Test du RedMagic 10S Pro : la nouvelle bête de course du gaming mobile

Fiche technique

Écran : AMOLED 6,85 pouces, 1216 x 2688 pixels, 144 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Elite Leading Edition

12, 16 ou 24 Go de mémoire vive

256 Go, 512 Go ou 1 To d’espace de stockage (non extensible)

Batterie : 7050 mAh, charge rapide 80 W (pas de charge sans fil)

Triple capteur photo 50 + 50 + 2 mégapixels / 16 mégapixels sous l’écran

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Étanchéité : IP54

Système : Android 15 avec une surcouche logicielle RedMagic OS 10.5

Design

Lorsqu’on découvre le RedMagic 10S Pro, on voit clairement qu’il veut afficher ses ambitions. Son format imposant (163,4 x 76,1 x 8,9 mm pour 229 g) s’explique par la présence d’un vaste écran de 6,85 pouces et d’une batterie surdimensionnée. Le dos en verre, associé à un cadre en aluminium, confère à l’ensemble une sensation de robustesse et de qualité. Nubia propose plusieurs coloris, dont deux finitions transparentes magnifiques qui tranchent vraiment avec les autres mobiles du marché (Moonlight et Dusk). Cela laisse entrevoir certains éléments internes, rappelant l’esprit industriel des modèles Nothing, tout en restant plus discrets que les smartphones gaming des générations précédentes. Le design est plus affirmé que son concurrent gaming l’Asus ROG Phone 9 Pro.

Les tranches plates, les vis apparentes sur certains modèles et les inserts RGB personnalisables accentuent le caractère résolument gaming du 10S Pro. Les objectifs photo sont parfaitement intégrés, sans aucun débordement, ce qui participe à la cohérence visuelle du dos.

Sur la tranche droite, la densité de commandes surprend : boutons de volume et d’alimentation côtoient gâchettes sensitives à réponse ultra rapide (520 Hz), commutateur rouge pour activer le mode gaming, et orifices d’aération pour le ventilateur intégré. Ce dernier, véritable signature de la gamme, assure un refroidissement actif très efficace, indispensable lors de longues sessions de jeu.

Notez que les gâchettes sensitives profitent d’un système de rétroéclairage. Original, il est ainsi possible de voir différentes couleurs à travers ainsi qu’au niveau du système de ventilation. Au dos, les logos de la marque profitent également d’un effet lumineux.

Un menu spécifique dans les paramètres est dédié au contrôle de cette bande lumineuse qui peut, par exemple, clignoter lorsqu’un appel arrive, lors de la charge de la batterie ou propose un phénomène de respiration dès qu’une nouvelle notification survient.

Le port jack 3,5 mm, situé sur la tranche supérieure, est une rareté bienvenue sur un smartphone haut de gamme en 2025. Il permet de brancher un casque filaire sans adaptateur, un atout face à des concurrents comme le Galaxy S25 Ultra ou l’iPhone 16 Pro Max qui font l’impasse sur cette connectique. L’Asus ROG Phone 9 Pro dispose, quant à lui, de cette prise. Sur le RedMagic 10S Pro, la connectivité est par ailleurs très complète : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, double SIM, port USB-C 3.2 (compatible DisplayPort pour brancher un écran externe), et même un port infrarouge pour piloter des appareils domestiques.

Côté sécurité, le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran. Il est idéalement placé, à 4 cm environ du bord inférieur de l'appareil. D'après nos nombreux essais, il se montre rapide et fiable, même si certains modèles concurrents proposent une reconnaissance faciale 3D plus avancée. La certification IP54 garantit une résistance aux éclaboussures, mais pas à l’immersion : un compromis sans doute lié à la présence du ventilateur, mais qui place le RedMagic 10S Pro en retrait par rapport à des modèles certifiés IP67/68 et qui sont donc totalement étanches à l’eau ainsi qu’à la poussière.

L’audio n’est pas oublié : deux haut-parleurs stéréo, placés sur les tranches, délivrent un son puissant et bien équilibré, avec une certification DTS-X et Snapdragon Sound. Le volume maximal est élevé, la distorsion contenue, et la spatialisation convaincante pour regarder des vidéos ou jouer sans casque. Pour un smartphone, la restitution est très satisfaisante, même si la richesse du spectre reste limitée par la taille des haut-parleurs.

L’écran

Le RedMagic 10S Pro embarque un écran AMOLED de 6,85 pouces affichant une définition de 2688 x 1216 pixels. Cette dalle offre une fréquence de rafraîchissement pouvant monter jusqu’à 144 Hz, gage d’une fluidité remarquable aussi bien en jeu que dans la navigation quotidienne. La luminosité maximale de 2000 cd/m² permet une lisibilité parfaite en extérieur, même en plein soleil, tandis que la couverture à 100% du spectre DCI-P3 garantit des couleurs fidèles et éclatantes.

