Nokia propose un nouveau smartphone d’entrée de gamme, le Nokia C12 à moins de 150 €

Le nouveau smartphone Nokia C12 est un modèle basique fonctionnant sous Android Go, une version simplifiée du système de Google pour les mobiles qui offrent des performances parmi les moins élevées, mais qui peuvent ainsi profiter d’une interface similaire avec des fonctions approchantes. Le smartphone est animé par une puce UniSoc 9863A1 avec une fréquence d’horloge de 1,6 GHz associé à 2 ou 3 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie. Il y a une fonction d’extension de mémoire vive permettant d’ajouter 2 Go de RAM supplémentaires pour plus de fluidité.

On peut compter sur un espace de stockage de 64 Go avec la possibilité d’ajouter jusqu’à 256 Go via une carte mémoire. La batterie a une capacité de 3000 mAh ce qui n’est pas beaucoup, mais devrait tout de même permettre de tenir une journée complète. Notez la particularité de la batterie qui est amovible, une caractéristique devenue rare, mais qui pourrait revenir, car les autorités souhaitent des appareils plus facilement réparables. Effectivement, avec une batterie amovible, c’est beaucoup plus facile de changer ce composant en cas de problème ou pour prolonger l’utilisation de l’appareil.

Un écran LCD en façade et deux capteurs photo

Le nouveau smartphone Nokia C12 est équipé d’un écran LCD de 6,3 pouces en diagonale avec une définition de 720x1600 pixels à 60 Hz. Il est compatible 4G, Wi-Fi 5 et propose un port audio jack pour brancher un casque directement dessus. Pour les photos, on peut compter sur un capteur de 8 mégapixels à l’arrière et un capteur frontal de 5 mégapixels pour les selfies. Le smartphone Nokia C12 est décliné en bleu, chocolat ou vert à partir de 130 €.