Test du realme GT 8 Pro : la performance sans compromis, audace et autonomie géante

Fiche technique

Écran AMOLED 6,78 pouces, 144 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5

12 ou 16 Go de mémoire vive (extensibles)

256, 512 Go ou 1 To d’espace de stockage interne (non extensible)

Triple capteur photo dorsal : 50 + 50 + 200 mégapixels

Capteur photo frontal : 32 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 7000 mAh, charge filaire 120 W, sans fil 50 W

Étanchéité : IP68/69

Système : Android 15 avec surcouche realme UI 6.0

Design

Le successeur du GT 7 Pro est particulièrement étonnant sur plusieurs points. La première surprise concernant le GT 8 Pro de realme vient du design. En effet, ce modèle s'écarte volontairement des codes aseptisés du segment premium pour affirmer un style aussi affirmé qu’écoresponsable. Sur certaines versions, son dos adopte un matériau innovant nommé « Paper 2.0 » ; il s’agit d’un cuir recyclé à texture papier, avec un toucher doux et naturel jamais vu sur un smartphone. Chaque pièce présente une texture légèrement différente, faisant de chaque exemplaire un modèle véritablement unique.

Le processus de fabrication utilise la gravure photonique Nano-Engraving à 0,02 mm de précision, garantissant des finitions nettes sans émissions résiduelles, conformément à une démarche environnementale rare dans l’industrie mobile. Cette innovation s'accompagne d’alternatives plus classiques en verre AG dépoli, mais toujours avec un châssis métallique mat pour une rigidité exemplaire. Ainsi, nous avons pu tester une autre version, plus conventionnelle au dos, mais qui ne laisse aucune trace de doigt et s’avère extrêmement douce et agréable au toucher.

L’autre caractéristique particulièrement novatrice sur cet appareil, c’est son module photo. En effet, pour ce dernier, realme propose trois styles interchangeables (carré, rond, ou design « robot »), de quoi personnaliser son appareil selon ses envies. Par défaut, le smartphone est équipé du module rond mais, la marque commercialise un autre module carré que l’on peut fixer à la place du rond (avec une coque de protection adaptée). Pour cela, la marque fournit un petit tournevis (dans la boîte d’origine du mobile). Pas besoin d’être un grand bricoleur pour interchanger les deux modules.

Sinon, concernant la dimension purement colorimétrique de l’appareil, realme propose des nuances de couleurs qui sont profondes (blanc délicat (lisse), bleu intense, vert menthe, ou une édition spéciale Aston Martin), et chaque modèle bénéficie d’effets anti-traces ou irisés pour magnifier l’ensemble, comme évoqué un peu plus haut.

En main, le GT 8 Pro confirme une prise en main solide et rassurante grâce à ses 214 ou 218 g, selon la version choisie, mais n’apparaît pas lourd pour autant. L’appareil paraît plus fin que son chiffre ne le laisse croire (8,2 mm). Ses profils font penser à ceux des Samsung Galaxy S25, par exemple.

Face à la concurrence (Galaxy S25 Ultra, iPhone 17 Pro Max, Xiaomi 15 Ultra), le GT 8 Pro mise davantage sur l’originalité de ses finitions alors que les autres restent sur leur duo verre/métal/alu poli traditionnel.

Le smartphone est certifié IP69/IP68, gage de robustesse remarquable et protection ultime pour résister à la poussière, à la pluie, à la haute pression et bien entendu aux éclaboussures. Le lecteur d’empreintes sous l’écran, 3D à ultrasons, est particulièrement rapide et positionné à bonne hauteur (environ 4 cm par rapport au bord inférieur), garantissant un déverrouillage quasi instantané et un placement du pouce vraiment naturel. Il rivalise, voire surpasse, ceux de la concurrence directe tant par sa réactivité que par sa fiabilité d’utilisation. En outre, il reconnaît le doigt même humide, ce qui reste rare.

