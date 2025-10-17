Test Xiaomi 15T Pro : le haut de gamme abordable et sans compromis de 2025

Fiche technique

Écran AMOLED 6,83 pouces,144 Hz

Processeur MediaTek Dimensity 9400+

12 Go RAM extensibles

256 Go à 1 To (non extensibles)

Triple capteur photo dorsal : 50 + 50 + 12 mégapixels

50 + 50 + 12 mégapixels Capteur photo frontal : 32 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 5500 mAh, charge filaire 90 W, sans fil 50W et invers é e

5500 mAh, charge filaire 90 W, sans fil 50W et invers e Certification : IP68

Système d’exploitation : Android 15 avec une surcouche HyperOS 2

Design

Pour son dernier mobile en date, Xiaomi a soigné chaque détail. Le 15T Pro affiche des dimensions équilibrées : 162,7 x 77,9 x 7,96 mm pour un poids de 210 g, soit des proportions dans la lignée des ténors haut de gamme sans tomber dans l’excès. L’aluminium plat du châssis est du plus bel effet, renforçant la rigidité tout en offrant une prise en main rassurante, d’autant que le dos en verre mat limite les traces de doigts. Xiaomi propose une palette de coloris sobres : noir minéral, bleu givre ou argent glacé, autant d’options élégantes.

Les capteurs photo sont installés dans le coin supérieur gauche avec une légère protubérance pour le carré aux coins arrondis. Il y a une parfaite symétrie. L’élément contenant les capteurs est encadré d’un large cerclage chromé façon Leica. La marque du partenaire photo figure au milieu des 4 cercles. Le flash est excentré.

À l’avant, l’écran domine littéralement les débats avec ses bords ultra-fins, soulignant un look résolument premium. Le poinçon central de la caméra selfie reste visuellement discret ; ici, nul effet disgracieux, même lors de la lecture vidéo plein écran. La transition entre l’aluminium et le verre est maîtrisée, aucun ressenti de bord tranchant, la préhension est donc agréable sur la durée.

L'ergonomie des boutons latéraux est exemplaire : les commandes de volume et d’alimentation tombent naturellement sous le doigt, tandis que la surface arrière ne glisse pas trop grâce à une finition légèrement texturée.

Ce bloc photo épouse la coque (de protection fournie avec le mobile), minimisant la bascule sur table, contrairement à certains concurrents comme le Google Pixel 10 Pro ou le Samsung S25+ qui restent plus massifs à l’arrière.

Le lecteur d’empreintes digitales optique sous l’écran se montre réactif malgré une position que nous trouvons trop basse (seulement 1cm du bord inférieur), tombant sous le pouce, même pour les petites mains. Nous n’avons pas trouvé l’application pour mesurer la fréquence cardiaque alors que cette fonction est présente depuis plusieurs générations chez Xiaomi. En outre, notez la présence d’un émetteur infrarouge au niveau du profil supérieur. Celui-ci permet de transformer le smartphone en une télécommande universelle à l’image d’autres mobiles chez Honor, POCO, Oppo, ou d’autres encore.

Concernant l’audio, deux haut-parleurs assurent un son stéréo clair, bien spatial mais manquant de basses profondes : Oppo Find X8 Pro et Honor Magic6 Pro font un peu mieux sur ce point. Absence de port jack : Xiaomi se conforme ainsi à la tendance du segment premium. La compatibilité IP68 assure une résistance à l’eau et à la poussière, désormais attendue à ce niveau de gamme.

Au niveau de la connectivité, Xiaomi voit large : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, double SIM + eSIM, NFC, USB-C 3.2. Aucun manque à signaler, même sur la navigation GPS multibande, précise et rapide selon notre expérience terrain. L’ensemble rend le 15T Pro à la hauteur, voire supérieur à certains concurrents directs.

Écran

Difficile de prendre l’écran du Xiaomi 15T Pro en défaut : sa dalle AMOLED LTPO affiche une résolution de 1280 x 2772 pixels et une fréquence de rafraîchissement adaptative montant à 144 Hz au maximum. Dans la pratique, le confort visuel est tout simplement remarquable. La luminosité, particulièrement élevée, garantit une lisibilité parfaite en plein soleil, bien au-dessus de la moyenne, y compris face à l’iPhone 17 ou Pixel 10 Pro.

