Samsung Galaxy A53 5G : Après la sortie de son remplaçant, le Galaxy A54, son prix s'effondre chez ce marchand !

Le Samsung Galaxy A53 5G est un smartphone ultra polyvalent et un excellent rapport qualité-prix. Il a été l'une des meilleures ventes de l'année dernière pour Samsung grâce à son prix très attrayant et sa fiche technique très complète :

Écran : 6,5 pouces Full HD+ (1080 x 2400 pixels) Super AMOLED

(1080 x 2400 pixels) Super AMOLED Processeur : Exynos 1280 5G

Mémoire : 6/8 Go de RAM , 128/256 Go de stockage interne, extensible jusqu'à 1 To avec une carte microSD

, 128/256 Go de stockage interne, extensible jusqu'à 1 To avec une carte microSD Appareil photo : quadruple caméra arrière de 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP , caméra frontale de 32 MP

, caméra frontale de 32 MP Filme en 4K 30 IPS, même avec la caméra avant

30 IPS, même avec la caméra avant Batterie : 5000 mAh, compatible avec la charge rapide de 25 W

Une fiche technique si complète pour moins de 300€ c'est une véritable aubaine ! De plus, profitez de 10€ de réduction supplémentaire avec le code LIN10100.

Design : que nous offre ce Galaxy A53 5G ?

Quatre coloris différents sont proposés pour le Galaxy A53 5G, le noir, le blanc, le bleu et le rose. Il pèse 189 g et mesure 159.6 x 74.8 x 8.1 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP67 : il ne craint pas les poussières et l'eau. Pour ce qui est des connecteurs, il dispose d'un port USB Type-C 2.0. L'appareil est compatible avec les cartes nano SIM. Le Galaxy A53 5G est un smartphone équipé d'un écran Super AMOLED de 2400 X 1080 px de définition, d'une diagonale de 6,5 pouces et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreinte digitale et d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

Un portable 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

Nous retrouvons la puce Exynos 1280. Le mobile propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G68 MC4. Côté RAM, ce dernier repose sur 6 Go. Du côté connectivité et réseau, le portable est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 5 (ac). L'appareil utilise la version Android 12. Sa batterie de 5 000 mAh de capacité se recharge avec la charge rapide (25 W).

Photos et vidéos

Voici quelques infos qui intéresseront les photographes amateurs : cinq objectifs sont présents sur le Galaxy A53 5G, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 64 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. Quant à lui, le deuxième objectif arrière est doté d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière a, lui, 5 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Au niveau du dernier objectif arrière, il intègre une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. Le seul objectif avant est doté pour sa part d'une résolution de 32 Mpx. Un stabilisateur optique vous assurera des photos de qualité. Le Galaxy A53 5G vous permettra aussi de réaliser des clips vidéo en 4k.