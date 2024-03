Les smartphones de milieu de gamme Samsung Galaxy A35 5G et Galaxy A55 5G débarquent avec un écran 120 Hz renforcé et Knox Vault pour la sécurité

Samsung France vient d’annoncer le lancement des smartphones Galaxy A35 5G et A55 5G sur le marché, enrichissant son segment de milieu de gamme. Ces nouveaux modèles, disponibles à partir de 399 €, s'accompagnent d'une offre promotionnelle attrayante incluant une paire de Galaxy Buds FE offerte. Leurs prédécesseurs étaient déjà intéressants mais ceux-ci profitent d’un écran 120 Hz renforcé, de puces plus véloces et de la fonction de sécurité Samsung Knox Vault. En voici tous les détails.

Les smartphones Samsung ont été les objets de nombreuses rumeurs ces derniers mois. En effet, déjà début décembre 2023, des rendus réalistes montraient les contours du Galaxy A35 5G puis du Galaxy A55 5G. Des photos ont ensuite été publiées. Les premiers signes d’un lancement imminent ont été perçus avant d’avoir des images des deux mobiles qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Début mars, l’intégralité des fiches techniques avaient fuité. Après tout cela, Samsung vient enfin officiellement de lever le voile sur les Galaxy A35 5G et Galaxy A55 5G. Ils viennent respectivement succéder au Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G.

Adoptant un design raffiné similaire à celui de la série Galaxy S24, plus haut de gamme, ces modèles se distinguent par une certaine élégance mais aussi leur robustesse. En effet, ils sont dotés d’un écran protégé grâce à l'utilisation de la technologie Corning Gorilla Glass Victus+. Avec un écran de 6,6 pouces et une définition de 1080x2400 pixels, les appareils offrent une expérience visuelle de premier ordre, renforcée par une luminosité maximale de 1000 cd/m² et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme leurs prédécesseurs, ils sont certifiés IP67 leur garantissant une totale résistance à l'eau et à la poussière.

Innovation photographique et sécurité renforcée

Le segment photographique n'est pas en reste, puisque les Galaxy A35 5G et A55 5G embarquent un système de triple caméra arrière, avec un capteur principal de 50 mégapixels. Le Galaxy A55 5G dispose d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur à macro de 5 mégapixels contre 8 et 5 mégapixels pour le Galaxy A35 5G. La qualité des selfies est également assurée grâce à des capteurs avant de haute résolution : 32 mégapixels pour le Galaxy A55 5G et 13 mégapixels pour le Galaxy A35 5G. La capacité d'enregistrement vidéo Ultra HD avec Super HDR et stabilisation d'image constitue une première pour la série. La sécurité des données personnelles est également une priorité, comme en témoigne l'intégration de Samsung Knox Vault, une solution de protection des données robuste et fiable et là aussi une fonction qui n’était jusqu’alors disponible que sur les modèles plus haut de gamme.

Des spécifications techniques prometteuses et un suivi assuré

Sur le plan technique, les deux modèles affichent des caractéristiques solides, avec des processeurs Samsung Exynos de dernière génération et une large capacité de stockage. Le Galaxy A55 5G est ainsi doté d’une puce Exynos 1480 contre un Soc Exynos 1380 pour le Galaxy A35 5G. Les deux disposent de 8 Go de mémoire vive extensibles via une mémoire virtuelle. La prise en charge des cartes mémoire micro SD et le fonctionnement sous Android 14 avec l'interface One UI 6.1 garantissent une expérience utilisateur fluide et personnalisée. Samsung s'engage à fournir quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité, assurant ainsi une longévité et une fiabilité accrues à ces appareils.

Les Galaxy A35 5G et A55 5G se déclinent en plusieurs configurations de mémoire et de stockage, avec des prix adaptés à chaque option.

Comptez sur un prix de 399 € pour le Galaxy A35 5G en 8+128 Go et 449 € pour la configuration 8+256 Go. Le Galaxy A55 5G est proposé à 499 € pour 8+128 Go alors que la version 8+256 Go est disponible à 549 € Jusqu’au 16 avril, Samsung offre une paire de Galaxy Buds FE (valeur 99 €) pour tout achat d'un de ces smartphones. Ils sont déclinés en bleu, bleu foncé, lime (jaune citron) et lilas.