Côté audio, realme promet un son stéréo équilibré grâce à ses haut-parleurs repensés et un moteur linéaire X-axis performant pour le retour haptique. À l’usage, le téléphone délivre des graves profonds, des aigus précis, et ne distord pas à haut volume. L’absence de connecteur jack sera notée, mais se fait oublier vu la qualité du Bluetooth 5.4 pour l’audio sans fil. Notez la présence, sur le profil supérieur, d’un émetteur infrarouge pour transformer le smartphone en une télécommande universelle, via l’application idoine. Le tiroir à cartes SIM peut accueillir deux modèles simultanément. L’appareil reste toutefois compatible Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC et prend en charge l’e-SIM.

Écran

Ce qui saute aux yeux dès l’allumage du realme GT 8 Pro, c’est indéniablement cet écran AMOLED plat BOE Q10+ de 6,78 pouces. La dalle s’étale du bord à bord et affiche un ratio 20:9, une densité de 508 ppi et une définition 2K (1440 x 3136 pixels) qui laisse rêveur, aussi bien pour les vidéos que les jeux vidéo.

La fréquence de rafraîchissement de 144 Hz rend la navigation d’une fluidité exemplaire, avec une gestion LTPO pour ajuster dynamiquement de 1 Hz à 144 Hz selon le contenu affiché, maximisant l’autonomie lorsque c’est utile et la réactivité quand il le faut. La luminosité atteint jusqu’à 7000 cd/m² en pic, selon la marque, un chiffre jamais atteint sur smartphone, ce qui offre une lisibilité absolue même en plein soleil, surpassant sans forcer les références chez Samsung, Apple ou Honor.

Il bénéficie d’une calibration des couleurs matérielle avancée, couvrant l’intégralité des espaces colorimétriques, ainsi qu’une protection oculaire ajustable (technologie de polarisation triple couche pour réduire la fatigue visuelle lors d’une utilisation prolongée). Les utilisateurs peuvent paramétrer la température des couleurs, la prise en charge des formats HDR Dolby Vision et HDR10+ sont vraiment un plus, et le mode nuit est bien entendu d’actualité.

À l’usage, les images profitent d’un contraste quasi infini, de noirs profonds, de couleurs saisissantes et d’une excellente lisibilité sur tous types de contenus, du streaming 4K à la retouche photo pointue. Par rapport à ses concurrents directs, le GT 8 Pro devance la majorité par sa luminosité, même s’il reste légèrement derrière pour la gestion anti-reflet de l’iPhone 17 Pro Max ou mieux, du Samsung Galaxy s25 Ultra.

En somme, cet écran est une réussite majeure, au sommet de ce que peut proposer le marché Android en 2025.

Système et applications

Le realme GT 8 Pro tourne sous Android 15, habillé de la nouvelle surcouche realme UI 6.0. L’interface privilégie la simplicité et la personnalisation, tout en mettant l’accent sur l’intégration de fonctionnalités intelligentes. On profite de 5 ans de mises à jour majeures Android et sécurité, une promesse rassurante désormais standard parmi les flagships, mais toutefois en deçà des 7 ans d’un Pixel ou d’un Galaxy Ultra. Cette politique permet de garantir une durée de vie appréciable à l’appareil.

Au démarrage, la surcouche reste légère : une quinzaine d’applications realme (gestionnaire, outils appareil photo, météo, galerie) et quelques applications partenaires préinstallées, toutes désinstallables excepté les services Google. Parmi les applications préinstallées, il y a AI Studio, App Market, Facebook, Instagram, Netflix, Temu et TikTok. L’espace occupé par le système et les applications est d’un peu moins de 42 Go sur les 512 Go théoriquement disponibles sur notre modèle de test.

Un mode réparation est disponible permettant de cacher le contenu de votre smartphone aux réparateurs.

En pratique, la fluidité rivalise sans problème avec celle des meilleurs smartphones, que ce soit dans la navigation multitâche, l’ouverture d’applications ou la gestion du gaming avancé. Les widgets interactifs et la personnalisation des raccourcis sont particulièrement appréciables.