Le taux d’échantillonnage tactile atteint 2500 Hz (moyenne 960 Hz), ce qui se traduit par une réactivité exemplaire lors des sessions de jeu, notamment pour les titres compétitifs où chaque milliseconde compte. La dalle est protégée par du Corning Gorilla Glass. Si la résistance aux rayures est au rendez-vous, on note en revanche l’absence de traitement antireflet avancé, ce qui peut occasionner quelques reflets gênants en plein soleil.

L’écran ne bénéficie pas de la technologie LTPO, ce qui signifie que le taux de rafraîchissement ne s’adapte pas dynamiquement à chaque application ou contenu. Il est toutefois possible de régler manuellement la fréquence à 60, 90, 120 ou 144 Hz, selon ses préférences ou pour préserver l’autonomie. Ce choix technique, sans doute dicté par des considérations de coût et de gestion thermique, place le RedMagic 10S Pro un cran en dessous des modèles les plus haut de gamme comme le Galaxy S25 Ultra, l’iPhone 16 Pro Max ou l’Asus ROG Phone 9 Pro, qui proposent un rafraîchissement adaptatif plus fluide.

Les réglages d’affichage sont nombreux : température des couleurs, modes d’affichage (naturel, vif, cinéma, etc.), gestion du HDR, et même des profils spécifiques pour certains jeux. D’après notre test, la dalle se montre particulièrement agréable pour le visionnage de vidéos, avec des noirs profonds et une excellente gestion du contraste. Les angles de vision sont larges, et la fluidité des animations impressionne, notamment lors du défilement rapide ou dans les jeux d’action. Son véritable atout est aussi d’avoir, comme les autres mobiles de la marque, un capteur photo à selfie qui est placé en dessous de l’écran permettant ainsi d’offrir une dalle complète, sans aucune gêne.

En comparaison avec la concurrence, l’écran du RedMagic 10S Pro rivalise sans peine avec ceux des meilleurs smartphones gaming, comme le ROG Phone 9 Pro ou le realme GT 7. On apprécie beaucoup le caractère immersif de la surface d’affichage.

Le système et les applications

Le RedMagic 10S Pro fonctionne sous Android 15, agrémenté de la surcouche RedMagic OS 10.5. Cette interface, orientée gaming, propose de nombreux outils dédiés aux joueurs : GameSpace pour gérer les performances, personnaliser les gâchettes, régler le RGB, ou encore activer le mode « ne pas déranger » pendant les parties. Le gestionnaire de performance CUBE optimise automatiquement les ressources selon le jeu lancé, tandis que la technologie Frame Interpolation permet de simuler un taux de rafraîchissement plus élevé dans plus de 200 jeux compatibles.

La fluidité générale est excellente, grâce à la puissance du Snapdragon 8 Elite et à la RAM généreuse. Les animations sont rapides, les applications se lancent instantanément, et la navigation dans les menus ne souffre d’aucun ralentissement. La personnalisation est poussée, avec de nombreux thèmes, fonds d’écran animés, et options pour ajuster l’interface à ses goûts.

Néanmoins, le logiciel n’est pas exempt de défauts. Il peut être nécessaire d’autoriser manuellement certaines apps à fonctionner lorsque l’écran est éteint, sous peine de voir leurs tâches interrompues. Le smartphone bénéficie de 2 ans de mises à jour Android et de 3 années de support pour les mises à jour de sécurité, ce le qui place en retrait par rapport à Samsung ou Google, qui garantissent désormais jusqu’à 7 années de mises à jour système et de sécurité. Asus, pour son ROG Phone 9 Pro propose 2 ans de mises à jour Android et 5 ans de suivi pour la sécurité.

Côté applications préinstallées, on retrouve les outils classiques de Google, les utilitaires RedMagic pour la gestion gaming, et quelques applications partenaires dont Block Blast!, Booking.com, Facebook, Goper, MoboReader, MoboReels, Super Wallpapers, TikTok ou encore WPS Office.

L’espace occupé au premier démarrage et après avoir fait les dernières mises à jour reste important avec presque 47 Go qui sont pris par le système et les applications. Sur notre modèle de test embarquant 512 Go théoriques, cela laisse toutefois de la place.

L’intelligence artificielle est présente via l’assistant Gemini et l’optimisation dynamique des performances en jeu, la possibilité de traduire en temps réel les appels téléphone, la gestion des antennes et des réseaux, mais on reste loin de l’intégration poussée de l’IA chez Google ou Samsung.

Les performances

Le RedMagic 10S Pro est propulsé par le tout nouveau Snapdragon 8 Elite Leading Edition, une version surcadencée du flagship de Qualcomm, épaulé par la puce RedCore R3 Pro. Cette association permet d’atteindre des scores records sur AnTuTu, dépassant les 3,4 millions de points, soit mieux que le Galaxy S25 Ultra équipé du Snapdragon 8 Elite standard.

