Xiaomi 14T Pro : Un flagship killer qui mise sur la photo

Fiche technique

Écran : AMOLED 6,67" (2712 x 1220 pixels), 144 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 9300+

12 Go de mémoire vive extensibles

256, 512 Go ou 1 To d’espace de stockage non extensibles

Capteurs photo 50+50+12 mégapixels

Capteur à l’avant 32 mégapixels

Batterie : 5000 mAh, charge filaire 120W, sans fil 50W

Système : Android 14 avec surcouche logicielle HyperOS

Protection : IP68

Design

Le Xiaomi 14T Pro adopte un design à la fois élégant et contemporain, s'inscrivant dans la tendance actuelle des smartphones premium. Dès la première prise en main, on est frappé par la qualité de fabrication et les finitions soignées, ce qui justifie son rang. Le châssis, avec ses bords plats rappelant ceux de l'iPhone 15 Pro, offre une excellente préhension malgré un poids de 209 grammes qui reste dans la moyenne haute du segment.

Le dos en verre, disponible en trois coloris (noir, graphite et bleu), arbore un effet mat sophistiqué qui limite efficacement les traces de doigts. Le module photo, intégré dans un carré élégant dans le coin supérieur gauche, se fond harmonieusement dans le design général, contrairement à certains concurrents comme le Samsung Galaxy S24 Ultra dont le module photo est plus proéminent.

Les dimensions de 160,4 x 75,1 x 8,39 mm permettent une utilisation confortable à une main, bien que le smartphone reste imposant. La certification IP68 assure une protection efficace contre l'eau et la poussière, un standard désormais incontournable sur ce segment de prix.

La face avant est dominée par un écran aux bordures ultra-fines, protégé par du Gorilla Glass 5. Le poinçon central pour la caméra selfie se fait discret et n'entrave pas l'expérience visuelle. Les tranches en aluminium brossé confèrent au terminal une rigidité exemplaire et une sensation premium indéniable.

Sur le plan de la connectivité, le 14T Pro ne fait aucune concession. Le support de la 5G et du Wi-Fi 6E assure des débits optimaux, tandis que le Bluetooth 5.4 garantit une connexion stable avec les périphériques. La présence du NFC pour les paiements sans contact et de l'émetteur infrarouge pour contrôler les appareils domestiques ajoute à la polyvalence de l'appareil. La compatibilité eSIM, couplée au support dual SIM physique, offre une flexibilité appréciable pour la gestion des forfaits mobiles.

L'expérience audio n'est pas en reste avec ses haut-parleurs stéréo qui délivrent un son puissant et équilibré. Les basses sont présentes sans être envahissantes, et les aigus restent clairs même à volume élevé. L'absence de prise jack 3,5mm est compensée par la qualité de la transmission audio en Bluetooth et la compatibilité avec les codecs haute résolution. En comparaison, la qualité audio se situe au niveau d'un iPhone 15, avec peut-être un peu moins de puissance mais une meilleure définition dans les médiums.

La disposition des boutons physiques sur la tranche droite (volume et alimentation) offre un excellent retour tactile, tandis que le lecteur d'empreintes sous l'écran se montre rapide et précis. Toutefois, on peut regretter que celui-ci soit placé aussi bas (environ 1 cm du bord inférieur), ce qui oblige à une petite gymnastique du pouce pour qu’il trouve naturellement sa place dessus. Notez la possibilité de mesurer la fréquence cardiaque avec le lecteur d’empreinte, ce qui peut s’avérer pratique, dans certains cas particuliers. L'ensemble dégage une impression de solidité et de premium qui justifie pleinement le positionnement de l'appareil en terme de prix.

L'écran

Le Xiaomi 14T Pro est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces qui impressionne dès le premier regard. Sa définition de 1220 x 2712 pixels offre une densité d'affichage remarquable, permettant d'obtenir des images d'une netteté exceptionnelle. La dalle propose un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 144 Hz, une caractéristique qui se ressent particulièrement lors du défilement des pages web ou des sessions de gaming intensives. C’est bien plus que la plupart des autres smartphones qui plafonnent à 120 Hz à l’exception des mobiles pensés pour les jeux vidéo comme le ROG Phone 9 d’Asus ou le Red Magic 10 Pro, par exemple.

