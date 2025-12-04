Xiaomi Redmi Note 14 Pro : écran AMOLED et appareil photo 200 Mpx sous les 200 €

Celles et ceux qui recherchent un modèle polyvalent sans dépasser les 200 € sont face à un véritable cas d'école : le Xiaomi Redmi Note 14 Pro, la fusion finement pensée entre prix et qualité.

Un smartphone complet à prix serré

Mais avant toute chose, présentons ce Redmi Note 14 Pro. Il met en avant un écran AMOLED dont l’usage est agréable, ainsi qu'un appareil photo 200 Mpx qui dépasse largement ce que l’on trouve habituellement sous la barre des 200 €. Certes, 200 Mpx, ça ne fait pas tout, mais force est de constater que ce bloc photo est efficace pour le prix demandé.

L’ensemble permet ainsi de profiter d’un affichage contrasté, d’une bonne lisibilité et d’une qualité photo solide pour cette gamme de prix.

Et puis, le modèle proposé ici dispose de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, une configuration très confortable, car, rappelons que nous ne sommes pas si nombreux à utiliser plus de 4 Go de RAM en moyenne, malgré l'augmentation parfois stratosphériques de ceux-ci à 16 voire 24 Go sur les mastodontes du marché.

À 180 €, difficile de trouver un smartphone AMOLED 256 Go avec un capteur 200 Mpx. Le Redmi Note 14 Pro se place nettement au-dessus du lot dans cette gamme.

Un choix idéal pour un smartphone accessible mais complet

Ce Redmi Note 14 Pro convient donc parfaitement aux utilisateurs qui veulent un appareil fiable, bien équipé et confortable au quotidien, sans viser un budget trop élevé. Son grand stockage, son autonomie et son écran AMOLED le rendent particulièrement recommandé.

