Test du TCL 50 5G : un beau design avec une expérience plutôt satisfaisante

Principales caractéristiques techniques :

Écran LCD de 6,6 pouces, 720x1612 pixels 90 Hz

Chipset MediaTek Dimensity 6100+

4 Go de mémoire vive non extensibles

128 Go de stockage interne extensibles

Triple capteur photo 50+5 mégapixels

Capteur frontal 8 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie 5010 mAh compatible charge 18 watts

Système d’exploitation : Android 14 avec une surcouche logicielle TCL UI

Design

Le TCL 50 5G adopte un design sobre, mais efficace, comparable à celui du Samsung Galaxy A14 5G. Son boîtier en plastique texturé offre une bonne prise en main, avec des dimensions contenues pour un appareil doté d'un écran de 6,6 pouces.

Le module photo arrière s'intègre harmonieusement au dos de l'appareil, sans qu’il ne dépasse de trop comparé au Xiaomi Redmi Note 12 5G qui présente un bloc photo plus imposant. Il y a deux cercles assez grands qui sont installés sur une plaque particulièrement réfléchissante.

Le smartphone est disponible en deux coloris : bleu foncé et gris. C’est la première déclinaison que nous avons pu tester. Elle profite d’un excellent niveau de finition avec de très beaux reflets. Le dos ne laisse aucune marque de doigt, ce qui est toujours une bonne chose. Les profils sont plats avec un très léger arrondi sur les angles. Le lecteur d'empreintes digitales est positionné sur la tranche, facilitant le déverrouillage, une caractéristique que l'on retrouve également sur le Redmi Note 12 5G. On apprécie la présence d'une prise jack 3,5 mm pour les amateurs d'audio filaire, un élément de plus en plus rare dans cette gamme de prix. Sinon, le grand bouton pour gérer le volume est placé juste au-dessus du lecteur d’empreinte et le tiroir à cartes SIM est installé sur la tranche opposée. Il est protégé contre les intrusions d’eau et peut accueillir une carte SIM et une carte mémoire ou deux cartes SIM. Le mobile est compatible 5G, mais ne supporte pas la technologie eSIM.

Avec ses 183,5 grammes, le TCL 50 5G reste relativement léger pour un appareil de cette taille, se situant dans la moyenne de sa catégorie. Sa certification IP54 lui confère une résistance basique aux éclaboussures et à la poussière, un avantage par rapport au Redmi Note 12 5G qui ne dispose pas de certification d'étanchéité.

Un écran LCD grand, mais finalement trop peu lumineux

L'écran LCD IPS de 6,6 pouces offre une définition HD+ de 720x1612 pixels. Si celle-ci est inférieure à celle du Redmi Note 12 5G (1080x2400 pixels), elle reste acceptable pour un usage quotidien dans cette gamme de prix. Le principal atout de cette dalle réside dans son taux de rafraîchissement de 90 Hz, apportant une fluidité appréciable lors de la navigation et du défilement, une caractéristique que l'on retrouve également sur le Galaxy A14 5G. Les bords de l’écran sont plutôt épais, surtout celui qui est en bas de l’appareil.

La luminosité maximale annoncée de 480 cd/m² permet une lisibilité délicate en extérieur. Il ne peut ainsi pas rivaliser avec les modèles haut de gamme ou même le Redmi Note 12 5G qui propose une dalle AMOLED plus lumineuse. Le rendu des couleurs est satisfaisant pour un écran LCD, avec des contrastes corrects, mais reste en deçà de la qualité offerte par les dalles AMOLED de certains concurrents. Un mode Confort des yeux peut être activé manuellement ou automatiquement selon certaines plages horaires. On peut régler l’écran sur plusieurs modes : brillant, Naturel et Avancé qui permet de gérer la température de couleur avec une ambiance saturée ou sRGB. Le mode Naturel est satisfaisant.

Il n’est pas question ici de gestion des contenus HDR au regard de la faible luminosité offerte par l’écran. Un autre point négatif, ce sont les reflets de la dalle, car ils sont très nombreux et peuvent vraiment gêner la vision. Malgré cela, TCL a intégré la technologie NXTVision qui, au travers de plusieurs options, doit améliorer le rendu pour les images, les vidéos et les jeux. Un mode Lecture est également présent avec, encore une fois (doublon), une option pour le confort des yeux.

Android 14 et son lot d’applications

L'interface TCL UI 7.0, basée sur Android 14, reste proche de l'expérience Android stock, avec quelques personnalisations bienvenues. On regrette cependant la présence de nombreuses applications préinstallées, dont certaines peuvent être considérées comme superflues, un problème que l'on retrouve également chez Xiaomi avec MIUI.

TCL promet deux ans de mises à jour majeures d'Android et cinq ans de mises à jour de sécurité, un engagement appréciable dans cette gamme de prix et similaire à celui de Samsung pour ses modèles d'entrée de gamme. On reste toutefois loin des sept années proposées par Samsung ou Google pour leurs smartphones haut de gamme. Sur notre modèle de test pour des essais réalisés en juin, début juillet, le téléphone avait une mise à jour datant du 5 avril 2024 pour la sécurité et du 1er juin 2024 pour le système, c’est satisfaisant.