La luminosité maximale annoncée de 4000 cd/m² en HDR place ce smartphone parmi les plus performants du marché. Dans les faits, on est assez loin, même en plein soleil, la lisibilité reste excellente avec une luminosité typique de 700 cd/m² qui monte jusqu'à 1600 cd/m² en mode automatique. C'est légèrement en dessous du Samsung Galaxy S24+, mais largement suffisant pour un usage quotidien confortable.

Le calibrage des couleurs mérite des éloges particuliers. HyperOS propose plusieurs modes d'affichage, dont un mode « Vif » par défaut qui sublime les contenus multimédias, et un mode « Original Pro » plus fidèle à la réalité, particulièrement appréciable pour la retouche photo. Sinon, il y a également les modes Saturé et Paramètres avancés avec, pour ce dernier, la possibilité de choisir la gamme de couleur affichée (original, P3 et sRGB). Enfin, notez aussi que le mobile dispose d’une autre option : Couleurs adaptatives. Les couleurs s’ajustent automatiquement en fonction de la couleur de luminosité ambiante.

En outre, la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision enrichit considérablement l'expérience de visionnage de contenus en streaming, avec des contrastes saisissants et des noirs profonds, caractéristiques des dalles AMOLED de qualité. Une aubaine pour les vidéos.

Le taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz assure une réactivité exemplaire. Chaque interaction avec l'écran est instantanée, un atout majeur pour les joueurs mobiles exigeants. La protection Gorilla Glass 5, bien que n'étant pas la dernière génération disponible (le Pixel 8 Pro utilise le Gorilla Glass Victus 2), offre une résistance satisfaisante aux rayures du quotidien.

Les paramètres d'affichage sont particulièrement complets, permettant un niveau de personnalisation poussé. On apprécie notamment la présence du mode lecture qui réduit la lumière bleue, et la possibilité de régler finement la température des couleurs. Le mode Always-On Display est personnalisable à souhait, offrant différents styles d'horloge et de notifications.

Un point particulièrement notable est la gestion intelligente du taux de rafraîchissement. L'écran s'adapte automatiquement au contenu affiché, passant de 60 Hz pour économiser la batterie lors de la lecture d'un e-book à 144 Hz pour les jeux compatibles. Cette adaptation dynamique est fluide et transparente pour l'utilisateur, contribuant à une expérience visuelle optimale tout en préservant l'autonomie.

En comparaison directe, si l'écran du 14T Pro ne détrône pas le Dynamic AMOLED 2X du Galaxy S24 Ultra en termes de luminosité pure, il se positionne néanmoins comme un très bon écran tout à fait valable et en accord avec son segment de marché.

Le système et les applications

Le Xiaomi 14T Pro fonctionne sous Android 14 avec la nouvelle interface HyperOS 1.0.5.0, qui remplace désormais MIUI. La politique de support logiciel est particulièrement généreuse, avec quatre années de mises à jour Android majeures (jusqu'à Android 18) et cinq années de correctifs de sécurité, s'étendant jusqu'en septembre 2029. Cette stratégie place Xiaomi au même niveau que ses principaux concurrents du marché haut de gamme. Cela reste toutefois une durée inférieure à celle proposée par Samsung et Google pour leurs flagships.

HyperOS se distingue par sa fluidité remarquable et ses nombreuses options de personnalisation. L'interface a fait l'objet d'un important travail d'optimisation, permettant une navigation fluide et réactive. Les utilisateurs avertis apprécieront particulièrement la possibilité de personnaliser en profondeur chaque aspect de l'interface. Après une nouvelle installation avec les paramètres par défaut, le système occupe presque 34 Go de stockage et comprend une petite douzaine d’applications tierces préinstallées, sur notre modèle de test. Cela implique la présence de App Mail, Xiaomi Home, Boutique Amazon, Facebook TikTok WPS Office, Amazon Music, LinkedIn, Spotify et AliExpress. Il y a également Booking.com, Opera et Netflix.

