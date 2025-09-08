iPhone 17, Air, Pro et Pro Max : que faut-il en attendre ?

Comme chaque année à la même période, Apple va présenter ses nouvelles séries de smartphones. Avec des mobiles aussi attendus, difficile voire impossible de garder tous les secrets. Ainsi, les appareils ont fait l’objet de très nombreuses rumeurs ces derniers mois.

En s’appuyant sur celles-ci, on peut raisonnablement penser que si l’iPhone 17 conserve un air de famille avec la précédente génération, il gagnerait une dalle plus grande de 6,3 pouces, associée à la fréquence de rafraîchissement ProMotion 120Hz et à la fonction Always-On display.

Cette évolution place cet iPhone dans la lignée directe des standards haut de gamme du secteur, déjà imposés par Samsung ou Google, l’ensemble étant soutenu par une puce A19 et une RAM de 8 Go qui garantissent rapidité d’exécution et utilisation fluide, selon le fabricant.

L’iPhone 17 Air représente quant à lui la transition vers un design plus fin et léger, avec sa structure de titane et verre de seulement 5,5 mm d’épaisseur, soit le smartphone le plus fin jamais commercialisé par Apple. Son écran OLED de 6,6 pouces, également compatible ProMotion, et sa RAM de 12 Go seraient pensés pour répondre aux attentes des amateurs de vidéos, jeux et multitâche intensif.

Design et innovation : un virage esthétique

L’iPhone 17 Air marquerait une rupture esthétique dans la gamme, en adoptant un châssis ultra-mince et une forme repensée, mettant l’accent sur l’élégance et la prise en main compacte. Ce modèle, qui succèderait au format Plus dans le catalogue Apple, dégagerait donc une impression de légèreté inédite, tandis que le choix du titane, en association avec l’aluminium, renforcerait la robustesse et limiterait le poids.

Pour les modèles Pro et Pro Max, Apple introduirait le concept de « Dynamic Island » autour du capteur à selfie qui serait plus compact et ils profiteraient d’une dalle antireflet, qui permettrait une meilleure lisibilité en extérieur.

Les déclinaisons Pro et Pro Max se distingueraient en outre par l’intégration de la chambre vapeur pour le refroidissement interne, une technologie adoptée d’après la marque pour améliorer la gestion thermique lors des phases de jeux vidéo ou d’enregistrement vidéo prolongé. Cela s’accompagnerait d’une modification du module photo arrière, qui adopte une barre horizontale, inspirée du design du Pixel 10 ou des smartphones POCO, par exemple, et donnerait aux appareils une touche plus moderne. La Pro Max, par ailleurs, serait plus épais pour inclure une batterie plus volumineuse, renforçant son autonomie avec une intégration de matériaux haut de gamme à l’image de l’aluminium et du verre.

Performances techniques et innovations logicielles

Sous le capot, les nouveaux iPhone 17 se doteraient de processeurs A19 ou A19 Pro selon le modèle, avec le Pro Max bénéficiant des performances les plus élevées. Cette nouvelle génération promettrait des traitements plus rapides et une meilleure gestion de l’intelligence artificielle localisée, domaine où Apple cherche à concurrencer Google Tensor et Qualcomm. Les modèles Pro bénéficient ainsi de 12 Go de RAM, tandis que l’iPhone 17 classique conserverait 8 Go, de quoi couvrir larges usages, du multitâche aux jeux vidéo les plus exigeants.

Au niveau de la photographie, il y aurait une évolution majeure sur la caméra frontale, désormais de 24 mégapixels sur l’ensemble de la gamme, tandis que l’iPhone 17 Pro et Pro Max introduiraient un module arrière combinant 48 mégapixels pour le capteur principal, l’ultra grand-angle et le téléobjectif. Avec une capacité de zoom optique portée à 8x, il pourrait offrir des photos de meilleure qualité. La nouveauté logicielle la plus marquante resterait la fonction « Dual video recording », qui autoriserait l’enregistrement simultané avec l’ensemble des modules photos.

Les batteries évolueraient également, avec une capacité annoncée de plus de 3 700 mAh pour le Pro et près de 5 000 mAh pour le Pro Max, optimisées par le nouveau système de refroidissement. Tandis que l’iPhone 17 Air, très fin, devrait se contenter d’une batterie de 2 900 mAh, une contrainte technique due à sa finesse extrême. Par ailleurs, les modèles Pro et Pro Max proposeraient la recharge sans fil inversée, technologie désormais courante chez Samsung, permettant d’alimenter des accessoires simplement en les posant sur le dos de l’appareil.

Disponibilité et prix

Toute la gamme serait disponible en précommande dès septembre 2025, pour une commercialisation effective dans la foulée. Les configurations de stockage s’étendraient de 128 Go à 1 To selon les modèles. Les prix débuteraient aux alentours de 799 dollars pour l’iPhone 17, 1 099 dollars pour l’iPhone 17 Air, 1 199 dollars pour le modèle Pro et 1 299 dollars pour le Pro Max.