Test Samsung Galaxy Z Flip6 : l'innovation pliable s'affine et propose des fonctions IA très fun

Fiche technique :

Écran principal : AMOLED pliant de 6,7 pouces, 1080 x 2640 pixels, 120 Hz

Écran externe : AMOLED de 3,4 pouces, 720 x 748 pixels

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

12 Go de mémoire vive extensibles

256 Go ou 512 Go de stockage interne non extensibles

Double capteur photo 50+12 mégapixels

Capteur frontal 10 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sur le profil

Batterie 4000 mAh compatible 25 watts, charge sans fil et charge inversée

Système d’exploitation : Android 14 avec une surcouche logicielle One UI

Design : un format pliable raffiné

Le Galaxy Z Flip6 conserve le design emblématique de la série, avec un format pliant de type clapet. Les dimensions du smartphone sont de 165,1 x 71,9 x 6,9 mm une fois déplié, et de 85,1 x 71,9 x 14,9 mm une fois replié. Il pèse 187 grammes, ce qui le rend légèrement plus lourd que certains smartphones classiques, mais reste confortable à utiliser. Il est un tout petit peu plus compact aussi bien plié que déplié par rapport à son concurrent principal, le Motorola Razr 50 Ultra.

Le châssis est fabriqué en aluminium renforcé, tandis que l'écran principal est protégé par du verre ultra-fin pliable. L'écran externe est quant à lui recouvert de Gorilla Glass Victus 2. Samsung a apporté quelques modifications subtiles au design, avec des tranches plus plates et mates, réduisant ainsi les traces de doigts.

Les cerclages des objectifs photo sont désormais assortis à la couleur de la coque dorsale, ajoutant une touche d'élégance.

Samsung propose plusieurs finitions et couleurs, dont le Silver Shadow, le Yellow, le Blue et le Mint. Des couleurs exclusives sont également disponibles sur le site de Samsung : Crafted Black, White et Peach.

Le smartphone bénéficie d'une certification IP48, ce qui lui confère une résistance à l'eau et aux poussières. Cette protection permet une utilisation sans crainte dans des environnements humides, mais il est déconseillé de l'immerger complètement.

En termes de connectivité, le Galaxy Z Flip6 est compatible 5G et propose le Wi-Fi 6E ainsi que le Bluetooth 5.3. Il dispose d'un port USB-C, mais pas de prise jack 3,5 mm. Le smartphone prend en charge une carte SIM physique et une eSIM. Le lecteur d'empreintes digitales est intégré au bouton de mise en veille sur le côté de l'appareil. Il est tout à fait réactif.

Écran : une expérience visuelle immersive

L'écran du Galaxy Z Flip5 était vraiment excellent et le principal du Galaxy Z Flip6 l’est tout autant. Il s’appuie sur un panneau AMOLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ de 1080 x 2640 pixels. Il offre une fréquence de rafraîchissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz, ce qui permet d'obtenir des animations fluides tout en optimisant la consommation d'énergie. La luminosité maximale annoncée est de 2600 cd/m², ce qui assure une excellente lisibilité en plein soleil.

L'écran externe de 3,4 pouces qui utilise également la technologie AMOLED et offre une luminosité maximale de 1600 cd/m². Sa définition est de 720 x 748 pixels et permet d'accéder rapidement aux notifications et à certaines fonctionnalités sans avoir à ouvrir le smartphone. Toutefois, à l’usage, il est beaucoup moins pratique, au-delà de sa taille, par rapport à celui du Motorola Razr 50 Ultra qui est capable d’y exécuter n’importe quelle application. Chez Samsung, le nombre d’applications est limité, avec par défaut, l’accès à des widgets. Toutefois, lorsqu’on va dans le menu Labs des paramètres, il est possible d’activer plus d’applications qui vont s’afficher sur l’écran externe : Maps, SMS, Messages, Netflix et YouTube.

La qualité d'affichage du Galaxy Z Flip6 est comparable à celle des meilleurs smartphones haut de gamme du marché. Les couleurs sont vives et les contrastes prononcés, caractéristiques propres aux écrans AMOLED. La fréquence de rafraîchissement élevée contribue à une expérience utilisateur fluide, particulièrement appréciable lors du défilement des pages web ou de l'utilisation d'applications gourmandes en ressources.

Samsung a également travaillé sur la réduction de la visibilité de la pliure sur l'écran principal, la rendant presque imperceptible visuellement et au toucher. Les deux écrans sont compatibles HDR10+, offrant une plage dynamique étendue pour un rendu plus réaliste des couleurs et des contrastes.

Système et applications : One UI et Galaxy AI

Le Galaxy Z Flip6 fonctionne sous Android 14 avec la surcouche One UI 6.1.1 de Samsung. Cette version apporte de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle, regroupées sous l'appellation Galaxy AI. Parmi ces fonctionnalités, on trouve la traduction en temps réel des conversations ou encore des suggestions de réponses pour les messages.

Notez qu'il est également possible de créer des images originales depuis des photos en mode portrait et de générer des images très réalistes à partir de croquis. Une fonction originale est la possibilité de prendre une photo, de l'appliquer comme fond d'écran et de la voir s'animer en fonction de la météo du jour. Les nouvelles fonctions seront disponibles, via une mise à jour sur les smartphones plus anciens dont les Galaxy S24 et les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5.