L'intelligence artificielle occupe une place prépondérante dans l'expérience utilisateur avec plusieurs fonctionnalités notables :

- Google Gemini intégré, accessible via le bouton d'alimentation

- La fonction « Entourer pour chercher » permettant de rechercher instantanément n'importe quel élément à l'écran

- Des outils de retouche photo avancés comme l'AI Gomme Pro

- La transcription et traduction de notes vocales

- Un système de sous-titrage automatique

- Un interprète IA pour la traduction en temps réel

Le smartphone propose également des fonctionnalités de productivité assistées par IA, notamment la correction automatique, la mise en page intelligente et la synthèse de documents. Bien que l'interface soit riche en fonctionnalités, on note toujours la présence de bloatwares, ces applications préinstallées dont l'utilité n'est pas toujours évidente. Heureusement, la plupart peuvent être désinstallées, même si cette étape supplémentaire peut être contraignante.

Les performances

Le Xiaomi 14T Pro embarque le puissant MediaTek Dimensity 9300+, épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5X, extensibles jusqu'à 24 Go grâce à la mémoire virtuelle. Le stockage UFS 4.0, disponible en 256 Go, 512 Go ou 1 To, ne peut malheureusement pas être étendu par carte micro SD. Cette configuration place le smartphone dans le haut du panier en termes de performances brutes.

Les benchmarks installent le Dimensity 9300+ au niveau des meilleurs processeurs du marché, rivalisant avec le Snapdragon 8 Gen 3 du Samsung Galaxy S24+ et surpassant même l'A17 Pro de l'iPhone 15 Pro dans certains tests. La puce MediaTek excelle particulièrement dans les tâches multicœurs, offrant une polyvalence remarquable pour les applications exigeantes.

Au quotidien, la fluidité est exemplaire. Les applications se lancent instantanément, le multitâche est géré sans le moindre ralentissement, et la navigation dans l'interface est d'une fluidité irréprochable. La combinaison du processeur performant et des 12 Go de RAM permet de garder en mémoire un grand nombre d'applications sans avoir à les recharger.

En gaming, le 14T Pro impressionne. Les jeux les plus exigeants comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile tournent avec les réglages graphiques au maximum, maintenant des framerates stables à 60 FPS. La gestion thermique s'avère efficace grâce à une chambre à vapeur sophistiquée, même si l'on note un échauffement sensible après 30 minutes de jeu intensif. La température reste néanmoins dans des limites acceptables, sans impact notable sur les performances.

L'expérience utilisateur bénéficie grandement de cette puissance brute. Les fonctions d'intelligence artificielle, comme le traitement photo ou la traduction en temps réel, s'exécutent sans latence. Les tâches gourmandes comme l'édition vidéo 4K ou le rendu 3D sont gérées avec aisance, positionnant le 14T Pro comme un véritable outil de productivité mobile.

Face à la concurrence, le smartphone se distingue par son excellent rapport performance/prix. Si le Snapdragon 8 Gen 3 conserve une légère avance dans certains scénarios, notamment en termes d'efficacité énergétique, le Dimensity 9300+ prouve que MediaTek peut désormais rivaliser avec Qualcomm sur le segment premium. Le 14T Pro surpasse notamment le Google Pixel 8 Pro en performances brutes et se montre plus constant en charge soutenue que l'iPhone 15 Pro.

Le multimédia

Le Xiaomi 14T Pro propose une configuration photo ambitieuse, développée en partenariat avec Leica. Le module principal est équipé d'un capteur Light Fusion 900 de 50 mégapixels (1/1,31 pouce) avec une ouverture f/1,6 et une stabilisation optique. Il est accompagné d'un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 2,6x (f/2,0) et d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) couvrant un champ de vision de 120 degrés. Pour les selfies, on trouve un capteur frontal de 32 mégapixels.

