G monte sérieusement d’un cran. En effet, il se distingue nettement avec une esthétique raffinée qui, bien que principalement en plastique, offre des contours plats et une excellente ergonomie. Le dos du téléphone, recouvert de similicuir, offre une sensation au toucher particulièrement agréable, sans laisser de traces de doigts, un atout non négligeable.

Il est décliné en vert ou en beige. Au centre du dos du Realme 12+, les capteurs sont astucieusement disposés dans un cercle sombre, rehaussé par un liseré et de superbes reflets lumineux, démontrant un souci du détail impressionnant pour ce segment de marché. La couleur verte du modèle (mais aussi la beige) inclut également une bande dorée au milieu, créant un contraste visuel attractif et unique.

Concernant ses dimensions, le Realme 12+ affiche une hauteur de 163 mm, une largeur de 75,5 mm et une épaisseur de seulement 7,9 mm, ce qui lui confère un profil élégant et moderne. Avec un poids de 190 grammes, il se situe confortablement dans la main sans être ni trop lourd ni trop léger. Il est dans la bonne moyenne face à la concurrence qui est symbolisée par les Xiaomi Redmi Note 13 Pro ou le Nothing phone 2a, par exemple.

Le dispositif photo, centré au dos du téléphone, ne provoque pas de déséquilibre notable lorsqu'il est posé sur une surface, contrairement à certains de ses concurrents où les capteurs sont placés latéralement. Cela témoigne d'un design bien pensé, minimisant les inconvénients typiques d'une configuration de caméra saillante.

Sur le côté inférieur, le Realme 12+ est équipé d'un port USB-C entouré de haut-parleurs stéréo qui produisent un son clair. Il peut suffire pour regarder de courtes vidéos, mais pour un meilleur rendu, nous conseillons d’utiliser des écouteurs ou un casque. Notez qu’il y a un port audio jack 3,5 mm sur le profil supérieur pour un branchement.

La présence d'un emplacement pour lecteur d'empreinte digitale sous l'écran ajoute une touche d’ergonomie non négligeable bien que son positionnement, à seulement 1 cm du bord inférieur, puisse nécessiter un temps d'adaptation pour placer naturellement son pouce dessus. Nous préférons qu’il soit un peu plus haut.

Le Realme 12+ est est certifié IP54, ce qui signifie qu'il est résistant à la poussière et aux éclaboussures, offrant une tranquillité d'esprit supplémentaire dans les situations quotidiennes.

Un écran AMOLED qui est grand, mais finalement peu lumineux

À l'instar de ses prédécesseurs, le Realme 12+ se distingue par son écran qui est particulièrement grand avec des bords qui sont dans la moyenne des smartphones de segment de prix. Ils ne sont ni trop épais ni très fins. Adoptant une technologie AMOLED, l'écran de 6,67 pouces du Realme 12+ est un atout pour le smartphone. Cette dalle offre une qualité d'affichage plutôt bonne avec une définition de 1080x2400 pixels, surpassant de nombreux concurrents qui se contentent encore d'écrans LCD.

En comparaison avec d'autres modèles comme le realme C67, qui utilise une surface LCD plus modeste, l'écran du Realme 12+ brille par ses noirs profonds et ses couleurs éclatantes, caractéristiques des panneaux AMOLED. Sur le papier, realme annonce une luminosité maximale de 2000 cd/m² (sous certaines conditions) mais finalement, c’est au maximum 600 cd/m² qu’on obtient en usage normal. Son utilisation est un peu délicate en extérieur, en plein soleil là où ces rivaux n’ont pas de problème dans ce cas d’usage.

Cet écran bénéficie d'un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, permettant une fluidité d'affichage remarquable lors de la navigation sur le web ou sur les réseaux sociaux. Ce taux est complété par un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz, assurant une réactivité tactile intéressante pour les jeux et les applications nécessitant une précision rapide. On apprécie la compatibilité HDR10+ qui permet d’enrichir l'expérience visuelle, offrant des détails précis et des couleurs dynamiques pour une immersion totale dans vos films et les séries qui utilisent ce format bien que le Dolby Vision soit plus répandu.