L'interface utilisateur est bien organisée et offre de nombreuses options de personnalisation. Les paramètres sont classés de manière logique, facilitant la navigation et la configuration du smartphone. Samsung préinstalle plusieurs applications propriétaires, comme Samsung Health ou Samsung Pay, ainsi que quelques applications tierces comme Facebook ou Netflix. Bien que certains utilisateurs puissent considérer ces applications comme des bloatwares, elles restent désinstallables ou désactivables pour la plupart.

Samsung s'engage à fournir sept ans de mises à jour du système d'exploitation et de sécurité pour le Galaxy Z Flip6, ce qui garantit une longévité logicielle appréciable. Cette politique de support étendu place Samsung en tête de l'industrie en termes de durabilité logicielle, à égalité avec Google.

L'intégration de Galaxy AI dans l'interface prend en compte les spécificités du format pliable, offrant des fonctionnalités adaptées à l'utilisation du smartphone en mode Flex (partiellement plié) ou avec l'écran externe.

Performances : puissance et polyvalence

Le Galaxy Z Flip6 est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, une version optimisée du dernier SoC haut de gamme de Qualcomm. Associé à 12 Go de RAM LPDDR5X, ce smartphone offre des performances élevées, capables de gérer sans difficulté les tâches les plus exigeantes, y compris les jeux 3D gourmands en ressources.

Le stockage interne est disponible en versions 256 Go ou 512 Go, utilisant la technologie UFS 4.0 pour des vitesses de lecture et d'écriture rapides. Il n'est pas possible d'étendre la capacité de stockage via une carte micro SD, ni d'ajouter de la mémoire vive virtuelle. Au quotidien, la navigation dans l'interface est fluide et réactive. Les applications se lancent rapidement et les transitions sont sans accroc. Les fonctionnalités d'intelligence artificielle, bien qu'impressionnantes, peuvent parfois entraîner un léger temps de latence lors de leur utilisation intensive.

Il est à noter que lors d'une utilisation prolongée et intensive, le smartphone peut connaître une légère baisse de performances due à la gestion thermique. Après environ dix minutes d'utilisation soutenue, la fréquence de fonctionnement du processeur peut diminuer pour limiter la surchauffe, ce qui peut affecter les performances dans certains scénarios d'utilisation exigeants (voir graphique ci-dessous).

Multimédia : photographie et vidéo améliorés

Le Galaxy Z Flip6 est équipé d'un double module photo à l'arrière. Le capteur principal de 50 mégapixels (f/1.8) avec stabilisation optique de l'image (OIS) est accompagné d'un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2). À l'avant, on trouve un capteur selfie de 10 mégapixels (f/2.2) logé dans un poinçon de l'écran principal. L'interface de l'application appareil photo est intuitive et propose divers modes de prise de vue, dont un mode portrait, un mode nuit, et un mode vidéo. Le menu Plus permet d’accéder aux modes Expert RAW, Pro, Vidéo Pro, Nuit, Nourriture, Panorama, Ralenti, Hyperlapse, Vidéo Portrait, Double enregistrement et Single Take. La fonctionnalité Flex Mode permet d'utiliser le smartphone partiellement plié comme un trépied pour des prises de vue stables.

Les photos prises avec le capteur principal offrent un bon niveau de détail et une plage dynamique étendue. Le mode nuit permet de capturer des images correctement exposées dans des conditions de faible luminosité. L'ultra grand-angle, bien que moins performant en termes de qualité d'image, offre une polyvalence appréciable pour les paysages ou les photos de groupe.

Le capteur frontal produit des selfies de bonne qualité, avec la possibilité d'utiliser l'écran externe comme viseur lorsque le smartphone est fermé. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique pour les vlogs ou les selfies de groupe.

La qualité vidéo est également au rendez-vous, avec la possibilité d'enregistrer en 4K à 60 images par seconde. La stabilisation vidéo est efficace, produisant des séquences fluides, même en mouvement.

Autonomie : une batterie améliorée

Le Galaxy Z Flip6 est équipé d'une batterie de 4000 mAh, une augmentation bienvenue par rapport à son prédécesseur. Cette capacité, associée à l'efficacité énergétique du processeur Snapdragon 8 Gen 3, permet au smartphone de tenir une journée complète d'utilisation modérée. La charge est limitée à 25W en filaire (contre 45W pour le concurrent Motorola Razr 50 Ultra), ce qui permet de récupérer environ 50% de batterie en 30 minutes. Le smartphone est également compatible avec la charge sans fil 15W et la charge inversée sans fil 4,5W, permettant de recharger d'autres appareils compatibles.

L'autonomie réelle du Galaxy Z Flip6 dépendra de l'utilisation individuelle, notamment de l'usage des fonctionnalités d'IA et de l'écran externe. Il est à noter que Samsung ne fournit toujours pas de chargeur dans la boîte.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Samsung Galaxy Z Flip6 est livré avec un câble USB-C vers USB-C et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le Samsung Galaxy Z Flip6 apporte des améliorations intéressantes par rapport à son prédécesseur, notamment en termes de performances, de photographie et d'autonomie. Son design a également progressé pour des lignes plus modernes. L'intégration de fonctionnalités d'intelligence artificielle est un vrai plus et peut séduire les utilisateurs à la recherche d'un smartphone innovant. Cependant, son prix est plus élevé à configuration égale (12+512 Go) que le concurrent Motorola Razr 50 Ultra qui fait mieux dans quasiment tous les domaines sauf pour les fonctions d’IA. Néanmoins, avec ses écrans de qualité, sa construction robuste et sa promesse de support logiciel sur sept ans, le Galaxy Z Flip6 s'impose comme un choix de premier plan parmi les smartphones pliants compacts si vous avez le budget.