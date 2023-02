Nouveaux POCO X5 et POCO X5 Pro, belles fiches techniques dans un châssis brillant

Les nouveaux smartphones POCO X5 et POCO X5 Pro sont maintenant officiels. Ils ont été présentés par la marque et proposent des fiches techniques intéressantes avec des composants améliorés par rapport aux précédentes versions comme le chipset Snapdragon 778G, un écran AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz et un capteur photo principal de 108 mégapixels. En voici tous les détails.

Pour renouveler son offre de smartphones de milieu de gamme, Xiaomi présente le nouveau Poco X5 Pro. Il arbore un design qui s’inspire du Redmi Note 11 Pro 5G notamment avec des profils plats et des angles arrondis. Il dispose d’un dos totalement plat avec un revêtement pailleté. Il est décliné en noir, en bleu ou en jaune. La surface ne semble pas spécialement salissante. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le côté, au niveau du bouton de mise en veille. Il se situe juste en dessous du double bouton qui permet de gérer le volume. Le smartphone a des dimensions moyennes. Il mesure 162,1x76 mm pour 7,9 mm d’épaisseur. Il a un poids de 181 grammes, ce qui est, là aussi, moyen par rapport aux autres téléphones disponibles. Le châssis est en plastique et l’arrière est protégé par la technologie Corning Gorilla Glass 5. L’appareil est certifié IP53 donc peut résister aux éclaboussures mais sans plus.

Quelle fiche technique pour le Poco X5 Pro ?

Comme son prédécesseur, le Poco X5 Pro utilise un écran de 6,67 pouces sur une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il affiche une définition de 1080x2400 pixels avec un poinçon tout en haut pour abriter le capteur frontal de 16 mégapixels. Pour prendre des photos de manière plus classique, à l’arrière, il y a un capteur principal de 108 mégapixels ouvrant à f/1,9. Il est accompagné par un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et par un objectif de 2 mégapixels qui gère les photos en mode macro.

Le smartphone est capable de filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde. Il est animé par une puce Snapdragon 778G avec 6 ou 8 Go de mémoire vive avec la possibilité d’ajouter jusqu’à 5 Go de mémoire vive virtuelle. Il est décliné avec 128 ou 256 Go, selon la configuration choisie avec la possibilité d’étendre cette capacité avec une carte mémoire.

Le smartphone Poco X5 Pro est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec la prise en charge d’un bloc de 67 watts au maximum. Comme tous les mobiles de la marque, il est équipé d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Il est compatible Wi-Fi 5 802.11 ac, Bluetooth 5.2 et NFC pour le paiement sans contact et l’appairage avec d’autres dispositifs compatibles. Il peut accéder aux réseaux 5G. Il y a deux haut-parleurs signifiant qu’il est stéréo pour l’audio. L’appareil supporte le format audio Hi-Res.

Le nouveau smartphone Poco X5 Pro est disponible en deux versions : 6+128 Go à un prix de 349 € et 8+256 Go à 399 €. Cette dernière configuration profite d’une offre de lancement avec une POCO Watch et un bracelet POCO Watch offerts pour l’achat du smartphone.

Quelles caractéristiques pour le POCO X5 et à quel prix ?

De son côté, le POCO X5 utilise un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il fait 189 grammes et embarque un chipset Qualcomm Snapdragon 695 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive pour une capacité de stockage de 256 Go maximum. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec support d’une charge à 33 watts.

Le nouveau smartphone POCO X5 est disponible en trois couleurs : bleu, vert et noir pour un prix de 299 € pour la version 6+128 Go ou 349 € pour la configuration 8+256 Go. Cette dernière configuration profite d’une offre de lancement avec une POCO Watch et un bracelet POCO Watch offerts pour l’achat du smartphone.