C'est le meilleur smartphone au monde, alors pourquoi ne pas en faire le meilleur cadeau de Noël

Pour départager les smartphones haut de gamme, le laboratoire DxOMark applique des protocoles stricts, identiques pour chaque appareil, afin d’évaluer photo, écran, audio, autonomie et expérience globale.

Un leader incontesté, loin des sentiers battus

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ce smartphone numéro un ne vient ni de chez Apple, ni de chez Samsung. Selon les données publiques de DxOMark, c’est le Honor Magic 6 Pro qui affiche la meilleure note moyenne toutes catégories confondues.

Fait notable, ce modèle n’est même plus le dernier fleuron de la marque. Malgré l’arrivée de nouvelles générations, dont le Magic7 Pro le Magic6 Pro reste solidement installé en tête du classement depuis février 2024, preuve de sa polyvalence et de son avance technique.

Aujourd’hui encore, ses positions sont impressionnantes : 2e en selfie

2e en audio

7e en autonomie

7e en qualité d’écran

10e en photo

Aucun autre smartphone ne parvient à se maintenir à un niveau aussi élevé sur l’ensemble de ces critères. C’est précisément cet équilibre qui lui permet de conserver son statut de référence.

Lors de notre test, nous lui avons attribué la note maximale.

Un haut de gamme qui reste accessible en fin d’année

Autre point qui joue clairement en sa faveur à l’approche des fêtes : c'est son prix bien sûr. À caractéristiques équivalentes, le Magic 6 Pro se montre bien plus abordable que de nombreux modèles concurrents signés Apple, Samsung ou même Google.