Oubliez les réglages : ces 3 photophones de 2026 capturent la nuit mieux que vos propres yeux (et l'un d'eux n'est pas un Ultra)

D’un point de vue esthétique, ces trois smartphones adoptent des approches distinctes tout en conservant une identité forte propre à chaque constructeur. Le Pixel 9a reprend la célèbre barre horizontale au dos mais plus précisément sous la forme d’une pilule, intégrant ses capteurs photo.

Le Galaxy S26 Ultra opte pour une intégration plus minimaliste avec des capteurs photo directement visibles, disposés individuellement sans module apparent, dans une organisation verticale qui renforce son allure épurée.

De son côté, le Xiaomi 17 Ultra mise sur un large module circulaire centré, regroupant l’ensemble des capteurs, évoquant clairement les appareils photo traditionnels. En outre, le Pixel 9a présente des tranches plutôt arrondies favorisant la prise en main, tandis que les Galaxy S26 Ultra et Xiaomi 17 Ultra adoptent des profils plus plats et anguleux.

En ce qui concerne les coloris, le Pixel 9a est proposé dans des teintes sobres et mates comme noir, blanc cassé ou vert doux, alors que le Galaxy S26 Ultra privilégie des finitions premium comme noir, argent, bleu et d’autres teintes que chacun appréciera. Le Xiaomi 17 Ultra se décline en noir, blanc et en variantes plus audacieuses avec finitions texturées.

Par ailleurs, le Pixel 9a est le plus compact, tandis que le Galaxy S26 Ultra est le plus grand et aussi le plus lourd en raison de son équipement complet. Le Xiaomi 17 Ultra se situe entre les deux. Enfin, ces trois modèles bénéficient d’une certification IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, les différences reposent essentiellement sur les processeurs et les capacités mémoire. Le Pixel 9a est équipé de la puce Google Tensor G4, accompagnée de 8 Go de RAM et de 128 Go ou 256 Go de stockage, sans possibilité d’extension via carte micro SD. Le Galaxy S26 Ultra embarque une puce haut de gamme de dernière génération, un Snapdragon 8 Elite for Galaxy, couplé à 12 Go voire 16 Go de RAM, avec des capacités de stockage allant de 256 Go à 1 To, sans extension.

Le Xiaomi 17 Ultra, quant à lui, utilise également une puce très haut de gamme de type Snapdragon 8 Elite Gen 5, comme le Galaxy S26 Ultra aussi, avec 12 Go ou 16 Go de RAM et un stockage pouvant atteindre 1 To, sans extension micro SD. Ainsi, en termes de puissance brute, le Galaxy S26 Ultra et le Xiaomi 17 Ultra dominent nettement grâce à leurs composants plus avancés, tandis que le Pixel 9a reste en retrait mais parfaitement fluide pour un usage quotidien et optimisé pour le traitement photo.

Concernant les écrans, le Pixel 9a propose une dalle OLED d’environ 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité élevée adaptée à une utilisation extérieure. Le Galaxy S26 Ultra se dote d’un écran AMOLED de grande taille, proche de 6,8 pouces, avec un taux adaptatif jusqu’à 120 Hz voire plus et une luminosité très élevée, ainsi qu’un écran légèrement incurvé sur les bords.

Le Xiaomi 17 Ultra est doté d’une dalle AMOLED d’environ 6,7 pouces, avec un taux de 120 Hz et une luminosité élevée, généralement sur un écran légèrement incurvé. Ainsi, le Galaxy S26 Ultra propose l’expérience la plus complète grâce à sa taille et sa luminosité, suivi du Xiaomi 17 Ultra qui offre un excellent compromis, tandis que le Pixel 9a reste très agréable mais moins immersif.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, ces trois smartphones illustrent des philosophies différentes. Le Pixel 9a embarque généralement deux capteurs arrière, avec un capteur principal d’environ 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels, ainsi qu’un capteur frontal de 13 mégapixels. Il mise fortement sur le traitement logiciel pour améliorer les photos de nuit.

Le Galaxy S26 Ultra propose une configuration beaucoup plus complète avec un capteur principal pouvant dépasser 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et plusieurs téléobjectifs permettant des zooms optiques avancés, ainsi qu’un capteur selfie de 12 mégapixels. Le Xiaomi 17 Ultra, pour sa part, mise sur de grands capteurs avec un module principal d’environ 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle et de téléobjectifs également en 50 mégapixels, ainsi qu’un capteur frontal autour de 32 mégapixels.

Ainsi, pour la photographie nocturne, le Xiaomi 17 Ultra et le Galaxy S26 Ultra offrent les résultats les plus polyvalents, tandis que le Pixel 9a surprend par sa capacité à produire des images équilibrées malgré une configuration plus simple. En classement global, le Xiaomi 17 Ultra prend l’avantage pour la cohérence de ses capteurs, suivi de près par le Galaxy S26 Ultra, puis du Pixel 9a.

En termes de connectivité, ces trois modèles sont compatibles avec la 5G. Le Pixel 9a propose du Wi-Fi 6E, tandis que le Galaxy S26 Ultra et le Xiaomi 17 Ultra intègrent les dernières normes Wi-Fi 7. Aucun ne dispose de prise jack audio. En revanche, le Xiaomi 17 Ultra conserve un émetteur infrarouge, contrairement aux deux autres. Les trois modèles intègrent un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, en complément de la reconnaissance faciale logicielle. Ainsi, les différences se jouent principalement sur les standards Wi-Fi et les fonctionnalités annexes.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un critère déterminant pour ces photophones. Le Pixel 9a intègre une batterie d’environ 4500 mAh, suffisante pour une journée complète grâce à l’optimisation logicielle de Google. Le Galaxy S26 Ultra embarque une batterie proche de 5000 mAh, offrant une endurance solide même en usage intensif, notamment en photographie.

Le Xiaomi 17 Ultra va encore plus loin avec une capacité pouvant atteindre ou dépasser 5000 mAh, associée à une gestion énergétique efficace. Toutefois, il convient de rappeler que l’autonomie varie selon les usages, notamment en photo de nuit qui sollicite fortement les capteurs.

En matière de recharge, le Pixel 9a propose une recharge filaire modérée autour de 30 W ainsi qu’une recharge sans fil. Le Galaxy S26 Ultra supporte une recharge rapide d’environ 45 W avec recharge sans fil également. Le Xiaomi 17 Ultra se montre le plus rapide avec une recharge filaire pouvant dépasser 90 W, ainsi qu’une recharge sans fil rapide. Ainsi, le Xiaomi 17 Ultra prend l’avantage sur la vitesse de recharge, tandis que le Galaxy S26 Ultra offre un bon équilibre et que le Pixel 9a privilégie l’endurance maîtrisée.

