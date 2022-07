Le Galaxy A53 5G à prix imbattable : jusqu’à -24 % sur ce smartphone Samsung

Pas besoin de vous ruiner pour avoir un smartphone Samsung 5G performant ! Le fabricant coréen propose, dans son milieu de gamme, plusieurs modèles qui font parfaitement l’affaire, comme le Galaxy A53 5G. Si vous aussi, vous voulez vous en acheter un, alors profitez dès maintenant de cette offre inédite sur Rakuten qui casse complètement le prix de ce smartphone.

111 € de remise immédiate sur votre Galaxy A53 5G !

Déjà proposé à un tarif avantageux par rapport à ses caractéristiques avancées, le Samsung Galaxy A53 5G atteint, avec cette offre inédite, un rapport performance/prix tout simplement inégalable.

Pour seulement 348€ au lieu de 459 €, vous pouvez en effet profiter de plusieurs des innovations de dernière génération de la marque coréenne à travers ce smartphone élégant, puissant et endurant. La version proposée ici est la déclinaison Noir Génial avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

En plus des 30 % de réduction par rapport au prix de vente conseillé, cette offre exceptionnelle vous donne également droit à 17 € en Rakuten points que vous pouvez utiliser lors de vos prochains achats sur la plateforme. Et si vous le préférez, la possibilité vous est offerte de régler votre achat en plusieurs fois.

Galaxy A53 5G, le milieu de gamme efficace de Samsung

Lancé en mars dernier, le Galaxy A53 5G est le modèle phare de la marque coréenne sur le milieu de gamme. Equipé d’une puce Exynos 1280 gravée en 5 nm, il permet de profiter de la fulgurance de la 5G et de performances dignes du haut de gamme.

Son bel écran AMOLED de 6,5 pouces bénéficie d’un taux de rafraîchissement qui culmine à 120 Hz pour des transitions ultra fluides et une expérience de visionnage au top.

Pour la photo, ce sont 4 capteurs (64+12+5+5 mégapixels) qui sont installés au dos de ce smartphone. Ils permettent de prendre de belles images, le jour comme la nuit, et de filmer en 4K à 30 images par seconde. Pour les selfies, une caméra frontale de 32 mégapixels est logée dans le poinçon.

Autre atout du Galaxy A53 5G : son endurance. Grâce à sa grosse batterie de 5 000 mAh, il tient jusqu’à deux jours. Cet accumulateur est compatible avec la charge rapide à 25 W pour faire rapidement le plein d’énergie.