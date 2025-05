Comment choisir son smartphone en 2025 ?

Comment préparer l'achat d'un smartphone

Usage principal : appels, photos, gaming, pro…

Choisir un smartphone c'est répondre à un besoin. Commencez par déterminer à quel(s) besoin(s) ce nouveau smartphone doit répondre :

Photographie = bloc photo

= bloc photo Autonomie = batterie

= batterie Multimédia = écran

= écran Gaming = batterie, écran et performances

= batterie, écran et performances Professionnel = selon l'usage

Cette étape permet de choisir les critères essentiels et ceux que vous êtes prêt à écarter pour économiser.

Budget : entrée, milieu et haut de gamme, comment se positionner ?

Selon votre budget, vous aurez sans doute besoin de limiter votre achat à un certain budget.

Croiser budget et fonctionnalités est justement le sujet de ce guide !

Nous y reviendrons en détail.

Les critères essentiels pour choisir un smartphone

Maintenant que vous connaissez votre budget et vos priorités, nous allons voir en détail comment choisir chaque élément de votre smartphone :

Taille et qualité de l’écran

Comment choisir son écran ? Pour résumer simplement, nous en trouvons deux types dans le milieu du smartphone :

LCD OLED

Ces technologies d'écrans se déclinent en de nombreuses variantes dont le AMOLED qui est la plus répandue.

LCD Peu coûteux

Entrée de gamme

Pour ceux dont l'image n'est pas la priorité OLED Plus coûteux

Couleurs et contrastes élevés

À privilégier pour le gaming et streaming vidéo

Outre le type d'écran, le taux de rafraîchissement, exprimé en Hertz, est essentiel pour assurer une fluidité optimale, particulièrement pour les gamers, mais aussi pour le streaming vidéo.

Nous vous recommandons 120 Hz si ce critère vous est essentiel.

Pour en savoir plus sur les écrans de smartphones, vous pouvez consulter notre guide dédié.

Performances et processeur

Si vous avez un usage intensif de votre appareil, pour le gaming ou des applications gourmandes en ressources, il va être important de choisir un smartphone performant.

Les deux points principaux sont :

Le processeur La RAM

Pour simplifier, c'est l'adjonction de ces deux éléments qui permet à votre smartphone d'être puissant.

Processeur C'est le chef d'orchestre qui répartit les tâches. Plus son ergonomie est bonne plus le smartphone est fluide. RAM La RAM détermine la quantité d'informations que le smartphone peut traiter en même temps.

Pour des performances convaincantes, tournez-vous vers un smartphone avec un minimum de 8 Go de RAM et une puce milieu de gamme.

Et pour les véritables fans de puissance qui veulent s'adonner au jeu mobile, sachez qu'il existe un segment du marché smartphone spécialisé dans le domaine du jeu mobile !

Autonomie et batterie : quelle capacité choisir ?

Que vous soyez baroudeur ou gamer, l'autonomie d'un smartphone est un élément très souvent essentiel pour les utilisateurs. Pourtant, il semble souvent boudé lors du choix au profit d'autres critères plus immédiats.

Il existe deux types de batteries :

Li-Ion Puissance élevée

Instable avec l'âge Li-Po Moins bonne autonomie

Taille et forme ajustable

Stable

Il n'existe pas une meilleure technologie de batterie, mais pour plus d'autonomie, la batterie Li-Ion reste la plus évidente.

L'avenir semble même être aux batteries silicium-carbone une variante des batteries Li-Ion qui proposent une bien meilleure autonomie.

Ajoutons que bien souvent, les constructeurs indiquent plutôt le nombre de milliampère par heure (mAh). La moyenne est de 5000 mAh pour une bonne batterie.

Attention !

Les smartphones les plus autonomes ne sont pas ceux dont la batterie possède le plus de mAh, mais ceux qui ont une meilleure façon de puiser les ressources de la batterie !

Toutefois, le nombre de mAh est un indice plutôt efficace pour se faire une idée de l'efficacité de la batterie.

Si vous souhaitez beaucoup d'autonomie une batterie silicium-carbone avec plus de 6000 mAh sera idéal, mais un haut de gamme avec une batterie Li-Ion et 5000 mAh pourra déjà tenir plus d'un jour en utilisation !

