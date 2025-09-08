« Aucun smartphone (pour tous les jours) ne devrait coûter plus de 400 € », nous dit cet internaute... eh bien, voici le modèle idéal !

Voilà quelques semaines que nous avons (re)commencé à publier sur les réseaux, à raison de trois vidéos par semaine, que ce soit sur Tik Tok, sur Instgram ou encore YouTube.

Alors que LesMobiles était connu à l’époque pour son blog tech très dynamique, nous avions été contraints de le retirer.

Difficile, dans ce cas de figure, de recevoir le retour de nos lecteurs, hormis via les réseaux sociaux.

Eh bien, depuis le lancement de nos vidéos, nous avons le plaisir de vous lire à nouveau.

Parmi vos commentaires, c’en est un plutôt anodin, même rigolo, voire un peu trollesque, qui a retenu notre attention.

Un smartphone à moins de 200 € qui offre tout le nécessaire ?

Eh oui, d’après nous, si vous êtes à la recherche d’un smartphone de tous les jours, il n’est absolument pas nécessaire de dépasser les 200 € pour vous faire plaisir.

Il n’est même pas besoin d’aller vers le reconditionné ou l’occasion : des modèles neufs et récents sont disponibles avec de belles promotions.

L’exemple parfait est le Xiaomi Redmi Note 14 Pro : il est le dernier en date de sa gamme et avec 5000 mAh, un écran AMOLED, un bloc photo véloce et même une bonne puce gaming, il est très polyvalent. Son prix ? Moins de 200 €.

✅ Le bon choix 5000 mAh d’autonomie

d’autonomie Écran AMOLED

Bloc photo véloce

Puce adaptée au gaming ⚠️ À garder en tête Interface MIUI parfois chargée

parfois chargée Moins d’options logicielles que Samsung

Suivi des mises à jour limité

Où se procurer ce modèle ?

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro est disponible sous les 200 € sur des plateformes comme Amazon ou Cdiscount et même régulièrement sur Rakuten.

C’est un modèle que nous aimons mettre en avant pour son rapport qualité/prix très solide. Aujourd’hui, il s’agit d’une alternative aux Galaxy A de Samsung, mais en moins cher.

À moins d’être un fan inconditionnel de l’écosystème sud-coréen, les appareils Xiaomi sont parfaits pour les profils utilisateurs qui ont besoin d’un smartphone simple, tant pour les loisirs que les tâches du quotidien.