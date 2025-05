Jusqu’à ce soir, le Galaxy S25 combine deux code de réductions pour une grosse baisse de prix

Le Galaxy S25 : un nom qui fait du bruit, et pas seulement au moment de sa sortie. Ce modèle a tout pour rester une référence pendant plusieurs années, y compris lorsqu’il passera par la case reconditionné.

Un smartphone polyvalent, mais surtout performant

Le Galaxy S25 coche toutes les cases du smartphone haut de gamme... et les dépasse. Certes, aujourd’hui, même les milieux de gamme sont dits polyvalents. Mais ici, la promesse n’est pas un simple argument marketing : le S25 fait tout, et il le fait mieux que les autres.

Pour le gaming, il se positionne comme une référence, grâce à sa puce Snapdragon 8 Elite « For Galaxy ». Une puce d’élite (le nom est bien choisi), primée pour sa gestion de l’IA embarquée lors des Global Mobile Awards à Barcelone — où notre équipe était présente.

Côté écran ? On est sur du très haut vol, avec une dalle AMOLED pensé pour atteindre le sommet. Pour le streaming, il est parfait.

Et la photo n’est pas en reste : capteurs optiques et numériques d’exception, IA embarquée capable de retoucher un visage, supprimer un élément du décor et reconstruire l’arrière-plan avec un réalisme bluffant. À ce niveau, ce n’est plus de l’amélioration d’image, c’est de la réécriture.

Sous le capot, le Galaxy S25 intègre un quatuor d’intelligences : Galaxy IA, Gemini Nano, Qualcomm Engine et même Perplexity. Résultat ? Une expérience utilisateur ultra fluide, intuitive, et (presque) télépathique.

Comme ses prédécesseurs, ce modèle coche toutes les cases pour devenir le smartphone de l’année. Et c’est sans doute pour ça qu’il n’y en aura pas pour tout le monde.

Une promotion French Days qui vaut le détour

Actuellement, Samsung propose une double offre irrésistible :

10 € de réduction tous les 100 € avec le code FRENCHDAYS!

tous les 100 € avec le code 150 € remboursés en différé

Soit un minimum de 360 € de remise immédiate, avec la possibilité d’aller plus loin selon la version du modèle choisi. Sans oublier la reprise d’ancien appareil — toutes marques confondues — qui peut faire bondir l’avantage à plusieurs centaines d’euros supplémentaires. Un bon plan pour alléger la facture, tout en se débarrassant d’un smartphone oublié au fond d’un tiroir.

Et pour encore plus de flexibilité, Samsung propose un paiement en jusqu’à 24 fois. Ce serait dommage de passer à côté…