Qualité photo et vidéo : capteurs, zoom, IA

Pour beaucoup, la photographie est un essentiel. À moins de se tourner vers un smartphone très ancien, aujourd'hui la plupart des smartphones savent être convaincants.

Toutefois, il faut faire attention aux arguments marketings prônant le nombre de mégapixels comme preuve ultime de l'efficacité d'un capteur photo. La vérité est que le nombre de mégapixels n'est qu'un parmi de nombreux autres facteurs.

Si vous souhaitez un smartphone efficace en photographie voici les critères minimums que doit respecter votre appareil selon nous :

Un capteur principal de 50 Mpx minimum ;

Au moins deux objectifs, et trois pour plus de confort ;

Des capteurs secondaires et tertiaires d'au moins 12 Mpx ;

Stockage et mémoire RAM : quelle capacité privilégier ?

À l'achat, un smartphone est généralement proposé avec plusieurs versions en fonction du nombre d'espaces RAM et de stockage.

Stockage Pour les fans de photographie ou de jeu mobile RAM Sert à la puissance pour faire tourner des applications gourmandes (Cf. Performances et processeur )

Android vs iOS, la guerre des systèmes d’exploitation

Choisir un smartphone, c'est aussi faire le choix entre les deux systèmes d'exploitation les plus présents en France :

Android De nombreuses marques

Plus grand catalogue de prix

Plus de possibilités de personnalisations iOS Exclusivité Apple

Plus cher

Des prix élevés

Pour faire simple, on peut dire que la vraie question est plutôt de savoir si vous souhaitez choisir un smartphone Apple ou une autre marque !

Il existe de nombreux autres systèmes d'exploitation, dont celui de Huawei, mais Android et iOS sont loin devant les autres.

Marques et modèles à suivre en 2025

Maintenant que vous avez une idée bien plus précise, voici un petit guide par marque pour vous aider à choisir un smartphone.

Comment choisir un smartphone Samsung

Il existe différentes gammes de smartphones Samsung appelés des Galaxy. Les trois principales sont :

Galaxy S Signification : S = Super Smart Position : Haut de gamme Objectif : Performances, photo, écrans Galaxy A Signification : A ≃ Alpha ou Affordable Position : Milieu/entrée de gamme Objectif : Rapport qualité/prix Galaxy Z Signification : Z = forme Z des écrans pliés Position : Haut de gamme pliants Objectif : Innovations

iPhone, le numéro un mondial

Apple propose une nouvelle génération d'iPhone chaque année. Généralement, celle-ci se décline en 4 modèles dont voici l'ordre croissant.

iPhone « Standard »

iPhone Plus

iPhone Pro

iPhone Pro Max

Apple propose aussi ses modèles plus accessibles sous l'appellation iPhone SE ou iPhone e.

Choisir son smartphone Xiaomi

Xiaomi propose un organigramme assez complexe regroupant trois appellations distinctes :

Xiaomi Position : Haut de gamme Objectif : Performances, photo, écrans POCO Position : Haut / milieu de gamme Objectif : Performances, Gaming REDMI Position : Milieu / entrée de gamme Objectif : Rapport qualité/prix

Ces trois « marques » proposent des gammes de smartphones plutôt bien distinctes adaptées à de nombreux profils.

Pixel, les smartphones Google

Google appelle ses smartphones des Pixels. La marque suit Apple en ne proposant que du haut de gamme, mais avec une plus grande ouverture de prix.

Pixel a

Pixel « Standard »

Pixel Pro

Pixel Pro XL

Les Pixel a sont des modèles plus accessibles qui sortent après le reste de la gamme à l'instar des iPhone e.

Choisir son smartphone selon la gamme de prix

Nous avons vu quelles sont les gammes proposées par les marques. Maintenant, voyons quels sont les critères à privilégier par segment, en commençant par les modèles Premium.

Les modèles haut de gamme à privilégier

Un smartphone haut de gamme coûte entre 700 € et parfois plus de 2000 €.

Pour qui ? Ceux qui veulent une expérience premium, sans compromis.

