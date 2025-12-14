Samsung prépare le terrain pour le Galaxy S26 Ultra avec un chargeur 60W

Samsung vient de commercialiser un nouvel adaptateur secteur de 60W dans plusieurs pays, laissant entrevoir une amélioration significative de la charge rapide pour son futur Galaxy S26 Ultra.

Sylvain Pichot - publié le 14/12/2025 à 15h30
Samsung Chargeur 60W

Le constructeur sud-coréen a discrètement lancé le Samsung 60W Power Adapter, référencé sous le numéro de modèle EP-T6010NBEGWW, sur plusieurs boutiques en ligne officielles. L'adaptateur est apparu sur les sites européens de la marque, notamment en Autriche, en Suède et en Roumanie, mais également en Amérique du Sud, au Pérou, ainsi que dans certaines régions du Moyen-Orient.

Bien que Samsung n'ait formulé aucune annonce officielle concernant le Galaxy S26 Ultra, le calendrier de commercialisation de ce chargeur alimente fortement les rumeurs autour d'une amélioration des capacités de recharge du prochain fleuron de la gamme.

D'après la marque, cet adaptateur équipé d'un port USB-C unique prend en charge la technologie Super Fast Charging 2.0 et affiche une consommation en mode veille particulièrement faible, limitée à 5mW. 
Le chargeur respecte les standards USB-PD avec des tensions de 5V, 15V et 20V, ainsi que le protocole PPS offrant une plage de 5V à 20V avec une intensité maximale de 3A. Cette configuration technique permet d'atteindre la puissance annoncée de 60W, dépassant ainsi les capacités de l'ancien adaptateur 45W.

Samsung Chargeur 60W

Une compatibilité étendue au-delà des smartphones et préparation du terrain pour le S26 Ultra

Ce nouvel adaptateur secteur ne se destine pas exclusivement aux téléphones de la gamme Galaxy. L'accessoire peut également alimenter les tablettes Galaxy ainsi que les ordinateurs portables Galaxy Book. 
Le passage à une charge de 60W pour le Galaxy S26 Ultra constituerait une première pour Samsung, dont les modèles premium plafonnent à 45W depuis le Galaxy S22 Ultra lancé en 2022. Cela contraste fortement avec les performances des fabricants chinois, qui proposent désormais des puissances atteignant 120W sur leurs smartphones haut de gamme. Des lignes de code découvertes dans les versions de développement de One UI 8.5 mentionnent un « niveau 4 » de charge et une fonction « recharge super rapide 3.0 », le niveau 3 correspondant actuellement à la charge 45W. Ces indices techniques renforcent la probabilité d'une amélioration significative pour le prochain modèle Ultra.

Samsung Chargeur 60W

Des améliorations également sur la charge sans fil

Au-delà de la charge filaire, le Galaxy S26 Ultra bénéficierait également d'une amélioration substantielle de ses capacités de recharge sans fil. La puissance passerait de 15W sur le S25 Ultra actuel à 25W sur le modèle de nouvelle génération, selon plusieurs sources concordantes. Les versions standard Galaxy S26 et Galaxy S26+ devraient quant à elles supporter une charge sans fil de 20W, signifiant donc une progression par rapport aux modèles précédents. 
Le Samsung 60W Power Adapter est commercialisé au prix de 53 euros sur les boutiques en ligne européennes du constructeur. 
 

