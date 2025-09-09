« iPhone 17 is coming » : la hype est à son paroxysme, voici comment suivre la Keynote de ce soir !

Comment regarder l’Apple Event en direct ?

Ce soir, à 19h Apple tiendra son rendez-vous annuel le plus attendu : la présentation officielle des iPhone 17 Series.

Bonne nouvelle, si vous souhaitez y assister, pas besoin de prendre l'avion vers les USA : la méthode la plus simple reste de se connecter sur YouTube.

Le live officiel est accessible ci-dessous, prêt à être lancé à partir de 19h.

Apple diffuse aussi l’évènement sur son site officiel et via l’app Apple TV. Mais, YouTube reste la méthode la plus accessible, peu importe l’appareil utilisé (smartphone, tablette, PC ou TV connectée).

Qu’attendre des iPhone 17 ?

D’après nos dernières informations, Apple lèvera ce soir le voile sur quatre modèles distincts : iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max.

Comme à l'habitude, chacun d’eux vise un public bien différent, mais tous promettent d’élever encore un peu plus les standards de la gamme.

iPhone 17 : l’évolution maîtrisée

Le modèle « classique » gagne en maturité avec un écran de 6,3 pouces ProMotion 120 Hz et un mode Always-On Display, jusque-là réservé aux versions Pro. Il embarquera la puce A19 et 8 Go de RAM.

iPhone 17 Air : la finesse extrême

Probablement la véritable nouveauté esthétique, et l'appareil le plus attendu par les curieux de cette cuvée 2025, l’iPhone 17 Air est le smartphone plus fin jamais conçu par Apple, avec seulement 5,5 mm d’épaisseur.

Construit en titane et en verre, il affiche un design premium et léger dans la lignée du Galaxy S25 Edge de Samsung.

Le 17 Air s’adresse clairement aux amateurs de design minimaliste et à ceux qui privilégient l’élégance et la portabilité, quitte à sacrifier un peu d’autonomie.

iPhone 17 Pro : le nouveau standard premium

Le 17 Pro proposera un écran Dynamic Island plus compact, un écran doté d’un traitement antireflet pour améliorer la lisibilité en plein soleil, et un système de refroidissement par chambre à vapeur pour mieux encaisser les charges lourdes (jeux, capture vidéo).

Avec la puce A19 Pro et 12 Go de RAM, il se veut l’outil de choix des utilisateurs plus « tech » et connectés. D'ailleurs, pour la première fois, Apple intégrerait la recharge sans fil inversée, pratique pour alimenter des AirPods ou une Apple Watch.

iPhone 17 Pro Max : le monstre d’autonomie et de photo

Eh bien sûr, nous aurons le droit au modèle « ultra » de la gamme. Avec près de 5 000 mAh de batterie, l’iPhone 17 Pro Max vise à offrir l’une des meilleures autonomies du marché Apple.

Côté photo, il reprend la nouvelle configuration avec trois capteurs arrière de 48 MP et un zoom optique jusqu’à 8x, une première chez la marque.

La caméra frontale passe également à 24 MP pour toute la gamme, de quoi booster la qualité des selfies qui est déjà l'un des poionts forts évident de la amrque depuis des années.

Les utilisateurs les plus exigeants apprécieront aussi la fonction Dual video recording, permettant de filmer avec plusieurs capteurs en simultané.

Prix et disponibilité

Les précommandes devraient ouvrir dès ce mois de septembre 2025 (probableme,nt à la suite de la Keynote), avec une disponibilité rapide sur le marché. Les prix varieraient de 799 $ pour l’iPhone 17 à 1 299 $ pour le Pro Max, avec des configurations de stockage allant de 128 Go à 1 To.