Android 14 et son lot d’applications

Le Realme 12+ est animé par le système Android 14, enrichi par l'interface personnalisée realme UI, offrant une expérience utilisateur fluide et hautement personnalisable. Cette combinaison logicielle assure une bonne intégration entre le matériel avancé du smartphone et les logiciels, apportant une série de fonctionnalités améliorées qui optimisent à la fois l'utilisation quotidienne et les besoins plus spécifiques des utilisateurs.

À l'instar de son prédécesseur et du realme C67, le Realme 12+ inclut la navigation par gestes qui peut être alternée avec des touches virtuelles pour une expérience plus traditionnelle. L'interface utilisateur permet d'accéder facilement à diverses fonctions pratiques telles que l'écran scindé, les fenêtres flexibles, et une barre latérale intelligente. Il y a aussi la possibilité de lancer rapidement des applications depuis l’écran de déverrouillage, lorsqu’on pose le doigt sur le lecteur d’empreintes. C’est très pratique. Il y a également un mode simple et un mode enfant.

Ces outils augmentent la productivité et facilitent la multitâche sur le grand écran AMOLED du téléphone.

On trouve aussi la "Mini Capsule", inspirée par la Dynamic Island des derniers iPhone. Cette fonctionnalité utilise l'espace autour du poinçon de la caméra pour afficher des informations dynamiques telles que le niveau de batterie, les notifications de chargement, l'utilisation des données, ainsi que les statistiques d'activité physique telles que le nombre de pas et la distance parcourue. Cela ajoute un élément interactif et immersif sans perturber l'expérience visuelle globale de l'utilisateur.

Comme les smartphones Xiaomi, POCO ainsi que les autres smartphones realme, ce modèle est préchargé avec une gamme d'applications Google, ainsi que d’autres applications dont on n’a pas forcément besoin. Sur notre modèle de test, nous avons trouvé les applications : Agoda, App Market, Booking.com, Bubble Pop!, Community, Facebook, Fineasy, Fuit Shooting – Ninja Kinfe, Lazada, LinkedIn, Netflix, Shelf, Spotify, Shopee, TikTok, Tile Match, Worm.io – Eat em All et WPS Office. On a aussi droit à la présence de publicités, qui peuvent toutefois être modérées via les paramètres de confidentialité.

Les mises à jour du système et de sécurité sont plutôt récentes avec un bon suivi de la marque sur ce point. Notez que realme s’engage sur la fourniture de 2 ans de mises à jour Android et trois ans pour la sécurité, ce qui est bien moins que chez Samsung, mais aussi que Xiaomi, par exemple.

L'organisation des menus de configuration est claire et intuitive, avec un moteur de recherche intégré qui aide à trouver rapidement les paramètres spécifiques. Bien que le système soit globalement à jour, avec des mises à jour de sécurité régulières, il est conseillé de prévoir du temps lors de la première configuration pour appliquer toutes les mises à jour nécessaires.

Des performances dans la moyenne avec une bonne tenue dans le temps

Le Realme 12+ embarque le processeur MediaTek Dimensity 7050, une puce récente qui offre des performances intéressantes, particulièrement pour un smartphone de milieu de gamme. Cette puce se distingue nettement des modèles plus courants dans les appareils concurrents, comme le Qualcomm Snapdragon 685 trouvé dans le Realme C67, offrant une meilleure gestion de la puissance et une efficacité accrue. Elle reste toutefois inférieure à ce que propose la concurrence sur cette gamme de prix.

Le Realme 12+ est disponible avec des options de mémoire vive de 8 ou 12 Go, et offre la possibilité d'étendre cette mémoire de manière virtuelle de 4, 8, ou 12 Go supplémentaires. Cette fonctionnalité de RAM étendue permet une flexibilité notable, améliorant les performances multitâches et la réactivité de l'appareil lors de l'exécution d'applications gourmandes en ressources.

En ce qui concerne le stockage, les utilisateurs ont le choix entre 256 Go ou 512 Go. Bien que l'appareil ne supporte pas l'extension via carte micro SD, ces options de stockage interne sont généralement suffisantes pour la majorité des utilisateurs, permettant de stocker une grande quantité de données et d'applications sans compromis sur la performance.

