Test du Xiaomi 15 Ultra : un concentré de puissance et une grosse configuration pour les photos

Fiche technique

Écran AMOLED 6,73 pouces 1440 x 3200 pixels, 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Elite

16 Go de mémoire vive extensibles

512 Go ou 1 To d’espace de stockage interne (non extensible)

Quadruple capteur photo : 50 + 50 + 50 + 200 mégapixels / 32 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 5410 mAh avec charge filaire 90W, charge sans fil 80W et charge inversée

Étanchéité : IP68

Système d'exploitation Android 15 avec surcouche logicielle HyperOS 2.0

Design

Un peu comme son prédécesseur, le Xiaomi 14 Ultra, cette version Xiaomi 15 Ultra propose une silhouette imposante et une finition particulièrement travaillée. Avec ses 161,3 mm de hauteur, 75,3 mm de largeur et une épaisseur comprise entre 9,35 et 9,48 mm selon la version, il s’impose dans la main, mais sans jamais paraître disgracieux. Le poids, variant de 226 à 229 grammes, confère à l’appareil une sensation de robustesse et de sérieux, rappelant certains boîtiers photo professionnels, surtout dans la version chrome qui évoque les appareils Leica traditionnels. Ce côté appareil photo est totalement assumé notamment sur la finition noir/chrome avec une partie sombre qui a un revêtement en similicuir. Sinon, il est aussi disponible en blanc ou en noir.

La face arrière, très légèrement bombée sur les extrémités, met en avant un îlot photo circulaire des plus massifs, signature de la série Ultra chez Xiaomi. Ce module, cerclé de métal, abrite les quatre capteurs Leica et attire immédiatement le regard.

Les finitions sont impeccables, avec un dos en verre mat ou en céramique selon les coloris, qui limite efficacement les traces de doigts et offre une prise en main agréable. Les tranches en aluminium poli ajoutent une touche de sophistication supplémentaire.

Le placement des boutons reste classique : volume et alimentation sur la tranche droite, port USB-C en bas, aucun port jack 3,5 mm. La certification IP68 rassure quant à la résistance à l’eau et à la poussière, permettant une utilisation sans crainte en extérieur ou près d’une piscine.

En matière de connectivité, le Xiaomi 15 Ultra n’a rien à envier à ses concurrents. Il propose la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.x et un port USB-C dernière génération, assurant des transferts rapides et une compatibilité étendue. Le double emplacement SIM physique et la prise en charge de l’eSIM offrent une flexibilité appréciable pour les voyageurs.

Le capteur d’empreintes digitales ultrasonique, intégré sous l’écran, se montre particulièrement réactif. Selon nos essais, le déverrouillage s’effectue instantanément, que l’écran soit allumé ou éteint, et la reconnaissance reste fiable même avec les doigts humides. Ce positionnement sous l’écran, désormais standard sur le haut de gamme, est ici parfaitement optimisé. En outre, on apprécie son emplacement avec un espacement de 3,5 cm entre le centre du capteur et la partie inférieure du smartphone.

Côté audio, le Xiaomi 15 Ultra propose des haut-parleurs stéréo puissants, capables de restituer un son ample et équilibré. Les réglages audio, peaufinés par des experts, permettent de profiter pleinement de contenus multimédias, que ce soit pour visionner des vidéos, écouter de la musique ou jouer. La spatialisation est convaincante, même si la dynamique reste légèrement en retrait face à certains concurrents comme l’iPhone 16 Pro Max. Face à un Samsung Galaxy S25 Ultra ou un Google Pixel 9 Pro XL, il se démarque clairement par son module photo imposant et son choix de matériaux premium, tout en restant dans la même veine en termes de dimensions et de poids que ces deux concurrents.

L’écran

Le Xiaomi 15 Ultra embarque une dalle AMOLED LTPO de 6,73 pouces, affichant une définition WQHD+ de 1440 x 3200. Cette technologie permet d’ajuster dynamiquement la fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, offrant ainsi une fluidité remarquable lors du défilement ou des animations, tout en préservant l’autonomie lors de la consultation de contenus statiques.

La luminosité maximale de 3200 cd/m² place ce modèle parmi les plus lumineux du marché, garantissant une lisibilité parfaite même en plein soleil. Les couleurs sont d’une grande fidélité, grâce à la prise en charge de 68 milliards de teintes et à un calibrage précis, qui sublime aussi bien les photos que les vidéos HDR. La dalle propose également une gestion fine des contrastes et des noirs profonds, typiques de l’OLED.

