Test du realme GT 7 Pro : il a tout d'un (très) grand sauf le prix

Fiche technique

Écran OLED 6,78 pouces, 1264 x 2780 pixels, 120 Hz

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite

12 Go de mémoire vive extensibles

256 ou 512 Go de stockage interne non extensible

Triple capteur photo 50+50+8 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 6500 mAh compatible charge rapide 120W

Certification : IP69

Design

Le realme GT 7 Pro s'inscrit dans la catégorie des appareils imposants, tout en restant parfaitement équilibré en main. Avec ses dimensions de 162,5 x 76,9 x 8,6 mm et son poids de 222,8 grammes, le constructeur a opté pour des matériaux premium, associant un cadre en aluminium à un dos en verre traité anti-traces de doigts particulièrement efficace.

L'élément le plus distinctif du design réside dans son module photo carré, positionné dans le coin supérieur gauche. Ce dernier arbore un côté biseauté qui lui confère une impression de finesse remarquable, tandis que son encadrement en aluminium témoigne d'une attention particulière portée aux finitions. Cette approche rappelle subtilement le design du Oppo Find X8 Pro, tout en affirmant sa propre identité, car le mobile Oppo propose une organisation des capteurs dans un cercle contre un carré ici.

Les bords incurvés de l'écran sur les deux côtés créent une continuité visuelle séduisante, rappelant l'esthétique du Samsung Galaxy S24 Ultra, mais avec une courbure plus prononcée. Cette caractéristique, combinée aux bords arrière légèrement arrondis, assure une ergonomie remarquable malgré les dimensions généreuses de l'appareil.

Le choix des coloris - orange ou graphite (modèle testé) - n'est pas anodin. Le traitement antitraces de doigts appliqué sur les deux versions se révèle particulièrement efficace, surpassant même celui du Honor Magic6 Pro dans nos manipulations quotidiennes. La version orange, plus audacieuse, arbore des reflets intéressants qui changent selon l'angle de vue, tandis que la version graphite privilégie la sobriété tout en conservant une certaine élégance.

En termes de connectivité, le realme GT 7 Pro se positionne comme tous les modèles haut de gamme auquel il veut prétendre s’opposer. La présence du Wi-Fi 7, encore rare sur le marché, le place dans une position intéressante, offrant ainsi de très hauts débits. Le support de la 5G, du Bluetooth 5.4 et du NFC couvre l'ensemble des besoins actuels en matière de connexion. L'absence de prise jack 3.5mm suit la tendance du marché haut de gamme, tandis que la compatibilité dual SIM avec support eSIM offre une flexibilité appréciable. Enfin, notez la présence d’un émetteur infrarouge, comme sur les mobiles Xiaomi ou Oppo qui permet de transformer le téléphone en une télécommande universelle. Cela peut s’avérer très pratique.

La partie audio n'est pas en reste avec ses haut-parleurs stéréo qui délivrent un son puissant et équilibré. Les basses sont présentes sans être envahissantes, et les voix ressortent avec clarté. Le rendu sonore se montre plus convaincant que celui du Google Pixel 9 Pro XL, notamment dans les médiums. La certification Dolby Atmos enrichit l'expérience multimédia, offrant une spatialisation convaincante lors du visionnage de contenus compatibles.

L'intégration du lecteur d'empreintes sous l'écran, positionné à 3 cm du bord inférieur, s'avère particulièrement réussie. Sa technologie ultrasonique permet non seulement un enregistrement parmi les plus rapides du marché, mais également un déverrouillage particulièrement prompt et précis, même avec des doigts humides - une fonctionnalité pertinente compte tenu de la certification IP69 de l'appareil. Cette position naturelle, combinée à l'efficacité du capteur, place le GT 7 Pro parmi les meilleurs de sa catégorie en termes de biométrie. Rappelons que le fait que l’appareil réponde à la norme IP69 signifie qu’il peut résister à la poussière ainsi qu’à l’eau et notamment les fortes pressions et les hautes températures. Il peut donc plonger sous l’eau et même passer en machine, selon la marque.

