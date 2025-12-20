Les smartphones premium qui (vraiment) valent l’effort

Le design de ces trois smartphones haut de gamme reflète les partis pris esthétiques et ergonomiques propres à chaque constructeur, avec des différences notables dans l’organisation des capteurs photo et la silhouette générale. Ainsi, notez que le Samsung Galaxy S25 Ultra adopte une allure plutôt musclée avec un bloc photo arrière généreux intégrant quatre capteurs distincts, incrusté dans un châssis en titane aux bords légèrement arrondis. Sa certification IP68 lui assure une excellente résistance à l’eau et à la poussière, ce qui n’est pas un détail pour un usage au quotidien.

L’iPhone 17 Pro, à l’inverse, mise sur la sobriété caractéristique d’Apple, avec un îlot photo vertical aux coins supérieurs, où trois objectifs sont alignés proprement dans un module transparent. Le design allie aluminium et verre avec des profils plats, ce qui souligne sa finition haut de gamme et contribue à une prise en main rassurante. Lui aussi bénéficie d’une certification IP68.

Enfin, le Google Pixel 10 Pro XL se démarque par un module photo qui court presque sur toute la largeur du dos, intégrant trois capteurs alignés horizontalement dans une large pilule, protégé par un boîtier en verre Gorilla Glass Victus 2 et métal, légèrement incurvé sur les tranches pour un confort optimal. Comme ses concurrents du jour, il affiche une certification IP68, attestant d’une résistance à l’eau et à la poussière comparable. En termes de dimensions, le Galaxy S25 Ultra et l’iPhone 17 Pro se situent autour de 6,9 pouces d’écran, tandis que le Pixel 10 Pro XL est légèrement plus compact dans un format de 6,8 pouces.

Sur la balance, le Pixel 10 Pro XL est le plus lourd des trois, tandis que le Galaxy S25 Ultra est le plus léger, ce qui peut jouer sur l’ergonomie au quotidien.

Quel est le meilleur écran et lequel est le plus puissant ?

Les écrans de ces trois modèles incarnent aussi l’excellence du marché premium en 2025. Le Galaxy S25 Ultra et l’iPhone 17 Pro misent tous deux sur des dalles de 6,9 pouces à taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, avec une définition QHD+ offrant un confort visuel superbe pour les films et les jeux. Le S25 Ultra utilise une technologie Dynamic AMOLED 2X capable d’atteindre des niveaux de luminosité extrêmes, jusqu’à près de 2600 cd/m², ce qui améliore la lisibilité en plein soleil. Notez aussi que c’est le seul mobile à intégrer un traitement anti-reflet qui s’avère extrêmement performant.

L’iPhone 17 Pro, quant à lui, répond avec un écran Super Retina XDR OLED d’une luminosité maximale équivalente, garantissant des contrastes profonds et une colorimétrie raffinée.

Le Pixel 10 Pro XL, pour sa part, dispose d’une dalle Super Actua OLED de 6,8 pouces, également en 120 Hz, souvent saluée pour sa fidélité des couleurs et sa luminosité très élevée, parfois supérieure à celle de ses concurrents.

Sur le plan purement visuel, ces trois écrans figurent clairement parmi les meilleurs du marché, objectivement, nous plaçons cependant le Pixel 10 Pro XL légèrement en tête, suivi de près par le S25 Ultra puis l’iPhone 17 Pro. Rassurez-vous, sur l’affichage, aucun n’est décevant.

Sous le capot, ces smartphones révèlent des architectures matérielles vraiment à la pointe, destinées à satisfaire les usages les plus exigeants. Le iPhone 17 Pro est donc animé par la puce Apple A19 Pro, une plateforme développée spécifiquement par Apple, associée à une mémoire vive généreuse et à des capacités de stockage interne élevées jusqu’à 1 téraoctet, selon les configurations choisies.

Cette puce, héritière des séries précédentes, marque une optimisation logicielle poussée et une gestion thermique qui favorise la fluidité, notamment en traitement de tâches complexes ou dans les jeux 3D intensifs.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra, de son côté, repose sur le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, couplé à 12 Go de mémoire vive et des options de stockage allant jusqu’à 1 téraoctet, sans possibilité d’extension via microSD, ce qui est désormais courant dans le segment premium.

