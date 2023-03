Qualcomm lance son chipset Snapdragon 7+ Gen 2 gravée en 4 nm comme le Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm lance officiellement son nouveau chipset pour les smartphones de milieu de gamme. Baptisé Snapdragon 7+ Gen 2, il est doté de milliards de transistors pour offrir de meilleures performances que les précédentes puces. Il est composé d’un module Kryo pour la partie CPU mais également d’un module Adreno pour la partie GPU. On peut notamment compter sur la prise en charge de la technologie VRS Variable Rate Shading pour les jeux vidéo. Le processeur Kryo permet, selon Qualcomm, d’offrir une augmentation de plus de 50% par rapport au Snapdragon 7 Gen 1 ce qui devrait être au niveau des performances du Snapdragon 8 Gen 1. Le GPU Adreno proposerait jusqu’à 2 fois plus de performances pour une efficacité améliorée.

La puce est fabriquée par TSMC et gravée en 4 nm comme les Snapdragon 8+ Gen 1 et Snapdragon 8 Gen 2. Il dispose d’un cœur principal cadencé à 2,91 GHz. Il y a aussi trois cœurs Cortex-A710 cadencé à 2,49 GHz et 4 cœurs Cortex-A510 cadencés à 1,8 GHz.

Le nouveau processeur intègre un module de traitement d’image, FAI Qualcomm Spectra 18 bits capable d’offrir, toujours selon Qualcomm, une très large plage dynamique pour les photos et des images toujours plus lumineuses notamment lorsqu’il s’agit de prises de vue la nuit. Le chipset peut supporter des capteurs jusqu’à 200 mégapixels et permettre l’enregistrement de vidéos au format HDR depuis deux objectifs simultanément. Il prend en charge les formats HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. La mémoire vive LPDRR5 et le format de stockage UFS 3.1 sont supportés.

La partie intelligence artificielle a été optimisée proposant jusqu’à 40% de performances en plus, toujours selon Qualcomm. Elle peut notamment être utilisée pour la mise à l’échelle des contenus vidéo pour optimiser la définition et proposer des rendus Ultra HD convaincants depuis des sources Full HD, par exemple. C’est le module Qualcomm Hexagon qui gère cela. La marque indique que le processeur est ainsi capable de reconnaitre des activités et détecter des scènes acoustiques.

Pour la partie connectivité, le module embarque un modem Snapdragon X62 pouvant accéder aux réseaux 5G avec des téléchargements jusqu’à 4,4 Gbits/s tout en proposant une efficacité énergétique optimale et on peut compter sur l’intégration du module FastConnect 6900 pour le Bluetooth 5.3 et le Wi-Fi 6E.

Le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 est disponible pour les fabricants de smartphones. Les marques Xiaomi et realme se sont déjà montrées intéressées. Les modèles Xiaomi Redmi Note 12T et realme devraient en être équipés.