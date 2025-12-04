Quel smartphone choisir pour le gaming en 2025 ? (Le post promos Black Friday & Cyber Monday)

Le ROG Phone 9 Pro d’Asus adopte un design relativement sobre pour un smartphone gaming, avec un dos lisse et un châssis robuste, et conserve des lignes droites avec des arêtes légèrement adoucies. Il pèse 227 grammes pour des dimensions de 163,8 x 77 x 8,9 mm, ce qui en fait un appareil imposant mais maniable, avec un profil plutôt plat. Il est certifié IP68, ce qui assure une bonne résistance à l’eau et à la poussière — un avantage rare pour un téléphone orienté gaming. Le smartphone est proposé dans le coloris « Phantom Black ».

Quant au POCO F7 Ultra, il se présente comme un appareil plus compact et plus fin (avec une épaisseur plus réduite), ce qui facilite la prise en main, surtout lors de longues sessions de jeu ou d’utilisation quotidienne. Son gabarit et son poids plus modestes le rendent plus confortable en main que les deux autres modèles plus massifs, ce qui peut être un critère déterminant pour un utilisateur cherchant un bon équilibre entre puissance et confort. Idéal pour les joueurs, comme pour les autres smartphones de ce comparatif d’ailleurs, le smartphone dispose de gâchettes sensitives sur la tranche. Elles sont personnalisables et aident beaucoup notamment dans les jeux de tir.

Enfin, le RedMagic 11 Pro mise clairement sur l’identité « gamer » avec un look plus affirmé, souvent plus massif : son gabarit élevé et son poids un peu supérieur le rendent plus impressionnant mais aussi potentiellement plus lourd en main. Il adopte un dos plat sans protubérance marquée pour les caméras arrière — ce qui rend la tenue en mode paysage plus confortable pour les jeux. Cela en fait un appareil très orienté vers les longues sessions de jeu, au détriment peut‑être du confort dans les usages plus légers ou quotidiens.

En résumé, si vous cherchez un bon compromis entre robustesse, confort et qualités d’un smartphone haut de gamme : le ROG Phone 9 Pro s’impose comme un choix équilibré. Si votre priorité est le confort d’usage et la portabilité, le POCO F7 Ultra paraît le plus adapté. Si en revanche vous êtes focalisé sur le jeu intensif et que vous acceptez un format plus imposant, le RedMagic 11 Pro saura vous séduire.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Pour les jeux, la puissance est très importante. Ainsi, le ROG Phone 9 Pro embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, couplé à jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage interne UFS 4.0. C’est une configuration massive, pensée pour faire tourner les jeux les plus exigeants sans ralentissement.

Le POCO F7 Ultra se base lui aussi sur un Snapdragon 8 Elite, avec une quantité de RAM suffisante pour le gaming et un stockage interne généreux, ce qui lui confère un bon niveau de performances — même s’il est légèrement en retrait, dans les usages intensifs, par rapport à une machine « taillée pour le gaming ».

Quant au RedMagic 11 Pro, il est doté d’un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 plus puissant associé à une RAM importante, ce qui en fait l’un des smartphones les plus puissants de cette sélection, capable de maintenir des performances stables même sous de longues charges, notamment grâce à un refroidissement optimisé pour le jeu.

Ainsi, selon l’intensité de vos usages, le RedMagic 11 Pro se place souvent en tête en termes de puissance brute, suivi de très près par le ROG Phone 9 Pro, puis le POCO F7 Ultra. Toutefois, pour un bon équilibre entre puissance et fluidité globale, le ROG conserve un excellent rapport.

Concernant l’écran, le ROG Phone 9 Pro dispose d’une dalle AMOLED de 6,78 pouces, avec une très haute fréquence de rafraîchissement (jusqu’à 165 Hz ou 185 Hz en mode jeu), assurant une grande fluidité — un atout majeur pour les jeux d’action ou compétitifs. Le RedMagic 11 Pro, de son côté, offre un écran AMOLED légèrement plus grand, ce qui peut améliorer l’immersion en jeu ; combiné à sa puissance, cela en fait un très bon choix pour les joueurs exigeants. En outre, sachez que son capteur photo à selfie est intégré sous l’écran, ce qui permet de ne pas gêner la vision et proposer une expérience réellement complète. Les autres doivent faire avec un poinçon. Le POCO F7 Ultra reste correct mais ne semble pas viser l’excellence écran et performance comme les deux autres.

