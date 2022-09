Derniers jours pour craquer pour ce forfait mobile 30Go à seulement 6.99€ par mois

Il vous reste encore quelques jours pour profiter des réductions valables sur le forfait Le petit de Prixtel ! Neutre en CO2, sans engagement et à prix réduit la première année d'abonnement, cette offre mobile vous propose de 30Go à 50Go dès 6,99€ par mois ! Disponible encore jusqu'à ce mardi 27 septembre, 23h59, venez le (re)découvrir dans cet article !

Prixtel : une gamme de forfaits flexibles, neutres en CO2 et en promotion

L'opérateur Prixtel propose jusqu'à ce mardi 27 septembre inclus, une remise mensuelle de 3€ pendant 1 an sur l'ensemble des paliers data de son forfait Le petit, neutre en CO2 !

Neutre en CO2 ? Si vous ne connaissez pas les engagements environnementaux de Prixtel, prenons le temps de vous les exposer. Membre du Climate Act, l'opérateur s'investit depuis près de deux ans dans une démarche écoresponsable visant à réduire et/ou compenser les émissions de dioxyde de carbone (CO2) générées par l'utilisation des forfaits mobiles, mais également par l'activité de l'entreprise. Pour ce faire, il a mis en place un certain nombre d'actions, à commencer par la plantation de quelque 9 000 arbres - des pins et des chênes pour les curieux ! - sur son parc situé dans le département du Loir-et-Cher. Il a par ailleurs proposé son accompagnement auprès d'agriculteurs qui souhaitaient prendre part à cette dynamique plus écologique. Ils ont ainsi implanté des prairies temporaires ou encore perfectionné le mode d'épandage des déjections. Prixtel ambitionne de réduire les émissions de CO2 à zéro d'ici 2040 !

Paliers data ? En effet, Prixtel est connu pour ses forfaits flexibles avec l'objectif de permettre à tout un chacun d'adapter sa consommation de data mensuellement en fonction de ses envies, de ses besoins et de son budget. Ainsi, chaque forfait mobile se constitue de trois paliers data auxquels est attribué un tarif spécifique. Le montant de votre facture est calculé automatiquement en tenant compte du palier data utilisé chaque mois ; vous payez de cette manière le prix juste !

Rappelons que la promotion du moment est valable la première année de votre abonnement, quel que soit le palier data consommé.

Les garanties du forfait Le petit

En plus de bénéficier d'une qualité de service certaine*, en choisissant le forfait illimité Le petit de Prixtel, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 50Go en France métropolitaine.

Voici plus précisément comment se présente cette offre neutre en CO2 :

jusqu’à 30Go : 6,99€/mois pendant 1 an puis 9,99€

pendant 1 an puis 9,99€ de 30Go à 40Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 40Go à 50Go : 11,99€/mois pendant 1 an puis 14,99€

Vous appréciez les voyages à l'étranger ou votre travail vous amène à vous déplacer hors de la Métropole ? Pas de panique, l'opérateur vous fournit jusqu'à 10Go utilisables depuis les pays de l'Union européenne et les départements d'outre-mer afin de rester connecté ! Sachez que l'usage de ces gigas sera décompté chaque mois de votre enveloppe data globale.

Bien entendu, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages sans compter aussi bien depuis la Métropole que depuis ces dernières destinations, grâce à l'illimité.

Notez enfin que l'offre Le petit est sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans frais à votre charge.

*Prixtel, élu N°1 pour la qualité de son service client selon le magazine Capital