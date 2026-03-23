Capteurs 1 pouce et zoom 100x : quel photophone 2026 choisir ?

Ce sont précisément les configurations de capteurs photo qui créent les écarts les plus nets. Le Xiaomi 17 Ultra repose sur trois modules arrière. Le premier est une caméra principale Leica de 23 mm de 50 mégapixels, associée à un capteur Light Fusion 1050L de 1 pouce, avec ouverture f/1.67 et stabilisation optique.

Rappelons qu'un capteur de 1 pouce permet d'offrir une qualité d'image quasi professionnelle grâce à une captation de lumière exceptionnelle en basse lumière et un flou d'arrière-plan (bokeh) naturel impossible à simuler parfaitement par logiciel. En outre, il peut réduire le bruit numérique de manière significative et les artefacts de traitement, proposant ainsi des textures plus riches et une plage dynamique digne d'un véritable appareil photo hybride.

Le deuxième capteur du Xiaomi 17 Ultra est un ultra grand-angle Leica de 14 mm de 50 mégapixels, utilisant un capteur Samsung JN5 de 1/2,75 pouce à ouverture f/2.2.

Le troisième est le plus singulier : un téléobjectif Leica de 200 mégapixels couvrant 75 à 100 mm, annoncé avec un zoom optique mécanique, capteur Samsung HPE de 1/1,4 pouce, ouverture variable de f/2.39 à f/2.96 et stabilisation optique.

À l’avant, Xiaomi ajoute une caméra selfie de 50 mégapixels ouvrant à f/2.2 avec autofocus. En outre, cette fiche technique montre bien que Xiaomi concentre l’effort sur trois focales seulement, mais avec des composants très ambitieux, en particulier sur le capteur principal et sur le téléobjectif.

Sur le papier, c’est la proposition la plus radicalement orientée vers la photographie pure, avec une logique proche d’un trio grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif hautement défini plutôt que d’un empilement de modules secondaires.

Huawei, une architecture des plus ingénieuses

Le Huawei Pura 80 Ultra adopte une philosophie plus complexe, et probablement la plus originale du trio. Sa fiche officielle France mentionne une caméra principale ultra lumineuse HDR de 50 mégapixels avec ouverture variable de f/1.6 à f/4.0 et stabilisation optique, un ultra grand-angle de 40 mégapixels à f/2.2, puis deux entrées téléobjectif : une caméra à téléobjectif de 50 mégapixels en 3,7x à f/2.4 avec stabilisation Sensor Shift OIS, et une caméra à téléobjectif de 12,5 mégapixels en 9,4x à f/3.6, elle aussi stabilisée.

Huawei ajoute en plus un capteur Ultra Chroma à 1,5 million de canaux spectraux, destiné à améliorer la mesure des couleurs et la fidélité chromatique. Les longueurs focales communiquées sont de 22,5 mm pour le module principal, 13 mm pour l’ultra grand-angle, 83 mm pour le téléobjectif 3,7x et 212 mm pour le téléobjectif 9,4x. Cette architecture est extrêmement particulière.

En façade, Huawei intègre un capteur selfie de 13 mégapixels, grand-angle, à ouverture f/2.0 avec autofocus. Ainsi, le Pura 80 Ultra n’aligne pas seulement de gros chiffres : il propose surtout la configuration la plus inventive pour le zoom longue distance, avec une vraie ambition sur la colorimétrie grâce à son capteur spectral additionnel.

Samsung mise sur le zoom plutôt qu’une technicité ultra aboutie

En face, le Samsung Galaxy S26 Ultra reste fidèle à une approche plus classique dans sa structure, mais très complète dans sa couverture focale. On a droit à une caméra principale de 200 mégapixels à ouverture f/1.4, un ultra grand-angle de 50 mégapixels à f/1.9, un téléobjectif de 50 mégapixels à f/2.9 avec zoom optique 5x et zoom de qualité optique 10x, ainsi qu’un second téléobjectif de 10 mégapixels à f/2.4 avec zoom optique 3x.

La caméra frontale, elle, est un module de 12 mégapixels à f/2.2. Samsung France met parallèlement en avant un Space Zoom 100x optimisé par l’IA, ce qui rappelle que le S26 Ultra ne doit pas être résumé à son seul capteur principal.

Néanmoins, il faut le dire clairement : contrairement aux Xiaomi 17 Ultra et Huawei Pura 80 Ultra, il n’embarque pas de capteur principal de 1 pouce. Son avantage vient ailleurs, dans la complémentarité de ses quatre focales utiles, dans l’ouverture plus lumineuse du capteur principal cette année, et dans la souplesse d’usage qu’offre la combinaison 0,6x, 1x, 3x, 5x puis 100x en numérique assisté.

Si vous photographiez souvent à des distances variées, c’est sans doute le système le plus polyvalent au quotidien, même si sa logique repose sur les différents niveaux de zoom plutôt que sur la taille du capteur.

Lequel choisir ?

Au final, de notre point de vue, le Huawei Pura 80 Ultra arrive en tête. C’est aussi l’avis du laboratoire indépendant DxOMark qui l’a classé comme le meilleur photophone au monde. Son module principal de 1 pouce, son capteur spectral et surtout son téléobjectif commutable 3,7x / 9,4x lui donnent une personnalité photographique très rare. Il peut même prendre l’avantage pour la longue focale optique pure.

Ensuite, il y a le Xiaomi 17 Ultra qui paraît très cohérent pour qui cherche d’abord la qualité d’image native sur les focales essentielles. Son capteur principal de 1 pouce de 50 mégapixels et son téléobjectif de 200 mégapixels de grande taille forment un tandem particulièrement solide, renforcé par un ultra grand-angle de 50 mégapixels qui évite le sentiment de module secondaire sacrifié.

Enfin, le Galaxy S26 Ultra reste extrêmement sérieux sur le papier et s’avère, en réalité nettement moins performant que les deux autres smartphones de ce comparatif. À date, DXOMark le classe 18e alors que le Xiaomi 17 Ultra figure au 6e rang. Il conserve un atout majeur avec son zoom 100x et sa structure à quatre modules arrière, qui lui donnent une grande flexibilité.

