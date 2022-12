Samsung Galaxy A53 5G: Le meilleur smartphone à moins de 400€ de 2022 est en promo chez ce marchand !

Le Samsung Galaxy A53 5G est l'un des meilleurs rapport qualité/prix de l'année et le meilleur smartphone pour un budget compris entre 300 et 400€. Il est encore plus intérréssant avec cette promotion.

Le Samsung Galaxy A53 5G est un smartphone moyen de gamme de Samsung sorti en 2022. C'est un smartphone avec un très bonne fiche technique pour un prix modéré. Avec son écran AMOLED 120Hz, la 5G, sa performance, ses bonnes capacités et sa batterie longue durée, le Samsung Galaxy A53 5G conviendra à tous et toutes. Sorti au prix de 459€, il est est actuellement à 355,78€ sur Amazon, soit plus de 100€ de réduction !

Design du nouveau Samsung

Le Galaxy A53 5G est proposé à l'achat en quatre couleurs différentes (noir, blanc, bleu et rose). Il a un poids de 189 g et mesure 159.6 x 74.8 x 8.1 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP67 : il présente une protection contre la poussière et l'eau. Sur le plan de la connectique, il est équipé d'un port USB Type-C 2.0. L'appareil est double SIM (nano SIM). Le Galaxy A53 5G est un smartphone doté d'un écran Super AMOLED d'une définition de 2400 X 1080 px, de 120 Hz de taux de rafraîchissement et d'une diagonale de 6,5 pouces. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale et d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

Quelle autonomie et quelles performances pour ce Galaxy A53 5G

Sous le capot, nous retrouvons la puce Exynos 1280. Ce SoC possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Ce dernier est aussi équipé d'une puce graphique Mali G68 MC4. La RAM de ce SoC est de 6 Go. Quant au réseau et à la connectivité, le mobile est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). Android 12 est installé sur le portable. Sa batterie de 5 000 mAh de capacité se recharge avec la charge rapide (25 W).

Photo et vidéo

Pour les photographes amateurs, cinq modules photos sont présents sur le Galaxy A53 5G, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal propose une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, le deuxième objectif arrière est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière se caractérise pour sa part par 5 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière intègre, lui, une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. Le seul objectif avant se caractérise quant à lui par 32 Mpx de résolution. Un stabilisateur optique vous assurera de belles photos. Le Galaxy A53 5G vous permettra également de réaliser des clips vidéo en 4k.