La mémoire vive LPDDR5T, jusqu’à 24 Go, garantit une fluidité parfaite, même avec plusieurs applications et jeux ouverts simultanément. Le stockage UFS 4.1 Pro, jusqu’à 1 To, offre des vitesses de lecture/écriture parmi les plus rapides du marché, mais il n’est pas extensible par micro SD.

En usage quotidien, la navigation est d’une rapidité impressionnante. Les applications se lancent instantanément, le multitâche ne montre aucune faiblesse, et la gestion thermique est exemplaire grâce au refroidissement actif. Lors des sessions de jeu prolongées, le ventilateur intégré maintient la température sous un certain contrôle mais malgré cela, l’appareil chauffe.

Côté gaming, le RedMagic 10S Pro fait tourner tous les titres du moment (Genshin Impact, Wuthering Waves, Call of Duty Mobile…) en qualité maximale et à des fréquences d’images élevées. La technologie d’interpolation de trame permet même de profiter de 120 ou 144 Hz sur des jeux initialement limités à 60 Hz, pour une sensation de fluidité accrue. Les gâchettes sensitives, personnalisables à l’envi, ajoutent un vrai plus en termes de réactivité et de confort de jeu.

Face à la concurrence, le RedMagic 10S Pro est l’un des smartphones les plus puissants du marché, rivalisant avec l’Asus ROG Phone 9 Pro et surpassant la plupart des flagships généralistes sur le terrain du gaming.

Le multimédia

La partie photo du RedMagic 10S Pro s’articule autour d’un triple module arrière : capteur principal 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), ultra grand-angle 50 mégapixels, et macro 2 mégapixels. La caméra frontale de 16 mégapixels est dissimulée sous l’écran, une prouesse technologique qui permet, comme nous l’avons vu un peu plus haut, de profiter d’une dalle sans encoche ni poinçon.

L’interface de l’application photo est simple et efficace, avec accès rapide aux principaux modes (photo, vidéo, portrait, nuit, pro…).

Les clichés produits par le capteur principal sont de bonne qualité en plein jour : les couleurs sont naturelles, la plage dynamique correcte, et le niveau de détail satisfaisant. L’ultra grand-angle s’en sort honorablement, mais la distorsion et la perte de piqué sont visibles en périphérie. Le module macro reste anecdotique.

En basse lumière, le RedMagic 10S Pro marque le pas face aux ténors du marché comme le Galaxy S25 Ultra ou l’iPhone 16 Pro Max. Le bruit numérique apparaît rapidement, et la gestion des sources lumineuses reste perfectible.

Pour le zoom, on oublie les détails même si la colorimétrie est préservée.

La vidéo monte jusqu’à 8K à 30 images/seconde, mais le mode 4K 60 fps offre un meilleur compromis entre qualité et fluidité.

La caméra selfie sous l’écran est un atout pour l’immersion, mais la qualité des autoportraits reste inférieure à celle des capteurs classiques, avec un manque de netteté et de gestion des contrastes.

L’autonomie

La batterie de 7050 mAh est l’un des points forts du RedMagic 10S Pro. En usage classique (navigation, réseaux sociaux, streaming, quelques sessions de jeu), il tient aisément une journée et demie, voire deux jours si l’on limite les jeux gourmands et le taux de rafraîchissement de l’écran. En outre, la charge rapide 80 W permet de récupérer environ 70% de batterie en 30 minutes. En revanche, le smartphone ne propose ni charge sans fil, ni charge inversée.

Le contenu de la boîte

Le smartphone RedMagic 10S Pro est livré avec un bloc secteur, un câble USB-C vers USB-C, une coque de protection semi-transparente et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Après un très bon RedMagic 10 Pro, le RedMagic 10S Pro est une référence incontournable pour les amateurs de jeux mobiles. Ses performances hors normes, son autonomie impressionnante et son écran ultra fluide en font un allié de choix pour les gamers exigeants. Le design, à la fois original et soigné, assume pleinement son ADN gaming sans tomber dans la caricature. Le refroidissement actif, les gâchettes sensitives et la connectique complète (dont le port jack) renforcent encore son attrait.

Néanmoins, tout n’est pas parfait : la partie photo reste en retrait face aux meilleurs du marché, la certification IP54 limite la résistance à l’eau, et l’absence de charge sans fil ou de microSD pourra décevoir certains. Le logiciel, bien que riche en fonctionnalités, mérite encore quelques ajustements pour atteindre le niveau de maturité des ténors du secteur.

Proposé à partir de 649 €, le RedMagic 10S Pro offre un rapport performance/prix imbattable pour qui cherche avant tout une machine de jeu mobile. Si la photo n’est pas votre priorité et que vous privilégiez la puissance brute, l’autonomie et les fonctionnalités gaming, difficile de trouver mieux à ce tarif en 2025. Selon nous, il s’agit sans doute du smartphone gaming le plus complet et le plus performant du moment.