En conséquence, pour l’équilibre entre puissance, fluidité et confort visuel, le ROG Phone 9 Pro et le RedMagic 11 Pro se distinguent comme les modèles les plus pertinents pour le gaming ; le choix entre les deux dépendra de votre préférence entre confort, autonomie et ergonomie.

Quelles configurations pour les photos ?

Le Asus ROG Phone 9 Pro dispose à l’arrière d’un module photo assez complet pour un smartphone orienté gaming — il combine un capteur principal de 50 mégapixels (avec stabilisation optique), un ultra grand‑angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels permettant un zoom optique 3×. À l’avant, il est équipé d’un capteur selfie de 32 mégapixels, ce qui lui donne un avantage certain pour les autoportraits ou les appels vidéo. Ce dispositif offre un bon équilibre : le capteur principal assure des photos détaillées en lumière suffisante, le grand-angle permet des prises larges (paysages, groupe), et le téléobjectif donne une souplesse pour le zoom sans trop altérer la qualité. Globalement, pour un smartphone de gaming, il se distingue par une configuration photo relativement complète.

Le Xiaomi Poco F7 Ultra propose aussi un triple capteur arrière : les deux principaux capteurs sont annoncés comme 50 mégapixels chacun, et le troisième capteur atteint 32 mégapixels selon la fiche technique. À l’avant le capteur selfie est de 32 mégapixels. Ce trio de capteurs offre une polyvalence correcte pour un usage courant : le ou les capteurs 50 mégapixels permettent des photos détaillées en conditions favorables, tandis que le capteur 32 mégapixels (probablement ultra‑grand‑angle ou secondaire) apporte une certaine flexibilité pour les compositions différentes. Toutefois, l’équilibre entre les capteurs semble plus simple qu’un modèle haut de gamme — ce qui signifie que les résultats peuvent varier selon les conditions (lumière, sujet, stabilité).

Le Nubia RedMagic 11 Pro, quant à lui, opte pour un parti pris plus pragmatique : son module photo arrière associe un capteur principal de 50 mégapixels (avec stabilisation optique), un capteur ultra‑grand‑angle de 50 mégapixels, et un capteur macro très modeste de 2 mégapixels. En façade, il embarque une caméra de 16 mégapixels sous l’écran, une solution pensée pour privilégier l’immersion à l’écran plutôt que la qualité selfie. En pratique, cela signifie que le RedMagic 11 Pro peut délivrer des clichés corrects en plein jour avec le capteur principal, voire des photos de groupe ou des paysages satisfaisants grâce à l’ultra‑grand‑angle. En revanche, les photos en macro ou en basse lumière, ainsi que les selfies, seront plus limités, la priorité ayant été mise sur les performances, le refroidissement et la jouabilité plutôt que sur la qualité photographique.

Ainsi, si l’on classe les smartphones en fonction de la qualité et de la polyvalence photo, c’est le ROG Phone 9 Pro qui offre la configuration la plus riche et équilibrée, suivi du Poco F7 Ultra, avec le RedMagic 11 Pro en dernier position — suffisant pour un usage occasionnel mais moins adapté si la photo est un aspect important pour vous.

Autonomie et recharge

Le ROG Phone 9 Pro intègre une batterie de 5800 mAh, ce qui lui procure une autonomie solide, même en usage intensif — un avantage appréciable pour les longues sessions de jeu ou les déplacements. Il supporte une recharge filaire rapide de 65 W ainsi qu’une recharge sans fil compatible Qi, ce qui lui confère une grande flexibilité au quotidien.

Le RedMagic 11 Pro, en misant sur un refroidissement efficace et une conception orientée performance, mise souvent sur une large batterie (généralement bien dimensionnée pour tenir de longues heures), ce qui le rend particulièrement adapté aux longues sessions de jeu. Toutefois, il semble que la recharge sans fil ne soit pas forcément mise en avant, l’accent étant davantage mis sur la performance et l’endurance.

Le POCO F7 Ultra propose une batterie d’une capacité correcte, suffisante pour un usage gaming modéré ou occasionnel, mais il est probable qu’il soit un peu plus limité que les deux autres sur l’autonomie, surtout si l’on pousse le rafraîchissement d’écran ou les performances au maximum.

Ainsi, si votre priorité est l’équilibre entre autonomie et confort de recharge, le ROG Phone 9 Pro paraît le plus polyvalent. Si vous visez l’endurance pure lors de longues sessions de jeu, le RedMagic 11 Pro pourrait être le plus intéressant. Le POCO F7 Ultra reste un bon compromis, mais avec des limitations sur l’autonomie quand l’usage est intensif.