✅ Ce qu’il faut viser :

Processeur : ultra puissant (Snapdragon 8 Gen / Apple A…)

ultra puissant (Snapdragon 8 Gen / Apple A…) RAM : 8 à 12 Go de RAM, pour une fluidité optimale

8 à 12 Go de RAM, pour une fluidité optimale Écran : OLED/AMOLED QHD ou FHD+ avec 120 Hz adaptatif, ultra lumineux

OLED/AMOLED QHD ou FHD+ avec 120 Hz adaptatif, ultra lumineux Module photo avancé : zoom optique, ultra grand-angle, stabilisation, mode nuit performant

zoom optique, ultra grand-angle, stabilisation, mode nuit performant Stockage rapide : 128/256/512 Go (souvent non extensible)

128/256/512 Go (souvent non extensible) Batterie équilibrée : 4500–5000 mAh avec charge rapide et sans fil

4500–5000 mAh avec charge rapide et sans fil Design premium : aluminium, verre mat, finitions haut de gamme, étanchéité IP68

aluminium, verre mat, finitions haut de gamme, étanchéité IP68 Bonus : écosystème complet (watch, PC, écouteurs), mises à jour longues, compatibilité eSIM

À retenir : tout est poussé au maximum. On investit dans la durée, l’excellence photo/vidéo et une expérience utilisateur sans compromis.

Alternatives abordables pour un petit budget

Entrée de gamme (moins de 200–250 €)

Pour qui ? Ceux qui veulent l’essentiel sans se compliquer la vie.

✅ Ce qu’il faut viser :

Processeur : modeste, mais fluide pour les tâches de base (Snapdragon 4xx / Helio G…)

modeste, mais fluide pour les tâches de base (Snapdragon 4xx / Helio G…) RAM : 4 à 6 Go, suffisant pour la navigation, les appels, les messages, les réseaux sociaux

4 à 6 Go, suffisant pour la navigation, les appels, les messages, les réseaux sociaux Écran : LCD HD+ correct, bonne lisibilité

LCD HD+ correct, bonne lisibilité Stockage : 64 Go minimum, idéalement extensible via microSD

64 Go minimum, idéalement extensible via microSD Appareil photo : simple, mais correct en plein jour

simple, mais correct en plein jour Batterie : 5000 mAh très endurante

5000 mAh très endurante Bonus : lecteur d’empreintes, coque incluse, prise jack

À retenir : simplicité, autonomie, rapport qualité/prix. Évitez les marques obscures, privilégiez un bon suivi logiciel.

Meilleurs smartphones rapport qualité/prix

Milieu de gamme (250–600 €)

Pour qui ? Ceux qui veulent de bonnes performances sans exploser le budget.

✅ Ce qu’il faut viser :

Processeur : solide (Snapdragon série 6/7, Dimensity…) + 6 à 8 Go de RAM

solide (Snapdragon série 6/7, Dimensity…) + 6 à 8 Go de RAM Écran : AMOLED ou LCD 90–120 Hz, pour plus de confort visuel

AMOLED ou LCD 90–120 Hz, pour plus de confort visuel Appareil photo : principal soigné, plutôt qu’un trio de capteurs gadgets

principal soigné, plutôt qu’un trio de capteurs gadgets Stockage : 128 Go, parfois extensible

128 Go, parfois extensible Batterie : 4500–5000 mAh avec charge rapide 25–33 W

4500–5000 mAh avec charge rapide 25–33 W Design : design et finitions corrects, voire premium (verre, métal)

design et finitions corrects, voire premium (verre, métal) Bonus : 5G, son stéréo, NFC, capteur d’empreintes sous écran

À retenir : parfait pour un usage polyvalent. Performant sans se ruiner.

Où acheter son smartphone au meilleur prix

Le comparateur Les Mobiles

Maintenant que vous avez toutes les cartes en main et que vous savez vers quels types de prix et de modèles vous diriger, il ne reste plus qu'à comparer les offres des marchands. Pour ce faire, vous pouvez utiliser notre comparateur de smartphones !

Il est possible de faire varier les prix, les marques, et même de comparer les différentes spécificités entre deux smartphones.

Neuf ou reconditionné : un bon plan ?

Il est également possible de se tourner vers le reconditionnement. En France, cette pratique est très bien encadrée par différents textes de loi qui soumettent les marchands à des conditions de vente strictes.

✅ Les Plus : Prix réduit

Qualité assurée

Garantie de 2 ans obligatoire ⚠️ Les Moins : Le prix des modèles récents reste parfois élevé comparé aux promos neuves

Comment choisir un smartphone reconditionné

De même que pour le neuf, nous vous proposons de comparer les prix des offres reconditionnées sur notre comparateur dédié !