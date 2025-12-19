Un smartphone sous le sapin pour votre ados ? Voici les modèles Android à privilégier en 2025

D’un point de vue esthétique, les trois smartphones adoptent une identité bien distincte, reflet des choix de leurs fabricants respectifs. Le Samsung Galaxy A56 5G suit la continuité du design épuré de la gamme Galaxy, avec un dos sobre où les capteurs photo sont intégrés individuellement, sans module proéminent, alignés verticalement dans le coin supérieur gauche. Son châssis présente des tranches plates, dans l’air du temps, et une finition soignée. Il est proposé en plusieurs coloris discrets, notamment noir, bleu clair, argent et vert.

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, de son côté, se distingue par un bloc photo rectangulaire plus massif, regroupant l’ensemble des capteurs, ce qui lui confère une allure plus technologique. Ses bords sont légèrement arrondis, améliorant la prise en main, et il se décline en noir, violet, bleu et vert.

Quant au Samsung Galaxy A17 5G, il adopte une approche plus simple, avec un dos en plastique et un module photo vertical minimaliste, également composé de capteurs séparés. Il est proposé en noir, gris et bleu.

En termes de dimensions, le Redmi Note 14 Pro 5G est le plus grand, tandis que le Galaxy A17 5G est le plus compact. Le modèle Xiaomi est aussi le plus lourd, alors que le Galaxy A17 5G se révèle le plus léger. Enfin, en matière de résistance, le Galaxy A56 5G est particulièrement intéressant puisqu’il est certifié IP67 donc totalement protégé contre la poussière et l’immersion sous l’eau. Le Redmi Note 14 Pro 5G et le Galaxy A17 5G bénéficient d’une certification IP54, offrant une protection partielle à savoir uniquement contre les projections d’eau.

Lequel est le plus puissant et quelles configurations pour les photos ?

Sur le plan des performances, les écarts entre ces trois smartphones sont significatifs. Ainsi, le Samsung Galaxy A56 5G est animé par le processeur Exynos 1480, une puce associée à 8 Go de mémoire vive et à un stockage interne de 128 ou 256 Go. Cette configuration assure une bonne réactivité pour le multitâche, les applications sociales et les jeux courants.

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G repose quant à lui sur un processeur MediaTek Dimensity 7200, couplé à 8 ou 12 Go de mémoire vive selon les versions, et à un stockage interne pouvant atteindre 512 Go. Il se positionne ainsi comme le plus performant du trio, notamment pour les usages intensifs.

À l’inverse, le Samsung Galaxy A17 5G embarque un processeur MediaTek Dimensity 6100+, accompagné de 4 ou 6 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage interne, extensible par carte microSD, ce qui représente un avantage tangible.

En termes de puissance brute, le Redmi Note 14 Pro 5G arrive en tête, suivi du Galaxy A56 5G, tandis que le Galaxy A17 5G se destine clairement à des usages plus basiques.

La photographie est aujourd’hui un critère important pour un adolescent, habitué à capturer et partager des images tout le temps et dans n’importe quelle situation. Il convient donc de l’équiper convenablement. Remarquez que le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G se démarque nettement grâce à son capteur principal de 200 mégapixels, destiné à la photographie haute définition, accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Le capteur frontal de 16 mégapixels assure des selfies détaillés.

Le Samsung Galaxy A56 5G adopte une approche plus équilibrée, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels, complétés par un capteur frontal de 32 mégapixels, particulièrement adapté aux appels vidéo et aux autoportraits.

Enfin, le Galaxy A17 5G, plus modeste, se contente d’un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné de capteurs secondaires plus basiques, et d’un capteur selfie de 13 mégapixels. En pratique, le Redmi Note 14 Pro 5G permet d’obtenir les images les plus détaillées, suivi par le Galaxy A56 5G, tandis que le Galaxy A17 5G se limite à un usage occasionnel.

Quel est le meilleur écran et quelle connectivité ?

En matière d’affichage, les différences sont tout aussi marquées et participent fortement à l’expérience utilisateur. Le Samsung Galaxy A56 5G est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,6 pouces, affichant une définition Full HD+, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale intéressante permettant de se servir du mobile en extérieur sans trop de problème. L’écran est plat et offre un excellent confort visuel pour la vidéo et les réseaux sociaux.

De son côté, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G va encore plus loin avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces, également en Full HD+, mais capable d’atteindre une luminosité supérieure, tout en conservant une fréquence de 120 Hz. Cette configuration le rend particulièrement lisible en extérieur.

En revanche, le Samsung Galaxy A17 5G se contente d’un écran LCD de 6,5 pouces, avec une définition HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, suffisante pour un usage quotidien mais moins flatteuse. Ainsi, en termes de qualité globale d’écran, le Redmi Note 14 Pro 5G s’impose, suivi de près par le Galaxy A56 5G, tandis que le Galaxy A17 5G ferme logiquement la marche.

Côté connectivité, les trois smartphones sont compatibles 5G, un point devenu incontournable en 2025. Le Galaxy A56 5G et le Redmi Note 14 Pro 5G prennent en charge le Wi-Fi 6, offrant de meilleurs débits et une stabilité accrue, tandis que le Galaxy A17 5G se limite au Wi-Fi 5.

Aucun des trois modèles ne propose de prise audio jack, obligeant à recourir à des écouteurs sans fil ou à un adaptateur. En revanche, le Redmi Note 14 Pro 5G intègre un émetteur infrarouge, pratique pour contrôler des appareils domestiques, ce qui peut être très pratique. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran pour le Galaxy A56 5G et le Redmi Note 14 Pro 5G, tandis qu’il est placé sur le bouton de mise en veille au niveau du profil droit, pour le Galaxy A17 5G.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie est particulièrement pour un adolescent dont le smartphone accompagne l’ensemble de la journée, voire plus. Le Samsung Galaxy A56 5G embarque une batterie de 5000 mAh, capable d’assurer une journée et demie d’utilisation classique, selon les usages. Il supporte une recharge filaire de 25 watts, sans recharge sans fil.

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G dispose d’une batterie légèrement plus généreuse, de 5100 mAh, et se distingue surtout par sa recharge rapide de 67 watts, permettant de récupérer une large autonomie en peu de temps, ce qui représente un atout notable. En revanche, la recharge sans fil n’est pas de la partie. Le Samsung Galaxy A17 5G intègre également une batterie de 5000 mAh, suffisante pour une utilisation modérée, avec une recharge limitée à 15 watts.

En définitive, notez que le Redmi Note 14 Pro 5G semble offrir le meilleur équilibre entre autonomie et rapidité de recharge, même si, comme toujours, ces performances varient sensiblement en fonction des usages réels.

