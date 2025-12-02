Les meilleurs smartphones à offrir (ou s'offrir) pour Noël en 2025

En ce qui concerne le design, chaque smartphone se démarque par sa configuration de capteurs arrière, son gabarit et sa finition. Le Galaxy S25 Ultra arbore un dos sobre mais élégant, avec un module photo arrière intégrant quatre capteurs — ce qui lui confère un aspect assez dense mais soigné. Le profil n’est plus anguleux comme sur les anciens modèles, mais adopte des bords modérément arrondis. Le Redmi Note 14 Pro, lui, reste plus discret : il présente un module photo arrière plus simple (moins de capteurs), avec une structuration plus compacte, et un profil global légèrement plus épais. Enfin, l’iPhone 17, conforme aux codes actuels d’Apple, offre un design équilibré avec un dos et une finition soignée ; le dos lisse intègre les capteurs arrière dans un module typique « iPhone », et globalement le profil reste plat.

Parmi ces modèles, le plus petit est le Redmi Note 14 Pro tandis que le plus grand est le Galaxy S25 Ultra. Concernant le poids, le Redmi Note 14 Pro est le plus léger, alors que le S25 Ultra est le plus lourd. En matière de robustesse et d’étanchéité, le Galaxy S25 Ultra, l’iPhone 17 et le Redmi Note 14 Pro sont tous certifiés IP68, ce qui signifie qu’ils sont protégés contre la poussière et peuvent résister à une immersion temporaire en eau douce.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de puissance brute, les processeurs des trois smartphones diffèrent notablement. Le Galaxy S25 Ultra est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, associé à 12 Go de RAM et un stockage interne (non extensible par micro SD) d’au moins 256 Go, utilisant la norme UFS 4.0. Le Redmi Note 14 Pro utilise un processeur MediaTek Dimensity 7300, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, lui aussi non extensible via micro SD. Quant à l’iPhone 17, il embarque la puce Apple A19, avec une configuration de RAM comparable — Apple annonce typiquement 12 Go de RAM sur ses modèles récents — et des capacités de stockage importantes, non extensibles puisque la micro SD n’est pas supportée sur iPhone.

L’écran du Galaxy S25 Ultra est un Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces, resolution QHD+ (1440 x 3120 pixels), avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. L’écran offre une excellente densité de pixels et une qualité d’image remarquable, très adaptée aux vidéos, jeux ou lectures de haute qualité. Celui du Redmi Note 14 Pro est un écran AMOLED de 6,67 pouces, avec définition 1220 x 2712 pixels et rafraîchissement maximum à 120 Hz — suffisant pour une expérience fluide, mais la densité et la résolution restent moins élevées que sur le S25 Ultra qui profite, en plus, d’u revêtement permettant de limiter les reflets n’ayant aucun équivalent sur le marché. L’écran de l’iPhone 17 s’appuie sur une dalle OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces, avec rafraîchissement jusqu’à 120 Hz (grâce à la technologie ProMotion) et une très bonne luminosité maximale, idéale pour un usage en extérieur ou en conditions lumineuses.

En classement selon la qualité d’écran (combinant taille, résolution, fluidité) : en premier le Galaxy S25 Ultra — pour son grand format et sa haute résolution ; ensuite l’iPhone 17, qui offre un excellent équilibre entre taille modérée, densité et fluidité ; enfin le Redmi Note 14 Pro, qui reste correct mais un cran en dessous.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Concernant la photographie, le Galaxy S25 Ultra se distingue par un module arrière très complet : un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif 50 mégapixels (zoom optique x5) et un second téléobjectif de 10 mégapixels (zoom optique x3). À l’avant, il embarque une caméra selfie de 12 mégapixels. Grâce à cette configuration, il est particulièrement à l’aise pour les photos variées — paysages, portraits, zoom rapproché —, et il offre une polyvalence que peu d’appareils égalent. Le Redmi Note 14 Pro, de son côté, propose un triple capteur arrière (moins sophistiqué), ce qui le place en retrait pour la photo, notamment dans les zooms ou les situations de faible lumière. L’iPhone 17, bien que ses capteurs exacts dépendent de la version, profite de l’optimisation logicielle d’Apple pour produire des images équilibrées, fidèles en colorimétrie et exploitant les algorithmes d’image d’Apple pour un rendu généralement très bon, notamment pour les photos de tous les jours et les portraits.

En termes de qualité photo globale, le Galaxy S25 Ultra est le smartphone le plus apte à produire les clichés les plus riches et variés — idéal pour un utilisateur exigeant. L’iPhone 17 arrive ensuite, notamment pour ceux qui privilégient la constance et la simplicité d’usage. Le Redmi Note 14 Pro reste acceptable pour un usage standard, mais il ne rivalise pas avec les deux autres sur le terrain de la photo.

Du point de vue de la connectivité, le Galaxy S25 Ultra comme le Redmi Note 14 Pro proposent Wi-Fi, USB-C, eSIM, et prennent en charge des services 5G, bien entendu. Le lecteur d’empreinte digitale est intégré sous l’écran sur ces deux modèles, ce qui facilite le déverrouillage et constitue un plus en termes de confort. Pour l’iPhone 17, Apple continue généralement à proposer Face ID (reconnaissance faciale).

Autonomie et recharge : ce qu’il faut savoir

En matière d’autonomie, le Galaxy S25 Ultra est doté d’une batterie de 5000 mAh, ce qui constitue un bon équilibre entre performance et endurance. Le Redmi Note 14 Pro, quant à lui, embarque une batterie légèrement plus généreuse, ce qui peut lui donner un avantage pour les usages prolongés ou intensifs — cependant, son matériel moins énergivore joue aussi en sa faveur. Pour l’iPhone 17, Apple améliore régulièrement l’efficacité énergétique de ses puces, ce qui lui permet souvent de proposer une autonomie correcte malgré une batterie moins imposante que celle des smartphones Android haut de gamme.

Concernant la recharge, le Galaxy S25 Ultra prend en charge la charge rapide (ce qui permet de recharger rapidement la batterie), et dans certains cas la recharge sans fil, ce qui constitue un avantage pour ceux qui privilégient la commodité. L’iPhone 17 supporte quasiment certainement la recharge sans fil (MagSafe ou Qi) et la recharge rapide via USB-C, conformément aux standards récents d’Apple. Le Redmi Note 14 Pro offre également des options de recharge efficaces, mais la vitesse et les fonctions globales sont plus modestes que sur le S25 Ultra ou l’iPhone 17.

Le verdict selon vos besoins

Ainsi, si vous cherchez un smartphone très puissant, capable de performances exigeantes — jeux, montage vidéo, multitâche intensif — et que vous attachez une grande importance à la qualité photo, à un grand écran et à des fonctions avancées, le Galaxy S25 Ultra s’impose comme le meilleur choix. Si en revanche vous privilégiez un usage fluide, fiable et optimisé avec un bon équilibre entre performance, autonomie et simplicité, l’iPhone 17 constitue un excellent compromis. Enfin, si votre budget est plus contenu et que vous cherchez un smartphone polyvalent, adapté à un usage quotidien classique (navigation, réseaux sociaux, photos occasionnelles, etc.), le Redmi Note 14 Pro représente un bon choix raisonnable.