Les couleurs sont éclatantes, sans excès, grâce à un calibrage naturel que l’on peut personnaliser dans les réglages. Plusieurs profils sont proposés : saturé, vif, professionnel — chaque mode adapte le rendu selon les préférences. On peut également sélectionner l’un des réglages disponibles entre des gammes de couleur : original, P3 ou sRGB, le cas échéant.

Le niveau de contraste impressionne, tout comme la réactivité tactile : aucun décalage n’est perceptible, les gestes de navigation sont instantanés, le passage du mode sombre est totalement fluide.

L’aspect immersif est renforcé par les bords ultra fins : Xiaomi offre l'un des meilleurs ratios écran/façade du marché, ce qui place le 15T Pro devant la plupart de ses rivaux directs, OnePlus 13 Pro compris.

Les réglages de confort visuel ne manquent pas : filtre lumière bleue, réglage automatique de la température, anti-scintillement DC Dimming. Générations après générations, rares sont les constructeurs à apporter autant d’attention au confort d’utilisation : la fatigue oculaire est limitée, même en usage prolongé.

Globalement, ce panneau se pose comme une véritable référence sur la tranche 800-1200 euros, rivalisant sans faillir avec les modèles à plus de 1200 euros, sauf sur certains détails, comme l’absence de fréquence 240 Hz présente chez Asus sur ses modèles gaming — mais ici, peu d’applications profitent des 144 Hz natifs.

Le système et les applications

Le Xiaomi 15T Pro tourne sous HyperOS 2, basé sur Android 15. Promesse d’évolution durable, Xiaomi annonce 5 ans de mises à jour majeures, 6 ans de correctifs sécurité, soit presque aussi longtemps que Samsung ou Google (sur Android). L’interface est modulable : fonds dynamiques, thèmes colorimétriques adaptatifs, icônes refaçonnables, chaque utilisateur peut ainsi affiner l’apparence à sa convenance.

La fluidité du système est constante, y compris lors de passages rapides d’une application à l’autre. Selon notre test, l’organisation des paramètres est logique, toutes les fonctions essentielles restent à portée de main dès le premier démarrage. La première configuration réserve un espace système et des applications qui occupent pas mal de place. En effet, sur notre modèle de test, nous avons constaté une occupation de plus de 37 Go sur le To de disponible.

Côté applications préinstallées, il y a AliExpress, Amazon Music, Boutique Amazon, Netflix, Opera News, Pages Jaunes, Spotify, TikTok, WPS Office et plusieurs applications Xiaomi. On a vu pire.

Parmi les ajouts marquants : Google Gemini, assistant IA intégré, propose transcription vocale intelligente, retouche photo suggestive et résumé contextuel pour certains mails et applications. Ces fonctions ne sont pas gadgets et accompagnent réellement le quotidien, suivant l’exemple lancé par Google et Samsung, mais avec la même réactivité.

Les outils de personnalisation (navigation gestuelle, barre latérale flottante, modes enfant et gaming, app lock, etc.) sont nombreux et intuitifs. Aucun blocage ou ralentissement n’a été observé lors du test, y compris en configuration multi-utilisateurs.

Performances

Le MediaTek Dimensity 9400+, gravé en 3 nm sur cette génération, propulse le Xiaomi 15T Pro sur le podium des smartphones Android. Associé à 12 Go de RAM au format LPDDR5X et une mémoire UFS 4.1 rapide, le ressenti au quotidien impressionne. Aucun ralentissement ne vient gâcher l’expérience, même lors de multitâche ou de sessions gaming prolongées.

La gestion thermique — refroidissement 3D IceLoop — fait ses preuves : le dos ne surchauffe jamais, tandis que le throttling reste quasiment absent, même en benchmark ou lors de longs enregistrements vidéo 8K. Côté stockage, les versions 256 Go, 512 Go et 1 To devraient convenir à tous les profils, même sans extension microSD.

Face à la concurrence, le 15T Pro surpasse les Galaxy S25 et Pixel 10 Pro en performances brutes, se positionnant légèrement derrière les modèles équipés Snapdragon 8 Elite sur certains jeux ultra exigeants. La gestion de la RAM virtuelle (jusqu’à +12 Go) ajoute un vrai bonus quand plusieurs apps sont ouvertes.

