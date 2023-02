Dernières heures pour ce forfait mobile 100Go à 9.99€ sans hausse de prix au bout d'un an sur le réseau Orange ou SFR

Ne manquez pas cette offre exceptionnelle qui vous permet de bénéficier d'un forfait mobile 100Go à partir de 9.99€ par mois à vie et sans engagement de durée. Il s'agit de la dernière chance pour souscrire à l'offre Le Sweet de YouPrice, qui prend fin ce lundi 27 février à minuit. En plus de proposer un prix attractif, YouPrice vous offre la possibilité de choisir entre le réseau Orange et SFR, deux réseaux de qualité, et de bénéficier de la vitesse 5G pour un supplément de 5€ par mois.

La promotion Le Sweet de YouPrice expire dans quelques heures

C’est le dernier jour pour profiter de la série limitée Le Sweet incluant entre 100 et 120Go de données mobiles à prix cassé. Ce forfait mobile sans engagement inclut 100 Go de données mobiles en 4G ou 4G+ en France métropolitaine, ainsi que 16 Go utilisables depuis l'Union européenne et les DOM. Vous pouvez appeler vos proches sans limite en France métropolitaine, en UE et dans les DOM, et ce, via les appels, SMS et MMS. Cette Série Limitée est flexible et s'adapte à vos besoins avec trois paliers différents en fonction de votre consommation internet chaque mois en France.

Voici les options disponibles avec ce forfait pas cher :

Jusqu'à 100Go de données mobiles à 9.99€ par mois

Entre 100 et 110 Go d'internet à 12.99€ par mois

Entre 110 et 120Go d'internet à 14.99€ par mois.

Passez à la vitesse 5G avec ce forfait connecté !

Avec cette offre Le Sweet de YouPrice, vous pouvez demander à passer à la vitesse supérieure. La 5G est effectivement accessible en option à 5€ par mois. De plus, vous avez le choix entre deux réseaux d'opérateurs, Orange ou SFR, pour le même prix. Vous pourrez ainsi choisir votre réseau en fonction de votre zone géographique. Rappelons que la 5G n'est pas encore déployée partout en France, pour en profiter, vous devez donc vous situer dans une zone couverte par la 5G. Autres conditions détenir un forfait 5G et un Smartphone 5G.

N'attendez plus, saisissez cette opportunité dès maintenant pour profiter d'un forfait mobile avantageux et flexible.