Les performances du Realme 12+ dans le domaine des jeux et des applications exigeantes sont tout juste satisfaisantes. Ce processeur assure cependant une très bonne stabilité, même sous charge, comme le démontrent divers tests de performance où le processeur maintient une efficacité proche de son potentiel maximal sans fluctuations majeures après de longues périodes d'utilisation intensive.

Et le multimédia dans tout ça ?

Grâce à son écran AMOLED, le visionnage de vidéos, de films et de séries est intéressant, profitant de belles couleurs et de noirs extrêmement profonds. Il faut faire un peu attention aux reflets et ne pas les regarder en extérieur, à moins d’être à l’ombre.

Pour les photos, le Realme 12+ intègre un ensemble de capteurs polyvalents et qui se veulent performants, adaptés à une variété de scénarios de prise de vue, assurant des résultats intéressants, mais pas transcendants non plus. Il y a donc un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, qui est le cœur de l'expérience photographique du Realme 12+. Il capture des images détaillées avec une bonne gestion de la lumière, permettant des clichés clairs et nets, même en mouvement. C’est satisfaisant malgré une gestion des contrastes qui peut parfois laisser à désirer.

On trouve aussi un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels qui offre une perspective plus large, idéale pour les paysages ou les scènes urbaines. Le capteur de 2 mégapixels est là pour capturer des détails en photographiant des sujets proches de l’objectif. Disons qu’il fait le job. Enfin, le capteur à selfie de 32 mégapixels fournit des portraits de bonne qualité avec une grande clarté et des couleurs vives, ce qui est intéressant pour les portraits ou les vidéos face caméra.

Il y a un zoom 2x, mais au-delà, les détails sont brouillons. Voici un comparatif d’un zoom 10x avec le Honor Magic6 Pro, certes bien plus cher, mais qui permet d’obtenir des résultats tout à fait convaincants.

L'interface de l'application caméra du Realme 12+ offre une bonne accessibilité à une gamme de fonctionnalités telles que les différents modes de zoom et le mode d'embellissement des visages. Les modes de prise de vue incluent Nuit, Rue, Vidéo, Photo, Portrait et le menu Plus qui permet d’accéder à des options spécialisées telles que Pro, Panoramique, Haute résolution, Macro, Film, Ralenti, Time-lapse, Pose longue, Vidéo Dual-View, Scanner de texte, Portrait de groupe et Inclinaison décalage pour les utilisateurs désireux de plus de contrôle créatif.

L’autonomie

La capacité de 5000 mAh de la batterie du Realme 12+ permet à l'appareil de tenir facilement plus d'une journée et demie en utilisation normale, similaire à ce qu'offre le Realme C67 avec sa propre batterie de même capacité. Cette performance est particulièrement remarquable compte tenu de la présence d'un écran AMOLED, qui est généralement plus gourmand en énergie comparé aux écrans LCD, mais compensé ici par une gestion efficace de la luminosité et de la fréquence de rafraîchissement.

L'un des atouts majeurs du Realme 12+ est sa prise en charge d'une puissance de charge de 67 watts, ce qui lui permet de recharger très rapidement. L'appareil est capable de passer de 6% à 36% en seulement 15 minutes. Cela est particulièrement utile dans les situations où le temps est limité, offrant une recharge beaucoup plus rapide que les 33 watts supportés par des modèles similaires comme le Realme C67.

Le contenu de la boîte

Le smartphone realme 12+ 5G est livré avec un câble USB-A vers USB-C, une coque de protection transparente, un bloc d’alimentation et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le Realme 12+ 5G se distingue sur le marché des smartphones de milieu de gamme par son design très élégant, ses performances qui tiennent sur le long terme et son autonomie robuste. Avec son écran AMOLED vif et sa batterie de 5000 mAh supportant une charge rapide de 67W, ce modèle promet une utilisation prolongée et efficace, idéale pour les utilisateurs qui privilégient la multimédia et l'esthétique.

Cependant, bien qu'il offre des performances intéressantes en photographie avec son capteur principal celles des caméras ultra grand-angle et macro sont moins impressionnantes, surtout en basse lumière. De plus, le processeur pourrait être insuffisant pour les utilisateurs les plus exigeants, et la présence de logiciels préinstallés non désirés (bloatwares) peut frustrer certains utilisateurs d’autant que le suivi logiciel, correct n’est pas exceptionnel.