Par défaut, on trouve plusieurs applications, dont Block Puzzle Guardian, Booking.com, Bubble Master : Pop and Shoot, Facebook, LinkedIn, OfficeSuite, Rewards+Snake Lite, Stickman Hero Fight Clash, TCL Home et TikTok, sans oublier les applications de Google. D'autres sont prêtes a être téléchargées

Des performances dans la moyenne

Le TCL 50 5G est animé par un processeur MediaTek Dimensity 6100+, une puce d’entrée/milieu de gamme offrant des performances à peine équilibrées. Associée à 4 Go de RAM, cette configuration permet une utilisation tout juste fluide au quotidien pour les tâches courantes : navigation web, réseaux sociaux, messagerie. En comparaison, le Redmi Note 12 5G propose un Snapdragon 4 Gen 1, offrant des performances similaires, tandis que le Galaxy A14 5G embarque un Dimensity 700, légèrement moins puissant. Il faut tout de même reconnaître qu’il est parfois nécessaire de patienter un peu avant d’avoir une réaction, non pas de l’écran, mais du système. Les applications peuvent mettre un peu de temps pour se lancer.

Le stockage de 128 Go, extensible via micro SD, offre un espace tout juste pour les applications et les fichiers personnels, une capacité standard dans cette gamme de prix. Notez que 30 Go étaient déjà utilisés pour le système et les applications.

Et le multimédia dans tout ça ?

Le module photo principal de 50 mégapixels (f/1.8) s'accompagne d'un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels (f/2.2). C’est le premier module qui s’occupe aussi des prises de vue en mode super macro, c’est-à-dire très proche du sujet. Cette configuration offre une polyvalence correcte pour un smartphone d'entrée de gamme, similaire à celle du Galaxy A14 5G. Les clichés sont tout juste satisfaisants en conditions de luminosité favorable, avec un bon niveau de détails.

En basse lumière, les performances nettement sont plus limitées, comme on pouvait s'y attendre sur ce segment. Le mode nuit permet d'améliorer légèrement les résultats, sans faire de miracles. L'absence de téléobjectif limite les possibilités en matière de zoom, une caractéristique commune à cette gamme de prix. Il y a un zoom numérique jusqu’à 4x. Les détails sont vraiment brouillons. Voici un comparatif d’un zoom 4x avec le Honor Magic6 Pro, certes bien plus cher, mais qui permet d’obtenir des résultats beaucoup plus convaincants.

La caméra frontale de 8 mégapixels produit des selfies de qualité correcte pour les réseaux sociaux, comparable à ce que propose la concurrence. L'enregistrement vidéo est limité à la Full HD à 30 images par seconde, un standard dans cette gamme de prix que l'on retrouve également sur le Galaxy A14 5G et le Redmi Note 12 5G.

L’interface de l’application Photo est là dans son plus simple appareil. On peut accéder à quelques options après avoir utilisé l’engrenage en haut à droite de l’écran alors que la plupart du temps, certaines fonctions sont immédiatement disponibles.

Plusieurs modes de prises de vue sont directement accessibles : Panoramique, Vidéo, Photo, Portrait, Plus. Dans ce dernier menu, il y a d’autres modes : Pro, Vidéo couleur, Trace lumineuse et Google Lens avec la possibilité de les ajouter sur l’écran principal de l’application.

L’autonomie

La batterie de 5010 mAh promet une autonomie confortable sur le papier. Dans les faits, le TCL 50 5G offre une endurance d'environ une journée et demie en usage modéré, comparable à celle du Galaxy A14 5G. Nous nous attendions à plus. Les utilisateurs intensifs devront probablement recharger quotidiennement. La charge rapide 18W, sans être la plus véloce du marché, permet de récupérer environ 50% de batterie en 35 minutes et de passer de 7% à 30% en 15 minutes. Une recharge complète nécessite environ 1h40. Ces performances sont dans la moyenne de ce segment, bien que légèrement en retrait par rapport au Redmi Note 12 5G qui propose une charge plus rapide de 33W.

Le contenu de la boîte

Le smartphone TCL 50 5G est livré avec un câble USB-A vers USB-C, des écouteurs filaires, un bloc d’alimentation et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

En conclusion, le TCL 50 5G se positionne comme une option intéressante pour les utilisateurs recherchant un smartphone 5G abordable. Son écran fluide, son autonomie correcte et sa compatibilité 5G en font un choix pertinent pour une utilisation quotidienne, rivalisant ainsi avec des modèles comme le Samsung Galaxy A14 5G et le Xiaomi Redmi Note 12 5G. Les compromis sur la qualité photo et les performances générales sont à prendre en compte, mais restent cohérents avec le positionnement tarifaire de l'appareil.