L'interface photo, co-développée avec Leica, propose deux modes de prise de vue caractéristiques : Leica Authentic pour des couleurs naturelles et fidèles, et Leica Vibrant pour des rendus plus saturés et dynamiques. Cette approche double offre une flexibilité appréciable selon les préférences de l'utilisateur.

En conditions de luminosité favorable, le capteur principal impressionne par sa gestion des contrastes et sa reproduction fidèle des couleurs. Les clichés présentent un excellent niveau de détail et une plage dynamique étendue. Le traitement Leica apporte une signature visuelle distinctive, particulièrement appréciable en mode Authentic qui confère aux photos un charme spécifique.

Le téléobjectif se révèle particulièrement performant, offrant des résultats remarquables jusqu'au zoom 10x en conditions lumineuses optimales. La qualité reste exploitable même en zoom 20x, bien que l'IA commence à montrer ses limites dans la reconstruction des détails. Si on veut vraiment zoomer avec une bonne qualité, le Oppo Find X8 Pro reste sans conteste la référence (excellent aussi en photo, en général) bien que le Google Pixel 9 Pro XL, moins capable en distance est aussi un exceptionnel mobile dans ce domaine.

L'ultra grand-angle constitue le point faible de cette configuration, avec une définition plus limitée que ses concurrents et une netteté qui décline sur les bords de l'image. En basse lumière, ce module souffre particulièrement, produisant des images moins détaillées et plus bruitées.

En comparaison avec ses concurrents directs, le Xiaomi 14T Pro surpasse le Samsung Galaxy S24 FE en conditions nocturnes et dans la gestion des contrastes. Cependant, il reste légèrement en retrait face aux Pixel 9 et iPhone 16 en termes de piqué et de niveau de détail général. Le vignettage observable sur certains clichés et une gestion parfois approximative des contre-jours intenses constituent ses principales faiblesses.

L'autonomie

Le Xiaomi 14T Pro est équipé d'une batterie de 5000 mAh, supportant une charge rapide impressionnante de 120W. La charge sans fil est présente avec une puissance de 50W. C’est un vrai plus mais la charge inversée n'est pas disponible. En utilisation intensive, l'autonomie atteint facilement une journée complète, avec environ 6 heures d'écran actif. Le mode économie d'énergie permet d'étendre cette durée de façon significative.

La recharge filaire est particulièrement impressionnante : le smartphone passe de 0 à 100% en seulement 19 minutes avec le chargeur fourni. La charge sans fil de 50W permet quant à elle une recharge complète en environ 45 minutes. Face à la concurrence, le 14T Pro se positionne parmi les meilleurs en termes de vitesse de charge.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Xiaomi 14T Pro est livré avec un câble USB-C vers USB-C, une coque de protection en silicone et un outil d’extraction pour le tiroir de carte SIM.

Notre avis

Après plusieurs semaines de test, le Xiaomi 14T Pro s'impose comme un smartphone premium particulièrement convaincant. Son écran AMOLED 144 Hz offre une expérience visuelle exceptionnelle, tandis que ses performances photo, optimisées par Leica, rivalisent avec les meilleurs. Le processeur MediaTek Dimensity 9300+ assure une fluidité exemplaire dans toutes les situations, du gaming à la productivité. Les points forts sont nombreux : charge ultra-rapide à 120W, qualité de fabrication premium, interface HyperOS fluide et personnalisable. Quelques compromis subsistent néanmoins, comme une autonomie correcte mais pas exceptionnelle et un ultra grand-angle en retrait par rapport à la concurrence. Proposé à un tarif plus agressif que ses concurrents directs, le 14T Pro représente un excellent rapport qualité/prix dans le segment haut de gamme. Il s'adresse particulièrement aux utilisateurs exigeants en quête d'un smartphone polyvalent, performant en photo et capable de se recharger en un temps record. C'est un choix judicieux pour qui cherche une alternative crédible aux ténors du marché.