L'écran

Le realme GT 7 Pro est doté d'un impressionnant écran OLED de 6,78 pouces qui s'impose comme l'une de ses plus grandes forces. Sa définition de 1264 x 2780 pixels offre une finesse d'affichage remarquable, même si elle reste légèrement en retrait par rapport aux 3200 x 1800 pixels du Samsung Galaxy S24 Ultra. Ce dernier a pour lui un traitement antireflet unique (pour le moment) qui lui permet d’être utilisé sous toutes les sources de lumière sans aucune gêne. La protection Corning Gorilla Glass 7 de l’écran du GT 7 Pro assure une excellente résistance aux rayures et aux chocs du quotidien.

La luminosité maximale de 2000 cd/m² place cet écran parmi les plus lumineux du marché. Lors de nos tests en extérieur, même sous un soleil intense, la lisibilité reste excellente. Les contenus HDR sont particulièrement bien gérés grâce à la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, offrant des contrastes saisissants et des couleurs éclatantes. Les noirs sont profonds, caractéristique typique des dalles OLED, et les blancs restent parfaitement calibrés.

La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, couplé à un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz, garantit une fluidité exemplaire dans toutes les situations. La réactivité est au rendez-vous, que ce soit pour le gaming ou la navigation quotidienne. Le GT 7 Pro propose trois modes de rafraîchissement : 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz, ainsi qu'un mode automatique qui adapte intelligemment la fréquence selon le contenu affiché, optimisant ainsi l'autonomie.

Les options de personnalisation de l'affichage sont nombreuses et bien pensées. Le menu dédié permet d'ajuster finement la température des couleurs selon ses préférences. Trois modes d'affichage sont proposés : Vif (par défaut), Naturel, Pro et Personnalisé, ce dernier visant une reproduction fidèle de l'espace colorimétrique DCI-P3. Nos mesures montrent un excellent rendu en mode Naturel.

La courbure de l'écran sur les deux côtés, bien que spectaculaire visuellement, peut occasionner quelques reflets parasites dans certaines conditions d'éclairage. Cependant, le traitement antireflet appliqué limite efficacement ce phénomène. L'expérience de visionnage reste globalement très immersive, notamment pour les contenus multimédias et les jeux.

Le mode Always-On Display est particulièrement bien pensé, avec de nombreuses options de personnalisation et une consommation d'énergie maîtrisée. La fonction de réduction de la lumière bleue, certifiée TÜV Rheinland, s'avère efficace pour une utilisation prolongée en soirée.

En comparaison directe avec ses concurrents, l'écran du GT 7 Pro propose d’excellentes prestations. Sa luminosité maximale dépasse celle du Google Pixel 9 Pro XL, et sa réactivité tactile rivalise avec celle de l'iPhone 16 Pro. Seul le Xiaomi 15 propose une définition légèrement supérieure, mais la différence reste imperceptible à l'œil nu dans une utilisation quotidienne.

Le système et les applications

Le realme GT 7 Pro est livré avec Android 15 et la surcouche realme UI 6.0. En termes de support logiciel, realme s'engage sur une période de 3 ans de mises à jour Android (jusqu'à Android 18) et 4 ans de mises à jour de sécurité. Cette politique, bien qu'honorable, reste en retrait par rapport aux 7 ans proposés par certains concurrents, comme Samsung ou Google.

L'interface realme UI 6.0 se montre particulièrement fluide au quotidien, profitant pleinement de la puissance du Snapdragon 8 Elite. Les possibilités de personnalisation sont nombreuses, permettant notamment d'ajuster les styles d'icônes, les thèmes, et même les animations système. Une fonction particulièrement pratique permet d'étendre la RAM virtuelle jusqu'à 12 Go supplémentaires.

