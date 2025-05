Le saviez-vous ? : Galaxy A, S ou Z... le secret de ces lettres enfin révélé

Plus besoin de présenter Samsung. Que vous ayez un smartphone, une tablette, une TV ou même un aspirateur-balai et une machine à laver (voire tout cela à la fois), il est fort probable qu’au moins l’un de ces appareils soit de marque Samsung ou contienne des composants produits directement ou indirectement par la célèbre firme coréenne.

Leader sur le marché du smartphone Android, Samsung est le numéro un des ventes grâce à un catalogue plutôt complet, allant de l’entrée de gamme aux smartphones les plus puissants du marché, tout en proposant des appareils plus discrets qui misent sur des caractéristiques bien spécifiques.

Parmi tous ces modèles, trois gammes sont particulièrement mises en avant chaque année : les Galaxy A, Galaxy S et Galaxy Z… Et là commencent les ennuis pour quiconque n’est pas habitué aux étymologies et sémantiques parfois hermétiques de l’univers du smartphone.

Mais alors, pourquoi A, pourquoi S et pourquoi Z ?

Nul besoin d’avoir recours à une étude poussée de sémiologie ou de philosophie du langage pour décrypter ce qui se cache derrière cette classification légèrement arbitraire du géant coréen. Ou plutôt, il est assez évident que ces lettres servent à classer plusieurs gammes de prix.

A est pour le milieu de gamme,

S pour le haut de gamme

Z pour les smartphones pliants.

Certes. Mais que veulent dire vraiment ces lettres ?

Eh bien, d'après diverses sources, A voudrait dire Alpha ou affordable, tandis que S serait celui de Super Smart. Z quant à lui n' pas d'explication, mais il semble peu présomptueux de le voir plus comme une lettre utilisé comme Lettre-iconique métaphorique, puisque pour faire simple, la forme graphique de la lettre Z représente parfaitement le côté plié des smartphones auxquels il est associé.

Difficile de trouver une source primaire ou un communiqué officiel de Samsung annonçant une signification formelle pour toutes ces gammes passées ou présentes, mais certaines significations circulent avec une certaine crédibilité.

Notre tableau récapitulatif des gammes passées et présente !

Ces trois gammes sont loin d'êtres les seuls à avoir existés à travers l'histoire de la marque, alors voici un petit récapitulatif regroupant avec la signification du nom de chaque gamme notamment selon le média Todo Android, mais aussi différentes autres sources comme la Communauté Samsung.

Lettre Signification (selon l'article) Positionnement S Super Smart Haut de gamme R Royal Milieu-haut de gamme C Creative Milieu-haut de gamme A Alpha Milieu de gamme E Elevation Milieu de gamme W Wonder Milieu de gamme Y Young Milieu de gamme, ciblant les jeunes Z Zen Haut de gamme pliant J Joy Entrée de gamme M Magical Entrée de gamme Tab Tablet Tablettes