Serait-ce le smartphone milieu de gamme le plus intéressant du moment ? (Oui)

Quelles caractéristiques pour le Galaxy A36 5G ?

Des mises à jour longues, un vrai gage de confiance

C’est l’une des premières infos fortes que Samsung a partagées lors du MWC en mars : le Galaxy A36 5G sera mis à jour pendant 6 ans.

Un engagement rarissime dans cette gamme de prix – même certains flagships concurrents ne promettent pas autant. Cela signifie que vous profiterez des dernières innovations logicielles et des mises à jour de sécurité jusqu’en 2031. Un point fort pour celles et ceux qui cherchent un smartphone à garder longtemps.

Un design soigné et agréable au quotidien

Le Galaxy A36 5G reprend les codes esthétiques des modèles plus haut de gamme : lignes sobres, reflets élégants et dos en verre pour un effet premium en main. Certes, les bords restent en plastique, mais l’ensemble conserve une très belle allure.

Résultat : c’est un smartphone qui ne fait pas cheap, même face à des modèles deux fois plus chers.

Un écran Super AMOLED FHD+ de 6,7 pouces

Samsung reste fidèle à sa réputation en matière d’écran : le A36 5G embarque une dalle Super AMOLED FHD+ de 6,7 pouces. Très lumineux, parfaitement contrasté, et fluide, l’écran est tout simplement bluffant pour un smartphone de cette gamme.

Que ce soit pour regarder des vidéos, jouer ou scroller sur les réseaux, l’expérience est fluide et agréable, proche de celle d’un flagship.

Un triple capteur photo boosté à l’IA

Le Galaxy A36 5G mise sur un triple capteur photo, mais c’est surtout l’intégration de l’intelligence artificielle qui fait la différence. Les fonctionnalités avancées, comme le mode « meilleure pose » (qui ajuste un sourire ou des yeux fermés), sont habituellement réservées aux modèles premium.

On retrouve ici une expérience photo complète et étonnamment performante pour un smartphone de cette gamme.

De la puissance sous le capot

Sous le capot, le Galaxy A36 propose 6 à 8 Go de RAM, avec la possibilité d’étendre dynamiquement cette mémoire via le stockage interne. Cela lui permet de gérer sans problème le multitâche, les jeux et les applis gourmandes.

C’est un appareil clairement à l’aise pour une utilisation polyvalente et fluide au quotidien.

Où acheter le Galaxy A36 au meilleur prix ?

Le Galaxy A36 5G est déjà disponible sur le Samsung Store officiel, avec paiement en plusieurs fois possible. Des versions plus puissantes (stockage ou coloris) y sont également proposées.

Côté bons plans, Rakuten propose régulièrement des offres intéressantes sur ce modèle. Un bon moyen de l’obtenir à prix réduit tout en bénéficiant d’une garantie.