L’accent est mis sur les fonctions d’intelligence artificielle, issues du partenariat Ricoh et embarquant des options de retouche photo ultra-pointues (filtres GR Classics, mode Snap, détection scène IA). Un assistant vocal revisité s’intègre directement dans le menu principal.

Sinon, un menu baptisé NEXT AI regroupe les autres fonctionnalités : planificateur IA (appui deux fois à l’arrière du mobile pour voir les événements et les choses à faire depuis votre écran), Résumé des notifications IA (permet de générer des résumés des notifications), Traduction IA, AI VoiceScribe (permet d’enregistrer, de résumer et de traduire) ou encore Boucle intelligente IA (pour, d’un glissement, accéder aux services inter-applications).

Enfin, l’organisation des paramètres (connectivité, économies d’énergie, personnalisation de la barre d’état, contrôle parental…) se révèle logique, exhaustive et conviviale. La version 6.0 de realme UI affine l’expérience globale sans se perdre dans les menus.

Performances

Animé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 conçu en 3 nm, le GT 8 Pro place la barre haute, notamment quand il s’appuie sur 16 Go de RAM LPDDR5X et sur la mémoire UFS 4.1 la plus rapide de sa génération. Notez qu’il est possible d’ajouter encore 12 Go de RAM virtuelle. Il n’existe aucune possibilité d’extension microSD mais cela ne se fait pas ressentir vu les capacités internes proposées.

En usage quotidien, la sensation de vitesse est vraiment constante : lancement instantané des applications, multitâche ultra-rapide, navigation web sans latence, même sur les sites les plus lourds. Côté benchmarks, il trône au-dessus de la plupart des Android, tout juste talonné par quelques références chinoises récentes, et se place au coude-à-coude avec l’iPhone 16 Pro Max sur le plan de la réactivité pure, un vrai exploit pour un modèle Android.

L’expérience en jeu vidéo est tout simplement remarquable : tous les titres, même les plus exigeants (Genshin Impact, Fortnite, Call of Duty Mobile en mode 120 Hz) tournent avec les options graphiques au maximum sans la moindre chute de frame. La gestion thermique s’est révélée plutôt efficace lors du test, avec une température maîtrisée grâce au grand système de chambre à vapeur dédié.

Le coprocesseur d’affichage R1 optimise encore la réactivité de l’écran, privilégie la fluidité dans les jeux et permet même un mode 90 fps constant sur tous les titres compatibles. En face, seuls les Galaxy S25 Ultra et Xiaomi 15 Ultra peuvent affirmer offrir une expérience aussi musclée, et le GT 8 Pro rivalise à tous les niveaux.

Multimédia

La partie photo du realme GT 8 Pro fait parler d’elle, fruit d’un partenariat d’envergure avec Ricoh Imaging. Son nouveau module principal Ricoh GR de 50 mégapixels stabilisé optiquement bénéficie d’une lentille spéciale antireflet et d’une ouverture f/1.8, optimisée pour une grande quantité de lumière. Les images délivrées affichent ainsi une clarté maximale, un rendu naturel et une gestion des contre-jours rarement atteinte par la concurrence dans cette gamme de prix.

Le téléphone propose aussi un capteur téléobjectif périscope de 200 mégapixels (zoom optique x3) aussi stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 50 mégapixels, ce qui lui offre une polyvalence rarement vue. Parmi les nombreuses nouveautés, nous l’avons vu un peu plus haut, le module photo modulaire (3 styles différents) permet de personnaliser la partie dorsale selon ses préférences, mais le plus marquant reste la capacité de personnaliser le rendu image via cinq filtres exclusifs Ricoh GR Classics (Standard, Film Positif, Film Négatif, Monotone et Contraste élevé Noir & Blanc) et un mode Snap rapide.