L’écran du Xiaomi 15 Ultra se montre particulièrement réactif. La navigation entre les menus, l’ouverture des applications ou le visionnage de contenus se font sans la moindre latence. Les réglages permettent d’ajuster la température des couleurs, la saturation ou encore la gestion du mode nuit, pour un confort visuel optimal en toutes circonstances.

En usage quotidien, la dalle impressionne vraiment par sa polyvalence. Que ce soit pour la lecture, le jeu ou la retouche photo, elle s’adapte à tous les scénarii. La fonction Always-On Display, associée à une consommation ultra-faible, permet de garder un œil sur l’heure et les notifications sans impacter l’autonomie.

Face à la concurrence, l’écran du Xiaomi 15 Ultra est au niveau des meilleurs, rivalisant sans peine avec l’écran du Samsung Galaxy S25 Ultra ou du Google Pixel 9 Pro XL, tout en proposant une luminosité supérieure et une gestion des couleurs plus poussée. Certains regretteront peut-être une légère propension aux reflets dans des environnements très lumineux, mais cela reste marginal au regard de la qualité globale de l’affichage.

Le système et les applications

Le Xiaomi 15 Ultra tourne sous Android 15, habillé de la surcouche HyperOS 2. Cette interface, fluide et réactive, se distingue par une intégration poussée de l’intelligence artificielle, qui enrichit l’expérience au quotidien. Xiaomi promet 4 ans de mises à jour majeures d’Android et 6 ans de correctifs de sécurité, un engagement solide qui place la marque un peu en retrait par rapport aux meilleurs du secteur, étant donné que Google et Samsung proposent parfois une année supplémentaire sur leurs modèles les plus haut de gamme. Rappelons également que Nothing propose, sur son dernier mobile, le Phone (3) jusqu’à 7 ans de mises à jour.

Comme sur les autres mobiles Xiaomi, l’organisation des paramètres est logique et intuitive, ce qui facilite la prise en main même pour les néophytes. La personnalisation est poussée, avec la possibilité de modifier l’apparence du système, des icônes ou encore du fond d’écran. Comptez sur une occupation d’un peu plus de 44 Go pour le système et les applications préinstallées. Parmi celles-ci, on n’échappe pas à plusieurs bloatwares dont Booking.com, Facebook, Netflix, boutique Amazon, Tik Tok, wps office, Amazon musique, LinkedIn, Spotify et Aliexpress.

Parmi les fonctions d’IA, on retrouve la reformulation et la génération de texte, la transcription et le résumé de conversations orales, la traduction en direct, l’effaceur d’objet sur les photos ou encore l’extension d’image. Ces outils se révèlent pratiques au quotidien, notamment pour la productivité ou la retouche photo rapide. Ce reste moins poussé que sur les mobiles Samsung.

Au quotidien, l’interface se montre globalement fluide, les animations sont soignées et la navigation entre les menus est instantanée.

Les performances

Sous le capot, le Xiaomi 15 Ultra embarque le tout dernier Snapdragon 8 Elite, gravé en 3 nm, épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.1 ultra rapide (512 Go ou 1 To, non extensible). Cette configuration assure des performances de très haut niveau, que ce soit pour les tâches quotidiennes, le multitâche intensif ou les jeux les plus gourmands. Si cela ne suffit pas, il est possible de rajouter jusqu’à 16 Go de mémoire vive virtuelle venant puiser dans la capacité de stockage.

Les benchmarks confirment cette impression de hautes performances, avec des scores supérieurs à la plupart des concurrents directs, notamment sur AnTuTu et Geekbench. En jeu, le smartphone maintient sans difficulté 60 fps sur des titres exigeants comme Genshin Impact, même avec les graphismes poussés au maximum. Ce n’est qu’en dessous de 20% de batterie que l’on observe une légère baisse de performance.

Cependant, lors de stress tests prolongés, la gestion thermique montre ses limites : le processeur a tendance à se brider pour éviter la surchauffe, et la température peut grimper jusqu’à 50°C sur certaines parties de l’appareil et notamment au dos. Si cela n’impacte pas l’usage quotidien, les joueurs intensifs ou les vidéastes doivent en tenir compte lors de longues sessions.