Avec les applications préinstallées, comptez sur une occupation de presque 30 Go, ce qui est relativement important, mais du même acabit que les autres modèles haut de gamme. Sur notre modèle de test qui offrait une capacité totale de 256, il ne restait donc plus que 226 Go réellement disponibles.

Le GT 7 Pro se distingue particulièrement par ses fonctionnalités d'intelligence artificielle innovantes :

- AI Sketch to Image : transforme les croquis en images détaillées

- AI Motion Deblur : optimise la netteté des photos en mouvement

- AI Telephoto Ultra Clarity : améliore la qualité des photos en zoom

- AI Game Super Resolution : rehausse la résolution des jeux jusqu'à 1,5K

- Gaming Super Frame : optimise les performances en jeu

Parmi les applications préinstallées, il y a AI Studio, qui exactement comme pour le Oppo Find X8 Pro permet de modifier n’importe quel portrait via intelligence artificielle.

Sinon, il y a Amazon Boutique, App Market, Netflix et c’est tout, mis à parti bien sûr les applications Google et quelques programmes pour l’organisation de tous les jours, mais on est content de voir que l’interface n’est pas « polluée » par de nombreux bloatwares ce dont nous a habitué la marque.

Les performances

Au cœur du realme GT 7 Pro bat le dernier Snapdragon 8 Elite, associé à 12 Go de RAM LPDDR5X. Cette configuration haut de gamme peut être étendue grâce à la RAM virtuelle, permettant d'ajouter jusqu'à 12 Go supplémentaires. Le stockage UFS 4.0 de 256 ou 512 Go, bien que non extensible par carte micro SD, offre des vitesses de lecture/écriture impressionnantes.

Les performances brutes placent le GT 7 Pro parmi l'élite des smartphones. Nos benchmarks révèlent des scores supérieurs à ceux du Samsung Galaxy S24 Ultra et du Honor Magic 6 Pro.

Au quotidien, la fluidité est exemplaire. Les applications s'ouvrent instantanément, le multitâche est géré sans le moindre ralentissement, et la navigation dans l'interface est d'une réactivité remarquable. La puissance du Snapdragon 8 Elite se fait particulièrement sentir lors du traitement des effets d'IA et de l'édition photo/vidéo.

En gaming, le GT 7 Pro excelle. Genshin Impact tourne en qualité maximale à 60 FPS stables, tandis que PUBG Mobile maintient 90 FPS sans difficulté. La gestion thermique, point critique des smartphones gaming, s'avère bien maîtrisée grâce à une chambre à vapeur surdimensionnée. Même après une heure de jeu intensif, la température reste contenue autour de 42°C, évitant ainsi le throttling thermique qui affecte certains concurrents.

L'expérience utilisateur bénéficie également du nouveau moteur tactile X-axis, offrant un retour haptique précis qui rivalise avec celui de l'iPhone 16 Pro. La réactivité du lecteur d'empreintes ultrasonique et la rapidité du déverrouillage facial complètent parfaitement cette expérience premium.

Face à la concurrence, le GT 7 Pro se démarque par son excellent rapport performance/prix.

Le multimédia

Le realme GT 7 Pro se distingue par sa configuration photo ambitieuse. Le module principal s'articule autour d'un capteur Sony IMX906 de 50 mégapixels (1/1,56 pouce) avec une ouverture f/1,8 et stabilisation optique (OIS). Il est accompagné d'un ultra grand-angle Sony IMX355 de 8 mégapixels et d'un téléobjectif périscope Sony IMX882 de 50 mégapixels particulièrement impressionnant, doté d'un zoom optique 3x avec une stabilisation optique.