Côté application photo, l’interface est très claire et réactive. Les principaux modes (Paysage IA, Vidéo, Photo, Ricoh GR et Portrait) sont proposés en accès rapide. Sinon, le menu Plus permet également d’accéder à d’autres modes : Nuit, Pro, Haute résolution, Pano(ramique), Nourriture, Vidéo Pro, Ralenti, Time-lapse, Pose Longue, Vidéo double vue, Sous-marin, Scanner de texte, Scanner de document, Mode étoilé et Inclinaison. Il ne manque rien. On salue, notamment en vidéo, le support de la 8K à 30 fps, de la 4K 120 fps avec Dolby Vision, et des profils log 10 bits pour la colorimétrie avancée.

En photographie, le GT 8 Pro impressionne vraiment par la fidélité des couleurs, la grande netteté même en périphérie d’image, et la gestion logicielle musclée, mais discrète, du bruit en basse lumière. Le mode nuit délivre des clichés nets, détaillés, sans compromis sur la dynamique et rivalise avec les meilleurs, y compris Google et Samsung. Notez la possibilité de monter jusqu'à 120x pour le zoom avec des résultats assez bluffants.

Avec le mode Ricoh GR, on peut obtenir certains effets, très agréables.

Le zoom est assez exceptionnel, gardant tous les détails. Même si les résultats sont plus contrastés qu'avec le Google Pixel 10 Pro XL, on apprécie le niveau offert par ce smartphone dans ce domaine.

En matière de vidéo, l’ensemble est à la hauteur avec une capture très stable, une restitution fidèle de l’ambiance sonore, et une gestion de la mise au point rapide et précise. Seul le zoom maximal montre ici quelques limites, mais rien de rédhibitoire au quotidien.

Autonomie

Le realme GT 8 Pro embarque une batterie de 7000 mAh, la plus grosse capacité observée sur un flagship Android premium en cette fin d’année 2025. En usage intensif (vidéo, jeu, appels, photo), il tient aisément une journée et demie. Si vous êtes plus modérés, vous atteindrez deux jours sans difficulté.

Parmi ses points les plus marquants, on trouve une charge filaire 120 W et une charge sans fil 50 W, permettant de recharger complètement la batterie en moins de 25 minutes sur secteur, ou une grosse moitié en seulement 10 minutes. La recharge sans fil est très pratique à l’usage, tout comme la possibilité de faire du partage d’énergie inversé (charge d’accessoires).

Comparée à la concurrence (Xiaomi 15 Ultra et S25 Ultra en tête), l’autonomie brute du GT 8 Pro tient tête à toutes les références, s’imposant même comme le modèle le plus endurant dans la catégorie des flagships.

Le contenu de la boîte

Le smartphone realme GT 8 Pro est livré avec un câble USB-A vers USB-C, une coque de protection adaptée au module photo circulaire, un tournevis « torx » et un outil pour l’extraction du tiroir à carte SIM.

Notre avis

Après plus d’une semaine de test, le realme GT 8 Pro nous a réellement convaincus sur la quasi-totalité des aspects, affichant une montée en puissance impressionnante de la marque sur le haut de gamme. Son design audacieux se démarque, tant par son originalité que par ses qualités tactiles et écologiques. Nous avons aussi beaucoup apprécié le fait de pouvoir changer l’apparence du module photo.

L’écran, record de luminosité, transforme l’expérience multimédia, tandis que la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 pousse la performance Android vers de nouveaux sommets. La partie photo, boostée par le partenariat avec Ricoh, offre une polyvalence, une fidélité colorimétrique et une créativité de très haut niveau, notamment grâce aux filtres et aux modes exclusifs. Grâce à une autonomie de championne et une expérience utilisateur fluide, le GT 8 Pro justifie son tarif. Ce modèle rivalise sans rougir avec les Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra ou Honor Magic7 Pro, et offre une alternative sérieuse pour qui veut sortir des sentiers battus tout en bénéficiant des meilleures technologies actuelles, notamment sur photo, autonomie et recharge.