Pour le jeu vidéo, la fréquence de rafraîchissement 144 Hz et la puce Dimensity permettent des parties ultra fluides, mais trop peu de titres Android mobilisent réellement cette fréquence. L’optimisation logicielle reste néanmoins exemplaire, sans chauffe excessive ni baisse d’autonomie brutale. Pour les usages professionnels (montage vidéo, export de médias volumineux), les performances s’avèrent largement suffisantes.

Multimédia

Le bloc photo du Xiaomi 15T Pro impressionne par sa polyvalence. Capteur principal 50 mégapixels Leica Summilux (f/1.6, OIS), téléobjectif périscopique 50 mégapixels x5 avec stabilisation optique, ultra grand-angle 12 mégapixels (120°), l’ensemble permet de réussir chaque prise de vue, du très large au détail lointain.

L’application photo maison est claire, rapide à utiliser, regroupe tous les modules à portée de swipe.

De nombreux filtres Leica, mode Pro avancé et macro automatique permettent aux passionnés de tout régler ou de se laisser porter par l’IA. En plein jour, les clichés sont nets, naturels, sans saturation outrancière, le mode nuit s’avère très efficace sur le capteur principal (meilleur que le Pixel 10 Pro sur ce point selon notre test). Le zoom optique x5 réussit ses photos de loin, même si au-delà de x10 la qualité flanche logiquement.

L’ultra grand-angle marque le pas : bonne restitution colorimétrique, mais les bords manquent un peu de netteté en basse lumière (le Honor Magic6 Pro fait mieux). En vidéo, la stabilisation optique est efficace jusqu’en 8K/30fps, avec un focus très rapide.

Concernant le zoom, on peut apprécier de très nombreux détails. L'image est relativement claire et les couleurs sont respectées.

Pour les selfies, le capteur frontal 32 mégapixels suffit pour les réseaux sociaux, même légèrement moins performant que chez Samsung.

En résumé, la polyvalence photo/vidéo du 15T Pro tient tête à tous les concurrents directs à moins de 1200 euros – seul l’ultra grand-angle mériterait une petite amélioration dans une future version.

Autonomie

Avec sa batterie 5500 mAh, Xiaomi promet jusqu’à deux jours de fonctionnement classique, promesse tenue d’après notre essai. En usage multimédia intensif, le smartphone finit toujours la journée avec une marge de sécurité, écran très lumineux inclus. Les scores d’autonomie placent le 15T Pro parmi les meilleurs, devant Samsung et Google, légèrement derrière Honor et OnePlus en gestion de veille.

La recharge filaire 90 W est ultra rapide : la batterie passe de 0 % à 100 % en environ 35 minutes. La charge sans fil 50 W reste l’une des plus puissantes du marché. On retrouve également la charge inversée (10 W), pratique pour recharger écouteurs ou montres connectées. Sur la question de la chauffe, même sous tension maximale, aucun désagrément n’a été observé.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Xiaomi 15T Pro est livré avec une coque de protection, un câble USB-A vers USB-C et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

En résumé, le Xiaomi 15T Pro s’impose comme une référence incontournable du moment pour qui souhaite profiter du format premium sans se ruiner. Son écran AMOLED LTPO de très haut niveau, sa puissance brute, son interface logicielle fluide et personnalisable et sa polyvalence photo en font un choix solidement positionné, à la hauteur – voire supérieur – à bien des concurrents du moment. La surcouche HyperOS 2 allie simplicité et richesse fonctionnelle, et la politique de mises à jour est enfin à la hauteur du standard Android.

Reste que tout n’est pas parfait : l’ultra grand-angle stagne, l’audio stéréo manque finalement d’assise face aux pros du multimédia, et l’absence de port jack en frustrera une minorité. Cependant, au tarif de lancement (799 euros), ce 15T Pro s’adresse à ceux qui n’ont pas le budget pour plus et aimerait avoir un mobile pérenne, assez endurant, taillé pour le multimédia comme la productivité quotidienne. Sa recharge très rapide, son design parfaitement abouti et l’excellent niveau de finition apportent une vraie satisfaction à l’usage.

Face à la génération Galaxy S25, Pixel 10 Pro ou Honor Magic 6 Pro, le Xiaomi 15T Pro maintient l’équilibre délicat entre performances, polyvalence et prix juste. À notre avis, voilà un smartphone dont nous pouvons aisément recommander l’achat.