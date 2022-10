Les smartphones qui devraient sortir d’ici la fin de l’année 2022

La rentrée scolaire est souvent l’occasion pour de nombreux fabricants de smartphones d’annoncer leurs nouveautés. Nous avons notamment eu droit à la présentation des Motorola edge30 Ultra, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro sans oublier les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Il est maintenant temps de se tourner vers l’avenir et les sorties qui sont envisagées d’ici la fin de cette année.

Le Oppo A77s, bientôt une réalité

Plusieurs smartphones sont attendus d’ici les prochaines semaines et pourraient faire l'objet d’annonces officielles. Ainsi, le Oppo A77s est envisagé pour ce dernier trimestre. Ce téléphone est pressenti pour disposer d’un écran 6,56 pouces sur une dalle LCD avec un caméra à selfie de 8 mégapixels à l’avant et un capteur principal de 50 mégapixels à l’arrière accompagné d’un autre objectif de 2 mégapixels pour les optimisations de portraits. Il serait animé par un chipset Qualcomm Snapdragon 680 avec 6 ou 8 Go de RAM à bord. Il aurait une batterie de 5000 mAh supportant la charge à 33 watts. Il est attendu pour une présentation courant octobre au moins pour le marché chinois et nous verrons s’il sera aussi annoncé pour d’autres marchés.

OnePlus Nord 3 5G, un mobile à charge très rapide ?

La marque OnePlus pourrait annoncer un nouveau smartphone de milieu de gamme. Il s’agirait du OnePlus Nord 3 5G qui s’inspirerait directement de ces prédécesseurs et pourrait profiter d’une charge rapide peut-être aussi puissante que sur le récent OnePlus 10T qui peut supporter jusqu’à 150 watts. Rappelons que le OnePlus Nord 2 5G utilise une puce Dimensity 1200 avec une batterie de 4500 mAh se chargeant à 65 watts avec un capteur photo de 50 mégapixels au dos et deux autres objectifs de 8 et 2 mégapixels, un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. L’annonce concernant le OnePlus Nord 3 5G pourrait être valable pour une commercialisation sur plusieurs marchés, espérons-le européens compris.

Une fin d'année chargée pour Xiaomi

La marque Xiaomi n’en a pas fini avec cette année puisque la marque pourrait prendre prochainement la parole pour annoncer les nouveaux smartphones de la série Redmi Note 12. Pour le fabricant, il s’agit d’un segment de marché très important qui doit séduire un public aussi large que possible. Il se dit que cette série pourrait débuter par la présentation des modèles Redmi Note 12 et Redmi Note 12 Pro. Ils pourraient être rapidement rejoints par le Redmi Note 12 Pro Plus. Cette série pourrait s’appuyer sur le chipset MediaTek Dimensity 1300 installé sur le Oppo Reno8 ou le OnePlus Nord 2T 5G, par exemple. Ils pourraient, pour certains, disposer d’une batterie supportant la charge à 120 watts et des capteurs photo de 50 mégapixels.

L’annonce des Redmi Note 12 Series pourrait intervenir courant novembre et, pour le moment, réservée au seul marché chinois.

Xiaomi pourrait également annoncer ses nouveaux smartphones haut de gamme, le Xiaomi 13 et peut-être aussi le Xiaomi 13 Pro. Les deux appareils auraient récemment passé les premières certifications EEC. Ils pourraient profiter de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui sera prochainement annoncée par le fondeur américain. L’année dernière, le Xiaomi 12 a été annoncé juste avant la fin de l’année pour le marché chinois puis plusieurs mois après pour les autres, à l’international. Xiaomi pourrait appliquer le même calendrier pour son successeur, ce qui signifie que nous pourrions voir le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro les premiers mois 2023 en France.

Le haut de gamme Vivo est aussi attendu avec la série X90

Enfin, Vivo, aussi une marque chinoise pourrait profiter des derniers jours de 2022 pour annoncer officiellement la commercialisation de son nouveau smartphone très haut de gamme, le Vivo X90 Pro+. Il serait accompagné des autres téléphones de la série X90, à savoir le X90 et le X90 Pro. Le Vivo X90 Pro+ est attendu avec un capteur photo à l’arrière de 1 pouce qui pourrait être accompagné d’un téléobjectif de 64 mégapixels avec un zoom optique 5x. Il est pressenti pour produire de plus belles photos que le Samsung Galaxy S22 Ultra notamment grâce à son algorithme d’optimisation des images.

Il pourrait disposer de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il sera annoncé pour le marché chinois. Pas sûr que nous ayons tous les modèles de cette série sur notre marché, en France mais au moins l’un d’entre eux, histoire de montrer ce que la marque sait faire.