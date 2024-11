235 € de réduction ! Pas sûr qu'il est reste demain... Le roi du milieu de gamme est disponible à son plus petit prix grâce à ce code promo !

Le Galaxy A55 5G est disponible pour 299 € sur Cdiscount, au lieu des 499 € proposés par Samsung et le tout avec les codes 25DES299 et HELLO10 qui permettent d’obtenir 35 € de réduction supplémentaire. Toutefois, Samsung n’est pas en reste, car l’enseigne vous permet de son côté d’obtenir le Galaxy A55 pour 399 €.

Une offre intéressante, puisqu’elle vous donne également accès à une montre Galaxy Fit3 offerte.

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principale : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Galaxy A55 5G est un smartphone qui a une solide réputation, et cela, grâce à sa filiation avec les appareils des générations précédentes.

Il est le plus puissant des milieux de gamme de la marque, ce qui lui permet d’offrir de très solides performances à un prix plus bas que nous ne pourrions attendre d’un haut de gamme, mais avec des composants pas si éloignés qui permettent de trouver satisfaction pour tous les profils, que vous soyez un gamer, un fan de streaming vidéo, ou que l’utilisation de votre smartphone soit plus simple.

Retrouvez notre test du Samsung Galaxy A55 !

Le Galaxy A55 5G chez Cdiscount est disponible pour 235 € de réduction

Le Galaxy A55 5G est disponible avec une réduction de 235 €, puisqu’il est disponible pour 299 €, mais en plus avec les codes HELLO10 (pour les nouveaux clients) et le code 25DES299, vous pouvez cumuler 35 € de réduction supplémentaire, ce qui fait 235 € de réduction au total.

En plus de cela, Cdiscount propose également une garantie de 2 ans, la possibilité de faire reprendre un ancien produit pour baisser encore le prix de votre achat, et de payer jusqu’en 20 fois.