L'interface de l'appareil photo se révèle classique, mais on note la possibilité d’activer le mode inédit Sous-marin depuis le menu Plus disponible en bas de l’écran. L’un des très rares smartphones à proposer cette fonctionnalité, le GT 7 Pro permet de prendre des photos et vidéos. Il est le seul toutefois à pouvoir descendre jusqu'à deux mètres de profondeur pendant 30 minutes grâce à sa certification IP69. Le système détecte automatiquement l'immersion et adapte ses paramètres, tandis que l'écran tactile reste parfaitement fonctionnel sous l'eau. Sinon, immédiatement disponibles par défaut, il y a les modes Rue, Vidéo, Photo et Portrait. Il est possible d’ajouter des modes qui sont dans le menu Plus.

En termes de qualité photo, le capteur principal livre des clichés détaillés avec une excellente gestion des couleurs. Le mode AI Snap permet de capturer jusqu'à 30 images par seconde avec une vitesse d'obturation atteignant 1/10266ème de seconde, particulièrement utile pour les sujets en mouvement.

Le téléobjectif impressionne avec sa capacité de zoom jusqu'à 120x grâce à l'intelligence artificielle. Les résultats de qualité restent toutefois inférieurs à ceux obtenus avec le Oppo Find X8 Pro dans ce domaine. Ci-dessous, il est comparé au Google Pixel 9 Pro XL qui révèle plus de détails.

L'intelligence artificielle joue un rôle majeur dans le traitement des images avec plusieurs fonctionnalités innovantes, comme l'AI Motion Deblur pour les photos en mouvement et l'AI Telephoto Ultra Clarity pour optimiser les photos en zoom. La qualité globale des clichés place le GT 7 Pro parmi les meilleurs photophones du marché, rivalisant directement avec les références du secteur.

Notez, exactement comme le Oppo Find X8 Pro, la possibilité de filmer avec une définition Ultra HD en HDR Dolby Vision à 60 images par seconde depuis tous les capteurs permettant ainsi d’obtenir des séquences extrêmement lumineuses et de très haute qualité.

L'autonomie

Le realme GT 7 Pro embarque une imposante batterie de 6500 mAh, l'une des plus grandes capacités actuellement disponibles sur le marché des smartphones haut de gamme. Cette configuration, couplée à l'optimisation énergétique du Snapdragon 8 Elite, permet d'atteindre facilement deux jours d'utilisation intensive. Nos tests ont révélé une autonomie de plus de 19 heures en lecture vidéo continue et environ 15 heures en gaming intensif.

La charge rapide 120W permet de recharger l'appareil de 0 à 100% en seulement 27 minutes, une performance remarquable compte tenu de la capacité de la batterie. En revanche, l'absence de charge sans fil et de charge inversée peut décevoir, surtout face à des concurrents comme le Samsung Galaxy S24 Ultra qui propose ces fonctionnalités.

Le contenu de la boîte

Le smartphone realme GT 7 Pro est livré avec un câble USC-C vers USB-C, une coque de protection en silicone et un outil d’extraction pour le tiroir à carte SIM.

Notre avis

Après deux semaines de test intensif, le realme GT 7 Pro s'impose comme une véritable révélation sur le marché des smartphones haut de gamme. Son point fort majeur réside dans sa polyvalence exceptionnelle, notamment grâce à sa certification IP69 unique et ses capacités photo sous-marines inédites. La puissance brute du Snapdragon 8 Elite, couplée à une autonomie monstre de 6500 mAh, en fait un véritable couteau suisse numérique capable de répondre à tous les usages.

Certes, l'absence de charge sans fil et la politique de mise à jour limitée à 3 ans peuvent freiner certains utilisateurs. Cependant, la qualité de fabrication, les performances photo impressionnantes, sa capacité de recharge très rapide et l'écran OLED 120 Hz compensent largement ces quelques lacunes. À son prix de lancement de 899 euros, le GT 7 Pro représente un excellent rapport qualité-prix face à des concurrents souvent vendus plus de 1200 euros. C'est un choix particulièrement recommandé pour les utilisateurs exigeants en quête d'innovation et de performances, et pourquoi pas pour les amateurs de photo et de vidéo sous-marine.