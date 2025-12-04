Nubia Flip 3 : le pliable à clapet léger qui veut bousculer le milieu de gamme

Le nouveau smartphone Nubia Flip 3 est un modèle de téléphone à clapet compact. Il veut concurrencer les Samsung Galaxy Z Flip7 et Motorola Razr 60 ou Razr 60 Ultra. Il est pensé pour se loger facilement dans une poche ou dans la paume de la main une fois refermé, avec un poids d’environ 187 g qui en fait, selon la marque, l’un des modèles les plus légers de sa gamme pliable. Ce gabarit repose sur un cadre en alliage d’aluminium présenté comme à haute résistance, accompagné d’une charnière de troisième génération axée sur la durabilité, avec jusqu’à 300 000 cycles d’ouverture et de fermeture annoncés par certains documents techniques. Ouvert, l’appareil affiche une épaisseur proche de 7,5 mm, tandis qu’une fois fermé, il atteint environ 15,9 mm.

Selon les informations disponibles, l’écran principal est une dalle OLED flexible de 6,9 pouces, avec une définition d’environ 1188 x 2790 pixels au format 21:9 et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La marque met en avant un affichage large destiné autant au multimédia qu’aux réseaux sociaux ou au jeu, tout en rappelant que l’appareil se replie pour réduire l’encombrement lors du transport. En façade, un écran AMOLED de 4 pouces, avec une définition avoisinant 1200 x 1092 pixels, sert d’interface rapide pour consulter des notifications, cadrer des selfies avec le module principal ou accéder à certaines fonctionnalités sans avoir à ouvrir le téléphone.

Par rapport aux autres pliables à clapet, cet écran externe de 4 pouces se veut plus généreux que certains panneaux plus étroits encore présents sur le marché, ce qui pourrait faciliter la saisie de réponses courtes ou la lecture de contenus sans recourir systématiquement à l’écran interne. Des marques comme Samsung ou Motorola proposent déjà des façades très exploitables sur leurs modèles récents, mais Nubia mise ici sur une diagonale importante pour un produit décrit comme de milieu de gamme, alors que des concurrents réservent parfois les surfaces externes les plus avancées à des appareils nettement plus onéreux.

Performances, photo et fonctions d’IA

Au cœur du Nubia Flip 3 se trouve un SoC MediaTek Dimensity 7400X, accompagné d’au moins 6 Go de RAM, avec une configurations de stockage annoncée à 128 Go. Cette plateforme place l’appareil dans la catégorie des modèles de milieu de gamme, avec des performances attendues suffisantes pour un usage quotidien exigeant mais moins orientées vers le jeu intensif que les puces haut de gamme actuelles, souvent réservées à des pliables beaucoup plus coûteux. Le smartphone tourne sous Android 15 et propose une connectivité complète comprenant la 5G, le Wi‑Fi 6, le Bluetooth 6.0, le NFC, le GPS et un port USB‑C, ainsi que la gestion du nanoSIM combiné à l’eSIM ou au double nanoSIM selon les marchés.

Côté photo, le Flip 3 s’appuie sur un module principal autour de 50 mégapixels, un ultra grand‑angle de 12 mégapixels et une caméra frontale de 32 mégapixels, avec la possibilité de filmer jusqu’en 4K et la présence de stabilisation électronique pour limiter les tremblements. La marque met en avant des fonctions pratiques comme le déclenchement par geste, en faisant un signe de la main ou un V pour lancer la prise de vue, ce qui facilite l’usage sur trépied ou lors de selfies de groupe en utilisant soit l’écran interne, soit l’écran externe comme viseur. Dans la même veine, la mention d’un traitement Neovision AI laisse entendre un pilotage automatisé de certains paramètres, par exemple pour l’exposition ou la gestion des visages, même si l’appareil n’a pas encore été testé en situation par des laboratoires indépendants.

Le volet logiciel comprend également un ensemble d’outils d’IA, dont une assistance à l’appel capable de transcrire les conversations, d’en extraire les points clés et de réduire les bruits ambiants, ainsi qu’une fonction de traduction simultanée avec enregistrement et résumé automatique des réunions ou de cours. Selon le fabricant, un système de prévention des fraudes téléphoniques analyse les appels suspects et affiche un avertissement à l’écran. En, on peut également compter sur des outils d’édition comme l’effacement automatique d’objets sur les photos ou la recherche par sélection d’une zone d’image.

Côté autonomie, le Nubia Flip 3 est doté d’une batterie de 4610 mAh, tenant une journée complète selon les scénarios définis par le fabricant, qui incluent plusieurs heures de vidéo, de musique, de réseaux sociaux et de jeu. La charge filaire peut atteindre 33 W via USB‑C. L’appareil revendique des certifications IP54 pour résister aux éclaboussures et limiter la pénétration de poussière.

Disponibilité et prix

Le nNbia Flip 3 doit être commercialisé au Japon à partir de la mi‑janvier 2026, notamment via des partenaires comme Y!mobile, après une présentation officielle début décembre 2025. La marque n’a toutefois pas encore annoncé de prix officiel pour ce marché, se contentant d’indiquer une fenêtre de lancement. Selon plusieurs rumeurs, il est possible qu’il soit proposé aux alentours de 500 euros au taux de conversion actuel donc nettement moins cher que la concurrence. Reste à voir s’il sera commercialisé en France et s’il arrivera à trouver son public.