Enfin, le Google Pixel 10 Pro XL intègre une puce Google Tensor G5, accompagnée d’une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go et de stockage interne comparable à ses rivaux. Cette configuration met l’accent sur l’intelligence artificielle et les traitements photo/vidéo avancés.

En termes de puissance brute, l’A19 Pro de l’iPhone 17 Pro demeure une référence en matière d’optimisation logicielle, suivi de près par la puce Snapdragon du Galaxy S25 Ultra, tandis que le Tensor G5 place le Pixel 10 Pro XL en tête pour les tâches assistées par intelligence artificielle et le multitâche intensif.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie est un champ dans lequel ces smartphones premium montrent des compétences exceptionnelles. Là encore, aucun n’est déceptif. Côté configuration, le Galaxy S25 Ultra arbore un système de quatre caméras à l’arrière, avec un capteur principal de 200 mégapixels destiné à capturer des images d’une grande richesse de détails, épaulé par des modules ultra grand-angle, téléobjectif et périscopique, ce dernier permettant des zooms optiques puissants. Cette configuration se prête aussi bien aux paysages qu’aux portraits et scènes éloignées.

En face, l’iPhone 17 Pro adopte trois capteurs de 48 mégapixels chacun, couvrant grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif, soutenus par des algorithmes puissants de traitement d’image et ProRes pour la vidéo, ce qui en fait un choix solide pour les créateurs de contenu.

Enfin, le Pixel 10 Pro XL mise sur trois capteurs de 50 et 48 mégapixels, avec un accent particulier sur la photographie computationnelle assistée par intelligence artificielle, favorisant la netteté et le rendu des couleurs dans une grande variété de conditions. Pour les selfies, Apple propose un capteur frontal d’environ 18 mégapixels, tandis que Samsung et Google misent sur des capteurs d’environ 12 mégapixels chacun, tous équipés de technologies avancées de stabilisation et de reconnaissance de scène.

Concernant la connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G, ainsi que les normes Wi-Fi les plus récentes pour des débits élevés. Le Galaxy S25 Ultra et l’iPhone 17 Pro embarquent le Wi-Fi 7, ce qui garantit une connectivité sans fil plus rapide et plus stable dans les environnements compatibles, tandis que le Pixel 10 Pro XL n’est pas en reste avec le Wi-Fi 6E, suffisante pour la grande majorité des usages.

Les lecteurs d’empreintes digitales sont intégrés sous l’écran pour le Galaxy S25 Ultra et le Pixel 10 Pro XL, tandis que l’iPhone 17 Pro s’appuie plutôt sur la reconnaissance faciale avancée pour le déverrouillage.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie et les capacités de recharge sont essentielles pour un usage intensif, qu’il s’agisse de navigation, de streaming ou de jeu. Le Samsung Galaxy S25 Ultra est doté d’une batterie d’environ 5000 mAh, capable d’assurer une journée d’usage soutenu, prise en charge par une recharge rapide filaire à 45 watts et une recharge sans fil à 15 watts. L’iPhone 17 Pro n’est pas à la traîne avec une capacité de batterie comparable optimisée par iOS pour une gestion énergétique efficace, avec des recharges rapides filaires et sans fil MagSafe, bien adaptées à l’écosystème Apple.

Enfin, le Pixel 10 Pro XL offre une batterie légèrement généreuse, autour de 5200 mAh, avec recharge rapide filaire et support du Qi2 pour la recharge sans fil, ce qui confère une flexibilité appréciable. En pratique, tous trois assurent une autonomie suffisante pour une journée complète d’utilisation exigeante, mais leur efficacité réelle dépendra de l’usage — streaming vidéo, jeux ou photographie intensive.

Sur le plan de la recharge, si l’accent est mis sur la commodité, le Pixel 10 Pro XL et l’iPhone 17 Pro se distinguent légèrement grâce à des vitesses de recharge sans fil et des standards plus récents, tandis que le Galaxy S25 Ultra reste polyvalent grâce à sa prise en charge solide de la recharge filaire rapide.

Dans l’ensemble, ces trois smartphones premium représentent des choix particulièrement intéressants en 2025, chacun avec ses atouts distincts : une plateforme logicielle parfaitement intégrée chez Apple, une puissance brute et une polyvalence photo marquées chez Samsung, ou encore une approche IA et photo sophistiquée chez Google. Le choix final dépendra avant tout de vos priorités, qu’il s’agisse de photographie, d’écosystème logiciel ou d’expérience multimédia.