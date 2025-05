Apple prépare un étui batterie pour l'iPhone 17 Air face aux défis d'autonomie

Selon des informations révélées par The Information, le géant de Cupertino développerait actuellement un étui avec batterie intégrée spécifiquement conçu pour ce nouveau modèle ultra-fin.

D'après les tests internes menés par Apple, seulement 60 à 70% des utilisateurs de l'iPhone 17 Air pourraient utiliser leur appareil pendant une journée complète sans avoir à le recharger. Ce chiffre contraste nettement avec les performances des autres modèles d'iPhone, pour lesquels ce taux atteint 80 à 90%. Cette différence s'explique principalement par les contraintes physiques imposées par le design extrêmement fin de l'appareil, qui limiterait la taille de la batterie intégrée.

Pour remédier à ce problème sans compromettre l'esthétique révolutionnaire de l'iPhone 17 Air, Apple aurait donc opté pour une solution externe : un étui batterie, rappelant les Smart Battery Cases proposés jusqu'à la gamme iPhone 11. Après avoir abandonné ce concept au profit du MagSafe Battery Pack pour les iPhone 12 et modèles ultérieurs (désormais discontinué), la firme semble prête à revenir à cette approche pour son modèle le plus fin jamais conçu.

Un compromis entre finesse et autonomie

Avec une épaisseur annoncée de seulement 5,5 millimètres, l'iPhone 17 Air s'annonce comme un véritable exploit d'ingénierie. À titre de comparaison, l'iPhone 16 actuel affiche une épaisseur de 7,8 mm. Cette réduction drastique de plus de 2 mm représente un défi technique considérable, notamment en ce qui concerne l'intégration des composants et de la batterie. Actuellement, le smartphone Tecno Spark Slim (malheureusement non disponible en France) fait 5,75 mm et, à l’heure de l’écriture de ces lignes, on attend le Samsung Galaxy S25 Edge avec ses 5,84 mm de profil.

« L'ajout d'un étui batterie augmentera certes l'épaisseur totale de l'appareil, mais offrira aux utilisateurs la flexibilité de profiter d'un téléphone ultra-fin lorsqu'ils n'ont pas besoin d'une autonomie prolongée, et d'ajouter l'étui uniquement lorsque nécessaire », analyse Jean Dupont, expert en technologies mobiles. "Cette approche modulaire pourrait séduire les consommateurs qui apprécient à la fois le design minimaliste et la praticité au quotidien."

Selon les sources industrielles, Apple serait conscient que ce modèle Air représente un pari risqué. La production de l'iPhone 17 Air ne représenterait d'ailleurs que 10% de la capacité de fabrication totale des iPhone 17, contre 40% pour l'iPhone 17 Pro Max, 25% pour l'iPhone 17 Pro et 25% pour l'iPhone 17 standard. Ces chiffres témoignent d'une certaine prudence de la part du fabricant quant à l'accueil que réservera le public à ce nouveau format.

Un lancement attendu pour septembre 2025

Comme le reste de la gamme iPhone 17, l'iPhone 17 Air devrait être présenté lors de la traditionnelle keynote de septembre. D'après les informations récentes, Apple aurait déjà franchi une étape importante dans le développement de ces nouveaux modèles, avec la validation de la phase d'ingénierie (EVT) pour au moins l'un d'entre eux.

Le prix de cet iPhone 17 Air reste encore inconnu, tout comme celui de l'étui batterie qui l'accompagnera. Néanmoins, compte tenu du positionnement premium habituel d'Apple et des innovations techniques présentes dans ce modèle, on peut s'attendre à un tarif élevé, probablement supérieur à celui de l'iPhone 17 standard mais inférieur aux versions Pro.