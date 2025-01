À ce jour, ce smartphone pour les petit budgets est le seul d'une autre marque qu'Apple et Samsung à entrer dans le top 10 des ventes 2024

Depuis plusieurs années, Xiaomi est devenu un acteur incontournable du marché. Aujourd'hui, l'entreprise occupe la troisième place mondiale, juste derrière les mastodontes Samsung et Apple.

Ce succès repose sur deux piliers. D'un côté, Xiaomi propose des gammes variées, allant des modèles haut de gamme avec ses Xiaomi Mi, aux options milieu de gamme comme les Redmi Note, Redmi et Poco.

D'un autre côté, malgré cette diversité, Xiaomi parvient à maintenir une qualité constante, offrant des appareils performants et bien construits à des prix compétitifs.

C'est cette stratégie qui lui permet de répondre aux besoins d'un large éventail d'utilisateurs, qu'ils recherchent un smartphone haut de gamme ou un modèle plus accessible.

La fiche technique du Redmi 13C

Dimensions 168x78x8.1 mm Poids 192 g Étanchéité IP68 Système d'exploitation Android 13 Processeur MediaTek Helio G85 Puce graphique Arm Mali-G52 MC2 DAS 0.98 Finesse gravure 12 Nombre de CPU 8 Couleurs Noir minuit, Bleu marine, Vert trèfle Stockage Interne 128Go, 256Go Mémoire vive 4Go, 8Go

Le Redmi 13C de Xiaomi est un choix solide pour ceux qui recherchent un smartphone d’entrée de gamme performant. Sa batterie de 5000 mAh est un atout, offrant une autonomie impressionnante qui rivalise avec certains modèles haut de gamme. À une époque où l’autonomie est un critère clé, c’est un véritable point fort.

Côté photographie, le Redmi 13C est également bien présent. Équipé d’une triple caméra arrière avec intelligence artificielle, dont un capteur principal de 50 mégapixels efficace, il surpasse la majorité des smartphones de cette catégorie.

La qualité des photos ne sera pas celle d’un haut de gamme, mais le résultat reste convaincant, surtout à ce prix.

Si le Redmi 13C ne peut prétendre rivaliser avec les écrans des smartphones milieu ou haut de gamme, il reste parfaitement adapté à son positionnement. Sa dalle LTPS LCD de 6,74 pouces, combinée à une résolution HD+, propose une expérience visuelle tout à fait honorable.

Que ce soit pour visionner des vidéos, parcourir vos réseaux sociaux ou même jouer à des jeux, cet écran répondra aux attentes des utilisateurs sans pour autant sacrifier le confort d’utilisation.

Où se procurer ce modèle au meilleur prix actuellement ?

Actuellement, le Redmi 13C est disponible sur Rakuten pour seulement 124 €. À ce tarif, vous bénéficiez d’un smartphone d’entrée de gamme bien équipé, livré rapidement et accompagné d’une garantie de 2 ans. De plus, il s'agit d'une version européenne, garantissant une compatibilité optimale avec les réseaux et standards en vigueur.