À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S25 Ultra, équipé de la même puce mais optimisée différemment, offre une meilleure stabilité thermique et des performances IA légèrement supérieures. De son côté, le Honor Magic 7 Pro fait également mieux sur ce point précis. Néanmoins, pour la plupart des usages, le Xiaomi 15 Ultra reste l’un des smartphones les plus puissants du marché.

Le multimédia

Comme évoqué en introduction, le point fort du Xiaomi 15 Ultra est sans conteste dans sa partie photo. Le partenariat avec Leica se traduit par un quadruple module arrière, composé d’un capteur principal de 50 mégapixels (1 pouce, f/1.63, OIS), d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels (14 mm, f/2.2, 115°), d’un téléobjectif de 50 mégapixels (70 mm, f/1.8, OIS) et d’un téléobjectif de 200 mégapixels (100 mm, f/2.6, OIS).

L’application photo, intuitive, propose de nombreux réglages manuels et des modes créatifs, facilitant la prise de vue pour les amateurs comme pour les plus expérimentés. En vidéo, le Xiaomi 15 Ultra se montre tout aussi performant, avec une stabilisation efficace et des options avancées.

La configuration photo permet de couvrir toutes les focales, du grand paysage au portrait serré, avec une qualité d’image constante. Lors des prises de vue, deux modes Leica sont proposés : Authentique, qui accentue le contraste et crée un effet de vignettage marqué, et Vibrant, qui privilégie l’équilibre des couleurs et la saturation. Selon le mode choisi, le rendu varie sensiblement, ce qui offre une grande liberté créative.

La qualité des clichés est impressionnante : le niveau de détail est élevé, la gestion des hautes lumières et des ombres est maîtrisée, et la restitution des couleurs fidèle à la réalité. Les filtres Leica, activables avant la prise de vue, permettent d’obtenir des rendus variés et artistiques. La stabilisation optique (OIS) sur trois des quatre capteurs garantit des images nettes, même en basse lumière.

Nous avons également apprécié le niveau de zoom qui peut monter jusqu’à 120x en numérique produisant des résultats certes parfois délicats mais avec une certaine réussite pour quelques détails. La comparaison des zooms 10x tient le coup face au Google Pixel 9 Pro XL en termes de détails mais le rendu est nettement moins lumineux.

Face à la concurrence, ce modèle se hisse donc au sommet de la photographie mobile, rivalisant avec le Samsung Galaxy S25 Ultra, le Google Pixel 9 Pro XL ou l’iPhone 16 Pro Max. Seul bémol, le mode Authentique peut parfois générer un vignettage trop prononcé, mais cela reste une question de goût.

L’autonomie

Le Xiaomi 15 Ultra intègre une batterie de 5410 mAh, une capacité qui est supérieure à la moyenne du segment premium mais il y a d’autres mobiles qui proposent jusqu’à 6000 mAh. En usage classique, d’après nos tests, il tient aisément une journée et demie, voire deux jours en usage modéré. Les optimisations logicielles et la gestion intelligente de l’écran LTPO aident à maximiser l’autonomie.

La recharge est un autre point fort : le bloc fourni permet une charge filaire à 90 W, qui restaure 100% de la batterie en moins de 40 minutes selon nos essais. La recharge sans fil atteint 80 W, un record sur le marché, et la charge inversée permet de dépanner des accessoires compatibles.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Xiaomi 15 Ultra est livré avec un câble USB-A vers USB-C, un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM et une coque de protection transparente.

Notre avis

Le Xiaomi 15 Ultra mérite bien son titre de smartphone ultra premium, pensé pour les passionnés de photo et les utilisateurs exigeants. Son design soigné séduit par ses finitions et nous avons globalement apprécié son ergonomie, malgré un poids conséquent. L’écran offre une expérience visuelle de premier plan, tandis que la puissance du processeur garantit une fluidité à toute épreuve, hormis lors de sollicitations extrêmes où la chauffe peut se faire sentir.

Selon nous, la partie photo place ce modèle parmi les meilleurs du marché, grâce à une polyvalence rare et des rendus personnalisables. Les fonctions d’intelligence artificielle, enrichissent l’expérience sans la complexifier. L’autonomie est solide et la recharge ultra rapide un vrai plus. Selon nous, le Xiaomi 15 Ultra s’adresse donc à ceux qui recherchent le meilleur de la technologie mobile, sans compromis sur la photo, la puissance et l’autonomie. Si le budget le permet, il constitue un choix de premier ordre face à ses rivaux de chez Samsung, Google ou Apple.