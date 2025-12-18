Smartphones photo à offrir : les plus performants pour capturer les fêtes

Le design des smartphones sélectionnés montre clairement l’identité de chaque constructeur, tout en mettant en avant l’importance accordée à la photographie. Ainsi, pour commencer, le Google Pixel 10 Pro propose une approche sobre et immédiatement reconnaissable, avec une coque aux lignes épurées et des profils plats qui renforcent la sensation de solidité en main. À l’arrière, les capteurs photo sont intégrés dans une barre horizontale traversant le dos de l’appareil, une signature visuelle propre à la gamme Pixel, qui permet une répartition homogène des éléments sans créer de surépaisseur excessive. Ce modèle est proposé en plusieurs coloris sobres et élégants, tels que le noir volcanique, le blanc porcelaine et un vert plus discret, conformément aux indications de design communiquées par le constructeur.

L’iPhone 17 adopte, quant à lui, un style plus minimaliste encore, avec un châssis aux arêtes légèrement arrondies et un dos parfaitement plat. Les capteurs photo sont regroupés dans un module discret positionné dans un angle, avec une intégration particulièrement soignée, fidèle à la tradition d’Apple. Il est décliné en plusieurs teintes, allant du noir profond au blanc argenté, en passant par des coloris plus doux comme le bleu clair ou le rose pâle.

De son côté, le Xiaomi 15 Ultra affiche une esthétique nettement plus démonstrative, marquée par un large module photo circulaire occupant une place centrale à l’arrière, soulignant clairement son orientation photographique. Ses profils sont légèrement arrondis pour améliorer la prise en main, et il est disponible en noir, en blanc et dans une version plus distinctive inspirée de l’univers de la photographie.

En termes de gabarit, le Pixel 10 Pro se révèle être le plus compact, tandis que le Xiaomi 15 Ultra est à la fois le plus grand et le plus lourd, ce qui est la conséquence logique de son écran imposant et de son système photo élaboré. L’iPhone 17 se place entre les deux et s’avère être le plus léger du trio du jour. Enfin, notez que les trois modèles bénéficient d’une certification IP68, garantissant une résistance élevée à l’eau et à la poussière, un atout non négligeable pour une utilisation quotidienne sans crainte.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, ces trois smartphones incarnent le sommet de ce que propose actuellement le marché. Le Google Pixel 10 Pro est ainsi animé par le processeur Tensor G5, développé par Google, une puce conçue pour exceller dans les tâches liées à l’intelligence artificielle et à la photographie computationnelle. Il est associé à une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go et à des capacités de stockage interne allant jusqu’à 1 To, sans possibilité d’extension par carte microSD. L’iPhone 17 repose sur la puce Apple A19, fruit du savoir-faire de la marque en matière de conception de processeurs. Cette dernière est épaulée par 8 Go de mémoire vive et par des options de stockage interne de 256 ou 512 Go, là encore sans extension possible.

Le Xiaomi 15 Ultra mise sur le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, reconnu pour sa puissance brute et son efficacité énergétique, accompagné de 16 Go de RAM et de capacités de stockage allant jusqu’à un téraoctet, sans lecteur de carte microSD. En termes de hiérarchie des performances, le Xiaomi 15 Ultra se place en tête grâce à la puissance de sa plateforme Snapdragon et à sa généreuse configuration mémoire.

Le Google Pixel 10 Pro arrive ensuite, privilégiant un équilibre entre performances et traitements intelligents, tandis que l’iPhone 17, bien que légèrement en retrait sur le plan purement matériel, compense par une optimisation logicielle extrêmement poussée.

Concernant l’affichage, les trois modèles proposent des écrans de très haut niveau. Le Pixel 10 Pro dispose d’une dalle LTPO OLED de 6,3 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité élevée. L’iPhone 17 est équipé d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces, également compatible avec une fréquence de 120 Hz, offrant une restitution des couleurs très fidèle.

Le Xiaomi 15 Ultra propose la plus grande dalle du comparatif, un écran AMOLED de 6,73 pouces, 120 Hz, extrêmement lumineux. En matière de qualité globale, le Xiaomi se distingue par la taille et la luminosité, suivi de près par l’iPhone pour la précision de l’affichage, puis par le Pixel, plus compact mais très équilibré.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue le cœur de ce comparatif, et chaque constructeur adopte une approche bien distincte. Le Google Pixel 10 Pro intègre un triple module photo composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels, destiné aux zooms optiques de longue portée. À l’avant, un capteur selfie de 12 mégapixels assure des autoportraits détaillés.

L’iPhone 17 mise sur un double module arrière, avec un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels, complétés par un capteur frontal de 12 mégapixels. Apple privilégie ici la cohérence des couleurs et la simplicité d’utilisation. Le Xiaomi 15 Ultra se montre le plus ambitieux, avec un quadruple module photo comprenant un capteur principal de 50 mégapixels de grande taille, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels et un second téléobjectif périscopique de 50 mégapixels dédié aux forts niveaux de zoom. Son capteur selfie atteint 32 mégapixels.

En comparaison directe, le Xiaomi 15 Ultra s’impose comme le plus polyvalent et le plus complet pour la photographie, suivi par le Pixel 10 Pro, reconnu pour la qualité de son traitement logiciel, tandis que l’iPhone 17 privilégie une approche plus accessible et cohérente.

En matière de connectivité, les trois modèles sont compatibles avec le Wi-Fi 7 et la technologie 5G. Aucun ne propose de prise audio jack. Le Xiaomi se distingue par la présence d’un émetteur infrarouge, absent sur les deux autres, ce qui permet de le transformer en une télécommande universelle avec l’application idoine. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran sur le Pixel et le Xiaomi, tandis que l’iPhone 17 conserve toujours sa solution biométrique intégrée à la reconnaissance faciale.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie constitue un critère déterminant pour un smartphone destiné à un usage intensif, notamment en photographie. Le Google Pixel 10 Pro est équipé d’une batterie de 5000 mAh, offrant une autonomie confortable qui peut varier selon l’intensité des usages photo et vidéo.

L’iPhone 17 dispose d’une batterie de capacité plus modeste, estimée autour de 4500 mAh, mais bénéficie d’une excellente optimisation logicielle, lui permettant de tenir aisément une journée complète.

Le Xiaomi 15 Ultra se montre le plus généreux avec une batterie dépassant les 5300 mAh, ce qui lui confère, sur le papier, la meilleure endurance du comparatif, même si celle-ci dépendra fortement des usages.

En matière de recharge, le Pixel 10 Pro supporte une charge rapide filaire d’environ 30 watts et une recharge sans fil. L’iPhone 17 propose une recharge filaire avoisinant les 27 watts, ainsi qu’une recharge sans fil compatible avec l’écosystème magnétique du constructeur. Le Xiaomi 15 Ultra se détache très nettement avec une recharge filaire pouvant atteindre 90 watts et une recharge sans fil rapide, réduisant considérablement les temps de charge. Dans l’ensemble, le Xiaomi apparaît comme le plus avantageux pour les utilisateurs intensifs, tandis que le Pixel et l’iPhone misent davantage sur un équilibre entre autonomie et confort d’utilisation.

