Derniers jours pour profiter du forfait Le petit en promotion chez Prixtel !

Vous êtes à la recherche d'un bon plan pour votre nouveau forfait, mais vous ne savez pas quoi choisir parmi toutes les offres et les promotions ? Laissez-vous tenter par le forfait mobile Le petit en promotion jusqu'à mardi prochain ! Neutre en CO2, sans engagement, flexible avec de 40Go à 60Go à partir de 4,99€, de quoi satisfaire de nombreux critères !Nous vous le présentons en détail dans cet article.

Prixtel : son forfait neutre en CO2, flexible et en promotion

L'opérateur Prixtel s'est inscrit depuis un certain temps déjà dans une dynamique écoresponsable lui permettant de mettre à la disposition des utilisateurs des forfaits neutres en CO2 ! En effet, il met en œuvre des actions dont le but est de compenser les émissions de dioxyde de carbone (CO2) dues à l'utilisation des forfaits mobiles. Pour ce faire, il participe à la reforestation du territoire français et à la plantation de milliers d'arbres, principalement dans les départements du Maine-et-Loire et du Loir-et-Cher. Son objectif est plus qu'ambitieux : compenser, d'ici 2050, 100% des émissions de CO2 ! Son idée est simple, plus les utilisateurs souscrivent à ses forfaits neutres en CO2, plus il augmentera l'ampleur de ses actions !

Au-delà de ses engagements environnementaux, l'opérateur s'attelle à proposer des forfaits flexibles. En effet, parce qu'il n'est pas toujours évident de mesurer ses besoins en data, Prixtel offre des forfaits constitués chacun de trois paliers data, avec des tarifs associés, afin de payer le prix le plus juste possible. Vous pouvez ainsi varier d'un mois à l'autre votre consommation internet en tenant compte de vos besoins et de vos envies !

Le forfait qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui est le forfait Le petit qui fournitde 40Go à 60Go à partir de 4,99€ par mois ! Vous avez bien lu, ce forfait bénéficie d'une promotion jusqu'à ce mardi 22 février inclus. Ainsi, si vous souscrivez à cette offre, vous profiterezde 5€ de réduction mensuelle sur l'ensemble des paliers data la première année d'abonnement ! Pour rappel, la promotion est valable au cours des 12 premiers mois suivant votre souscription, quelle que soit votre consommation data d'un mois sur l'autre.

Les garanties du forfait Le petit

Avec le forfait Le petit, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 60Go depuis la France métropolitaine. Plus précisément, ce dernier se présente comme suit :

jusqu'à 40Go : 4,99€ par mois pendant 1 an puis 9,99€

pendant 1 an puis 9,99€ de 40Go à 50Go : 7,99€ par mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 50Go à 60Go : 9,99€ par mois pendant 1 an puis 14,99€

Lorsque vous voyagez à travers les pays de l'Union européenne ainsi que dans les départements d'outre-mer, votre forfait Le petit vous accompagne en vous fournissant 10Go ! Notez que l'usage de ceux-ci sera décompté de votre enveloppe data globale.

Du côté des communications, l'opérateur vous donne l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter depuis la France métropolitaine, les départements d'outre-mer et plus largement depuis l'Union européenne. Sachez que l'illimité n'est pas prévu pour les communications émises depuis la Métropole en direction des DOM. Ces dernières feront en effet l'objet d'une facturation supplémentaire.

Enfin, le forfait Le petit est sans engagement. Vous aurez ainsi la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.